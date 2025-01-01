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برنامج تتبع المكالمات الصادرة
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برنامج تتبع المكالمات الصادرة - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج تتبع المكالمات الصادرة المستخدمين من إجراء مكالمات مباشرة مع العملاء المتوقعين أثناء تسجيل بيانات المكالمات والتوقعات. يعد هذا الحل مفيدًا في الوصول بسرعة إلى العملاء المحتملين للاستفادة من فرص المبيعات. توفر منتجات تتبع المكالمات الصادرة وظيفة النقر للاتصال للاتصال السريع، وإنشاء أرقام محلية لتعزيز معدلات الاستجابة، وأتمتة رسائل البريد الصوتي ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المنتجات تسجيل المكالمات لأغراض التدريب وتصنيف العملاء المحتملين بناءً على احتمالية البيع الناجح. تحظى حلول تتبع المكالمات الصادرة بشعبية خاصة بين مندوبي المبيعات الداخليين والمسوقين عبر الهاتف.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.com

OpenPhone هو تطبيق يوفر خدمات الاتصال والرسائل للشركات، مما يسهل التعاون وإدارة علاقات العملاء عبر منصة موحدة.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin هو تطبيق إدارة علاقات العملاء مناسب للشركات الصغيرة، يساعد في تنظيم المبيعات، وإدارة العملاء، وتتبع التفاعل، وأتمتة المهام.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall هو نظام اتصالات سحابي يساعد فرق المبيعات والدعم في إدارة المكالمات والتفاعل مع العملاء بفعالية وسهولة.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Vonage

Vonage

vonage.com

تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum هو تطبيق يوفر خط هاتف منفصل للمحترفين مع ميزات الاتصال النصي والأمان، ويتوافق مع معايير HIPAA للأطباء وموظفي القطاعات المالية والقانونية.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk هو برنامج مركز الاتصال السحابي للإدارة الفعالة لمبيعات وخدمة العملاء، يدعم الاتصال عن بُعد مع أدوات تحليلات وتهيئة متكاملة.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

تطبيق PhoneBurner يساعد فرق المبيعات على تحسين الاتصالات عبر المكالمات الآلية والتكامل مع أدوات العمل لتعزيز الإنتاجية والتفاعل مع العملاء.

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso هو حل متكامل لمراكز الاتصال قائم على السحابة، يساعد في إدارة وتحسين تجربة العملاء من خلال ميزات متعددة مثل الاتصال الذكي ودعم القنوات المتعددة.

Adversus

Adversus

adversus.io

Adversus هو تطبيق يتيح إجراء المكالمات التلقائية، مما يسهل العمليات اليدوية ويوفر رؤى قيمة للشركات لتحسين التواصل وإنتاجية الفرق.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، تتبع الصفقات، وأتمتة مهام المبيعات وتحليل الأداء من خلال تقارير مفصلة.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات، يوفر مكالمات، ورسائل نصية، ومكالمات فيديو، لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

MightyCall هو تطبيق هاتف تجاري يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات عبر الإنترنت ويقدم ميزات مثل إدارة المكالمات وتكامل CRM.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware هو نظام هاتف سحابي متعدد القنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدمج مع CRM للتواصل الفعال وإدارة علاقات العملاء.

GoDial

GoDial

godial.cc

GoDial هو تطبيق للمكالمات التلقائية وإدارة علاقات العملاء يمكّن المستخدمين من إجراء مكالمات وإدارة البيانات بسرعة على الهاتف المحمول.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Neodove هو تطبيق CRM وهاتف ذكي يدعم إدارة علاقات العملاء ويعزز تفاعل الشركات مع العملاء من خلال أدوات الاتصال وتحليل البيانات.

Yobi

Yobi

yobi.app

يعتبر تطبيق Yobi مركزاً لمحادثات العملاء، حيث يجمع جميع التفاعلات من قنوات مختلفة في مكان واحد ويساعد على إدارة التواصل بين الفريق والعملاء.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

TalkChief هو تطبيق يتيح إدارة المحادثات والمكالمات ومشاركة الملفات من خلال منصة سهلة الاستخدام، مما يعزز التواصل الفعال بين الفرق.

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin هو برنامج لتحسين التواصل في المبيعات، يوفر أدوات لإدارة الاتصالات وأتمتتها، وزيادة عدد العملاء المحتملين وتحليل الأداء.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial هو حل مركز اتصالات سحابي يساعد الشركات في التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية بطريقة سهلة وفعالة.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

تطبيق FreeAgent CRM هو منصة إدارة علاقات العملاء تساعد الفرق على تنظيم العمل والتفاعل مع العملاء بفعالية، مع ميزات لتتبع وقائع إدارة المشاريع.

Cordless

Cordless

cordless.io

كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell هو نظام CRM يركز على المبيعات، يساعد الفرق في إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأنشطة وتعزيز تفاعلات العملاء.

Ringy

Ringy

ringy.com

Ringy هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة التفاعلات مع العملاء بكفاءة لتعزيز المبيعات وتحسين خدمة العملاء.

FreJun

FreJun

frejun.com

FreJun هو تطبيق سحابي يتيح أتمتة المكالمات التجارية، مما يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات باستخدام أرقام افتراضية مع تكامل أدوات العمل.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Outplay هي منصة لمشاركة المبيعات وأتمتة العمليات، تساعد الفرق على التواصل مع العملاء وتتبع الأداء عبر قنوات متعددة.

MyOperator

MyOperator

myoperator.com

MyOperator هو مزود اتصالات سحابية في الهند، يقدم خدمات لإدارة الاتصالات والمكالمات للشركات عبر تطبيقات متكاملة مثل IVR وتحليلات المكالمات.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Salesloft هو منصة مبيعات تساعد فرق B2B في تحسين تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتكاملها مع أنظمة CRM.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak هو حل متكامل للاتصالات السحابية يوفر مركز اتصالات قابل للتخصيص وخدمات VoIP لتحسين التواصل وإدارة الأعمال.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.

Orum

Orum

orum.com

Orum هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فعاليات فرق المبيعات عبر إجراء مكالمات متعددة وتحليل بيانات المكالمات لتعزيز الإنتاجية.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.

Toky

Toky

toky.co

توكّي هو نظام هاتف أعمال متكامل يتيح التواصل عبر الإنترنت باستخدام أرقام هاتف افتراضية، مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والرسائل النصية.

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

تطبيق PBXDom يوفر تقارير مفصلة حول نشاط الهاتف ومركز الاتصال عبر الإنترنت، مما يسهل إدارة وتحليل بيانات أنظمة الهواتف.

Groove

Groove

groove.co

جرووف هو منصة لقيادة المبيعات تساعد القادة على تنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة باستخدام الأتمتة لتحسين فعالية دورة حياة العملاء.

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Salesfinity هي منصة SaaS تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات المبيعات من خلال تحسين المكالمات وإثراء البيانات وجدولة المتابعة.

Teliqon

Teliqon

teliqon.io

تطبيق Teliqon يوفر أرقام افتراضية SIP وأساليب اتصال سحابية، مما يسهل التواصل الفعال للشركات من أي مكان بدون حاجة لمعدات إضافية.

Tenfold

Tenfold

tenfold.com

Tenfold هو حل برمجي يدمج أنظمة الهاتف الحالية مع إدارة علاقات العملاء، مما يسهل تسجيل المكالمات وتحسين تجربة العملاء.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics هو برنامج مبيعات يساعد في أتمتة العمليات يهدف لزيادة المواعيد المقررة وإغلاق المزيد من الصفقات بسهولة.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ هو منصة إدارة المبيعات التي تُسهل التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

تطبيق TeleCMI هو نظام اتصالات للأعمال يساعد الشركات على إدارة الاتصالات عبر مراكز الاتصال السحابية وأرقام محلية دولية، مع ميزات مراقبة المكالمات والتقارير.

DialShree

DialShree

webrtc.elisiontec.com

DialShree هو تطبيق لحلول مراكز الاتصال يدعم قنوات التواصل المتعددة، ويتميز بالموثوقية وقابلية التوسع لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa هو برنامج تتبع للمؤسسات لتحسين تسويق الشركاء والأداء، مع ميزات لتتبع وتحليل العملاء المحتملين والمكالمات وتوزيعها.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات من خلال تبسيط اكتشاف العملاء والتواصل وتخصيص الرسائل.

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft هي منصة لإدارة تفاعلات المبيعات، تساعد الفرق في التواصل مع العملاء المحتملين وتتبع الأنشطة بشكل فعال وتحسين الكفاءة.

Sellular

Sellular

sellular.com

تطبيق Sellular هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد الشركات المتوسطة والنامية على زيادة فرص النجاح في الصفقات وتسهيل جمع البيانات عبر Salesforce.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح المبيعات، يوفر أدوات متقدمة لإدارة المكالمات وتحليل الأداء وتحسين العمليات البيعية.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

تطبيق Gryphon.ai يقدم ذكاء محادثات الوقت الحقيقي والتوافق التلقائي لفِرق المبيعات وخدمة العملاء، مع إدارة مكالمات متقدمة وتحليل المشاعر.

Dialfire

Dialfire

dialfire.com

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