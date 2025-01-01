برنامج تتبع المكالمات الصادرة - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج تتبع المكالمات الصادرة المستخدمين من إجراء مكالمات مباشرة مع العملاء المتوقعين أثناء تسجيل بيانات المكالمات والتوقعات. يعد هذا الحل مفيدًا في الوصول بسرعة إلى العملاء المحتملين للاستفادة من فرص المبيعات. توفر منتجات تتبع المكالمات الصادرة وظيفة النقر للاتصال للاتصال السريع، وإنشاء أرقام محلية لتعزيز معدلات الاستجابة، وأتمتة رسائل البريد الصوتي ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المنتجات تسجيل المكالمات لأغراض التدريب وتصنيف العملاء المحتملين بناءً على احتمالية البيع الناجح. تحظى حلول تتبع المكالمات الصادرة بشعبية خاصة بين مندوبي المبيعات الداخليين والمسوقين عبر الهاتف.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone هو تطبيق يوفر خدمات الاتصال والرسائل للشركات، مما يسهل التعاون وإدارة علاقات العملاء عبر منصة موحدة.
Bigin
bigin.com
Bigin هو تطبيق إدارة علاقات العملاء مناسب للشركات الصغيرة، يساعد في تنظيم المبيعات، وإدارة العملاء، وتتبع التفاعل، وأتمتة المهام.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
Aircall
aircall.io
Aircall هو نظام اتصالات سحابي يساعد فرق المبيعات والدعم في إدارة المكالمات والتفاعل مع العملاء بفعالية وسهولة.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Vonage
vonage.com
تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.
iPlum
iplum.com
iPlum هو تطبيق يوفر خط هاتف منفصل للمحترفين مع ميزات الاتصال النصي والأمان، ويتوافق مع معايير HIPAA للأطباء وموظفي القطاعات المالية والقانونية.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز الاتصال السحابي للإدارة الفعالة لمبيعات وخدمة العملاء، يدعم الاتصال عن بُعد مع أدوات تحليلات وتهيئة متكاملة.
PhoneBurner
phoneburner.com
تطبيق PhoneBurner يساعد فرق المبيعات على تحسين الاتصالات عبر المكالمات الآلية والتكامل مع أدوات العمل لتعزيز الإنتاجية والتفاعل مع العملاء.
Voiso
voiso.com
Voiso هو حل متكامل لمراكز الاتصال قائم على السحابة، يساعد في إدارة وتحسين تجربة العملاء من خلال ميزات متعددة مثل الاتصال الذكي ودعم القنوات المتعددة.
Adversus
adversus.io
Adversus هو تطبيق يتيح إجراء المكالمات التلقائية، مما يسهل العمليات اليدوية ويوفر رؤى قيمة للشركات لتحسين التواصل وإنتاجية الفرق.
Outreach
outreach.io
Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، تتبع الصفقات، وأتمتة مهام المبيعات وتحليل الأداء من خلال تقارير مفصلة.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.
Ringover
ringover.com
Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات، يوفر مكالمات، ورسائل نصية، ومكالمات فيديو، لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall هو تطبيق هاتف تجاري يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات عبر الإنترنت ويقدم ميزات مثل إدارة المكالمات وتكامل CRM.
Salesken
salesken.ai
Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتف سحابي متعدد القنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدمج مع CRM للتواصل الفعال وإدارة علاقات العملاء.
GoDial
godial.cc
GoDial هو تطبيق للمكالمات التلقائية وإدارة علاقات العملاء يمكّن المستخدمين من إجراء مكالمات وإدارة البيانات بسرعة على الهاتف المحمول.
NeoDove
neodove.com
Neodove هو تطبيق CRM وهاتف ذكي يدعم إدارة علاقات العملاء ويعزز تفاعل الشركات مع العملاء من خلال أدوات الاتصال وتحليل البيانات.
Yobi
yobi.app
يعتبر تطبيق Yobi مركزاً لمحادثات العملاء، حيث يجمع جميع التفاعلات من قنوات مختلفة في مكان واحد ويساعد على إدارة التواصل بين الفريق والعملاء.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
TalkChief
talkchief.io
TalkChief هو تطبيق يتيح إدارة المحادثات والمكالمات ومشاركة الملفات من خلال منصة سهلة الاستخدام، مما يعزز التواصل الفعال بين الفرق.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin هو برنامج لتحسين التواصل في المبيعات، يوفر أدوات لإدارة الاتصالات وأتمتتها، وزيادة عدد العملاء المحتملين وتحليل الأداء.
DCDial
dcdial.com
DCDial هو حل مركز اتصالات سحابي يساعد الشركات في التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية بطريقة سهلة وفعالة.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
تطبيق FreeAgent CRM هو منصة إدارة علاقات العملاء تساعد الفرق على تنظيم العمل والتفاعل مع العملاء بفعالية، مع ميزات لتتبع وقائع إدارة المشاريع.
Cordless
cordless.io
كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هو نظام CRM يركز على المبيعات، يساعد الفرق في إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأنشطة وتعزيز تفاعلات العملاء.
Ringy
ringy.com
Ringy هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة التفاعلات مع العملاء بكفاءة لتعزيز المبيعات وتحسين خدمة العملاء.
FreJun
frejun.com
FreJun هو تطبيق سحابي يتيح أتمتة المكالمات التجارية، مما يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات باستخدام أرقام افتراضية مع تكامل أدوات العمل.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة لمشاركة المبيعات وأتمتة العمليات، تساعد الفرق على التواصل مع العملاء وتتبع الأداء عبر قنوات متعددة.
MyOperator
myoperator.com
MyOperator هو مزود اتصالات سحابية في الهند، يقدم خدمات لإدارة الاتصالات والمكالمات للشركات عبر تطبيقات متكاملة مثل IVR وتحليلات المكالمات.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft هو منصة مبيعات تساعد فرق B2B في تحسين تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتكاملها مع أنظمة CRM.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak هو حل متكامل للاتصالات السحابية يوفر مركز اتصالات قابل للتخصيص وخدمات VoIP لتحسين التواصل وإدارة الأعمال.
Shape Software
setshape.com
برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.
Orum
orum.com
Orum هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فعاليات فرق المبيعات عبر إجراء مكالمات متعددة وتحليل بيانات المكالمات لتعزيز الإنتاجية.
Kixie
kixie.com
Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.
Toky
toky.co
توكّي هو نظام هاتف أعمال متكامل يتيح التواصل عبر الإنترنت باستخدام أرقام هاتف افتراضية، مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والرسائل النصية.
PBXDom
pbxdom.com
تطبيق PBXDom يوفر تقارير مفصلة حول نشاط الهاتف ومركز الاتصال عبر الإنترنت، مما يسهل إدارة وتحليل بيانات أنظمة الهواتف.
Groove
groove.co
جرووف هو منصة لقيادة المبيعات تساعد القادة على تنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة باستخدام الأتمتة لتحسين فعالية دورة حياة العملاء.
Salesfinity
salesfinity.co
Salesfinity هي منصة SaaS تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات المبيعات من خلال تحسين المكالمات وإثراء البيانات وجدولة المتابعة.
Teliqon
teliqon.io
تطبيق Teliqon يوفر أرقام افتراضية SIP وأساليب اتصال سحابية، مما يسهل التواصل الفعال للشركات من أي مكان بدون حاجة لمعدات إضافية.
Tenfold
tenfold.com
Tenfold هو حل برمجي يدمج أنظمة الهاتف الحالية مع إدارة علاقات العملاء، مما يسهل تسجيل المكالمات وتحسين تجربة العملاء.
Uptics
uptics.io
Uptics هو برنامج مبيعات يساعد في أتمتة العمليات يهدف لزيادة المواعيد المقررة وإغلاق المزيد من الصفقات بسهولة.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ هو منصة إدارة المبيعات التي تُسهل التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.
TeleCMI
telecmi.com
تطبيق TeleCMI هو نظام اتصالات للأعمال يساعد الشركات على إدارة الاتصالات عبر مراكز الاتصال السحابية وأرقام محلية دولية، مع ميزات مراقبة المكالمات والتقارير.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree هو تطبيق لحلول مراكز الاتصال يدعم قنوات التواصل المتعددة، ويتميز بالموثوقية وقابلية التوسع لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع للمؤسسات لتحسين تسويق الشركاء والأداء، مع ميزات لتتبع وتحليل العملاء المحتملين والمكالمات وتوزيعها.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات من خلال تبسيط اكتشاف العملاء والتواصل وتخصيص الرسائل.
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft هي منصة لإدارة تفاعلات المبيعات، تساعد الفرق في التواصل مع العملاء المحتملين وتتبع الأنشطة بشكل فعال وتحسين الكفاءة.
Sellular
sellular.com
تطبيق Sellular هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد الشركات المتوسطة والنامية على زيادة فرص النجاح في الصفقات وتسهيل جمع البيانات عبر Salesforce.
Koncert
koncert.com
Koncert هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح المبيعات، يوفر أدوات متقدمة لإدارة المكالمات وتحليل الأداء وتحسين العمليات البيعية.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تطبيق Gryphon.ai يقدم ذكاء محادثات الوقت الحقيقي والتوافق التلقائي لفِرق المبيعات وخدمة العملاء، مع إدارة مكالمات متقدمة وتحليل المشاعر.
Dialfire
dialfire.com
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