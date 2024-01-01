مقدمو النزوح - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر خدمات التوظيف الخارجي مكافأة نهاية خدمة قيمة لكل من الموظفين والشركات، مما يساعد أصحاب العمل على إدارة نفقات إنهاء الخدمة بشكل فعال مع تسهيل الانتقال السلس للموظفين إلى أدوار ومؤسسات جديدة. يتم استخدام هذه الخدمات من قبل المؤسسات لدعم الموظفين المغادرين أثناء التحولات الوظيفية. تقدم شركات التوظيف الخارجي برامج وتقييمات وورش عمل مخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات مثل كتابة السيرة الذاتية وكتابة الرسائل التعريفية واستراتيجيات البحث عن عمل والاستشارات والمزيد، مما يضمن حصول الموظفين المغادرين على مساعدة شاملة طوال رحلة التحول الوظيفي.