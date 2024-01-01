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مقدمو النزوح - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا
توفر خدمات التوظيف الخارجي مكافأة نهاية خدمة قيمة لكل من الموظفين والشركات، مما يساعد أصحاب العمل على إدارة نفقات إنهاء الخدمة بشكل فعال مع تسهيل الانتقال السلس للموظفين إلى أدوار ومؤسسات جديدة. يتم استخدام هذه الخدمات من قبل المؤسسات لدعم الموظفين المغادرين أثناء التحولات الوظيفية. تقدم شركات التوظيف الخارجي برامج وتقييمات وورش عمل مخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات مثل كتابة السيرة الذاتية وكتابة الرسائل التعريفية واستراتيجيات البحث عن عمل والاستشارات والمزيد، مما يضمن حصول الموظفين المغادرين على مساعدة شاملة طوال رحلة التحول الوظيفي.
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Careerminds
careerminds.com
Careerminds هو شريك عالمي في مجال التوظيف الخارجي وإدارة الوظائف ويهتم بك وبموظفيك والعلامة التجارية لشركتك. نحن نجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتدريب المهني الشخصي الفردي، مما يسمح لنا بتقديم خدمات مخصصة لأي شخص في أي مكان وبتكلفة أقل من الشركات التقليدية. ونعد بدعم المشاركين طوال العملية برمتها م...
Thrive
thrivemycareer.com
تقدم منصة Thrive Career Wellness Platform حلول توظيف خارجية حديثة لمساعدة المؤسسات على التعامل مع عمليات تسريح العمال وتزويد الموظفين المغادرين بدعم الانتقال الوظيفي. تعمل المنصة الرقمية الحائزة على جوائز على إعادة تصور التوظيف الخارجي لمستقبل العمل - من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والدعم ال...