برنامج تتبع المكالمات الصادرة - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي

PBXDom

pbxdom.com

يمكن لتقارير PBXDom السحابية إنشاء تقارير مفصلة عن نشاط هاتفك أو مركز الاتصال الخاص بك بسهولة من أي مكان في العالم؛ ليست هناك حاجة لشراء أي برامج إضافية. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق تثبيت أداة تجميع PBXDom وتوصيل PBX أو مركز الاتصال الخاص بك بالكمبيوتر الذي قمت بتثبيت هذا البرنامج عليه؛ هذا كل ما في الأ...