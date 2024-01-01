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برنامج تتبع المكالمات الصادرة - التطبيقات الأكثر شعبية - الرأس الأخضر
يمكّن برنامج تتبع المكالمات الصادرة المستخدمين من إجراء مكالمات مباشرة مع العملاء المتوقعين أثناء تسجيل بيانات المكالمات والتوقعات. يعد هذا الحل مفيدًا في الوصول بسرعة إلى العملاء المحتملين للاستفادة من فرص المبيعات. توفر منتجات تتبع المكالمات الصادرة وظيفة النقر للاتصال للاتصال السريع، وإنشاء أرقام محلية لتعزيز معدلات الاستجابة، وأتمتة رسائل البريد الصوتي ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المنتجات تسجيل المكالمات لأغراض التدريب وتصنيف العملاء المحتملين بناءً على احتمالية البيع الناجح. تحظى حلول تتبع المكالمات الصادرة بشعبية خاصة بين مندوبي المبيعات الداخليين والمسوقين عبر الهاتف.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone هو الهاتف البسيط والتعاوني للشركات. تم تصميمه ليكون بديهيًا وفعالاً، وهو عبارة عن حل مكالمات ومراسلة سحابي موثوق وقوي يعمل على تغيير الطريقة التي يدير بها فريقك علاقات العملاء وجهات الاتصال. بفضل عمليات التكامل العميقة وقابلية التكوين، يساعد OpenPhone الشركات على تسخير الإنتاجية ورفع مستوى...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...
MightyCall
mightycall.com
تم إنشاء مركز اتصال MightyCall بواسطة فريق يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاتصالات الهاتفية الافتراضية، ويتكيف بسهولة مع سير عمل عملك. تضمن إعداداتنا القابلة للتخصيص أن الحل يناسب احتياجاتك الفريدة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصال وتحسين الإيرادات. السمات المميزة: توفر أدوات تقديم الملاحظات في الو...
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. من خلال خدمة أكثر من 200000 شركة والتكامل مع برامج التسويق والمبيعات الرائدة، توفر تحليلاتنا التسويقية وحلول الاتصالات التجارية لدينا رؤى في الوقت الفعلي تساعد عملائنا على التسويق بثقة.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
Outreach هي منصة تنفيذ المبيعات الرائدة التي تساعد الفرق التي تتعامل مع السوق بكفاءة على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإغلاقها بشكل متوقع. من التنقيب إلى إدارة الصفقات إلى التنبؤ، تستفيد منصتنا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة قادة الإيرادات على زيادة كفاءة وفعالية جميع أنشطة الذهاب إلى السوق و...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
Adversus
adversus.io
Adversus عبارة عن أداة اتصال تلقائية صادرة تساعد في تبسيط مكالماتك الصادرة وأتمتة العمليات اليدوية وتوفير رؤى قيمة. يتيح لك Adversus تخصيص استراتيجية الاتصال الخاصة بك مع العديد من الميزات. اختر بين الاتصال التنبؤي أو التقدمي أو اليدوي - أو امزج بينهما! اجعل جميع الأنشطة النهارية أسهل للمديرين والمو...
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
PhoneBurner
phoneburner.com
تشغيل ملايين المحادثات الشهرية لأكثر من 3000 عميل. قم بزيادة معدلات الرد على المكالمات + مضاعفة الاتصالات المباشرة عالية الجودة مع برنامج الاتصال الوحيد الذي يتمتع بشركة اتصالات من المستوى الأول. مع 15 عامًا من خدمة فرق المبيعات، ندرك أن المكالمات لا تؤدي إلى زيادة الإيرادات. المحادثات تفعل. يوازن ب...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Cloudtalk
cloudtalk.com
اجعل تجربة العملاء (CX) أعظم ميزة لك مع برنامج الاتصال التجاري الخاص بـ CloudTalk. اتصل مباشرة باستخدام CloudTalk، وتمتع بالوصول إلى جميع بيانات العملاء، وقم بأتمتة المهام. اكتشف مستقبل مكالمات الأعمال مع CloudTalk. يمكنك الوصول إلى أكثر من 160 رقمًا دوليًا، وزيادة كفاءة الاتصال بنسبة تصل إلى 87%، و...
Ringover
ringover.com
Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات سهل الاستخدام (المكالمات، الرسائل النصية القصيرة، مكالمات الفيديو، رسائل البريد الإلكتروني...)، مصمم لتعزيز تجربة عملائك وزيادة مبيعاتك. امنح عملائك والمحتملين تجربة مخصصة وعزز إنتاجية فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك بفضل الواجهة البديهية وسهلة الإدارة. تس...
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدء...
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع الأموال. تتيح لك ...
Voiso
voiso.com
Voiso هو حل متقدم لمركز الاتصال قائم على السحابة، مما يسمح ببدء مركز الاتصال الخاص بك وتوسيع نطاقه وتشغيله بسهولة مع تحسين مقاييس الأعمال وتجربة العملاء. تتضمن المجموعة الكاملة من إمكانيات مركز الاتصال تجربة الاتصال المحلية، وأجهزة الاتصال التلقائية الذكية، والتعرف على الكلام المدعوم بالذكاء الاصطنا...
Aloware
aloware.com
يدرك Aloware ما يجب أن يكون عليه برنامج مركز الاتصال الحديث: فعال، ومرن، ومليء بالميزات الضرورية. فهو يزود فرق المبيعات والدعم بالأدوات المناسبة لسحق الحصص وإبرام المزيد من الصفقات بكفاءة. إنه يفعل كل ذلك من خلال توفير برنامج متكامل متكامل يساعد فرق المبيعات على التفاعل مع العملاء بالطرق التي يحبونه...
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة مشاركة المبيعات الوحيدة التي يحتاجها كل فريق مبيعات متنامٍ. فهو يساعد الممثلين على التنقيب والمشاركة والتتبع والبيع من مكان واحد دون الحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة ودفع فواتير متعددة. يوفر Outplay تواصلًا قويًا وشخصيًا متعدد القنوات، وعمليات أتمتة للمبيعات الخارجية تعمل على رفع ...
Salesmate
salesmate.io
معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكا...
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقي...
NeoDove
neodove.com
برنامج الاتصال الهاتفي الوحيد ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستحتاج إليه على الإطلاق. برنامج اتصال واتصال هاتفي كامل المواصفات لإدارة علاقات العملاء (CRM) لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة المبيعات.
GoDial
godial.cc
GoDial هو تطبيق اتصال تلقائي وإدارة علاقات العملاء عبر الهاتف المحمول وبرنامج الاتصال الصادر للاتصالات عبر الهاتف المحمول وخدمة الاتصال الصادرة. قم بإعداد مركز الاتصال الصادر الخاص بك في أقل من دقيقتين باستخدام GoDial. يستخدم GoDial بطاقة SIM الخاصة بالهاتف للاتصال، وبالتالي لا توجد تكاليف للاتصالات...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai عبارة عن منصة ذكية للمحادثة تساعد فرق المبيعات على تحسين الأداء وتقليل تكاليف الاستحواذ. توفر الأداة لمندوبي المبيعات إشارات في الوقت الفعلي أثناء محادثتهم لمساعدتهم على التفاعل مع عملائهم بشكل أفضل. تمنح المنصة المديرين ومندوبي المبيعات إمكانية رؤية كل مكالمة، عبر تحليلات المكالمات التف...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin هو برنامج اتصالات المبيعات الرائد وطالب الطاقة. يقوم نظامهم الأساسي وبرنامج الاتصال القوي بتنفيذ قواعد اللعبة الخاصة بك عبر جميع نقاط الاتصال، مما يساعدك على التفاعل مع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف العملاء المحتملين والعملاء في وقت أقل، وإتمام المزيد من الصفقات وتسريع المبيعات.
Tenfold
tenfold.com
يتيح لك الجيل التالي من حلول SaaS CTI من Tenfold دمج منصات الاتصالات الهاتفية الحالية بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). باستخدام Tenfold، يمكنك تمكين التقاط البيانات بالكامل عن طريق التسجيل التلقائي للمكالمات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك؛ رفع مستوى تجربة العميل الخاصة بك من ...
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتيح لعملائنا تصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز...
Yobi
yobi.app
جميع محادثات العملاء وفريقك في تطبيق واحد، يقوم Yobi بتجميع جميع محادثات العملاء في صندوق بريد واحد، بغض النظر عن القناة، من النظام الأساسي المفضل لديك. بسيط وقوي، يمكنك التحدث مع عملائك عبر أي قناة، ومشاركة المحادثات ومراجعتها مع فريقك، في أي مكان في العالم. يقوم Yobi بمزامنة جميع جهات الاتصال الخا...
TalkChief
talkchief.io
Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk...
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب ...
Ringy
ringy.com
يعتمد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) على ما هو أكثر أهمية وهو التواصل! المحادثات تؤدي إلى المبيعات. Ringy يتعامل معهم من أجلك. قم بتحويل المكالمات إلى عملاء مع فريق مبيعات آلي في جيبك الخلفي. Ringy عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل مصمم لدعم فريقك وتعزيز الأداء وسد الفجوة بين رعاية العملا...
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مس...
Uptics
uptics.io
تعرف على Uptics. سلاحك السري الجديد للسيطرة على المبيعات الخارجية، وحجز اجتماعات أكثر بثلاثة أضعاف وإبرام المزيد من الصفقات بسهولة. Uptics هو برنامج مبيعات سهل الاستخدام يساعدك على أتمتة جميع عناصر المبيعات اليدوية والمملة حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة - رعاية العملاء وإغلاق المبيعات. البر...
Cordless
cordless.io
Cordless هو مركز اتصال حديث قائم على السحابة لفرق دعم العملاء مع ذكاء محادثة مدمج. يوفر Cordless حلاً شاملاً لفرق دعم العملاء للتحدث مع العملاء عبر الهاتف وجمع رؤى عميقة من المحادثات. من خلال النسخ المكتوبة خارج الصندوق، وتحليل المشاعر، ووضع العلامات التلقائية على المحادثات، والتكامل العميق مع أنظمة...
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً ف...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
Toky
toky.co
Toky هو نظام هاتف عمل كامل المواصفات يسمح لعملائك وفريقك بالتواصل بسلاسة باستخدام الإنترنت. باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية من جميع أنحاء العالم، اجعل نفسك متاحًا بغض النظر عن مكان وجود شركتك. لن تتيح لك عمليات التكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية وأدوات الأعمال الأخرى التواصل مع جهات ال...
MyOperator
myoperator.com
MyOperator هي الشركة الرائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية في الهند، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 10000 شركة بما في ذلك NCERT وAmazon وLenskart وApollo وMyntra. من خلال مجموعة من العروض مثل خط الشركات، وإدارة الحملات بزاوية 360 درجة، وOffice IVR، وتحليلات المكالمات، ومركز الاتصال السحابي، وحملات الر...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...
Salesfinity
salesfinity.co
المبيعاتقم بإجراء محادثات فورية مع العملاء باستخدام برنامج الاتصال المتوازي Salesfinity AI. اقضِ وقتًا أقل في سماع نغمات الاتصال ورسائل البريد الصوتي، ووقتًا أطول في التحدث إلى العملاء المحتملين. سيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة تسجيل المكالمات والبحث عن العملاء المحتملين والتنقل في أشجار الا...
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI عبارة عن منصة اتصالات سحابية موحدة وحديثة تتسم بالكفاءة والمرونة ومليئة بالميزات الحديثة الضرورية للشركات بجميع أنواعها. فهو يتكامل بسلاسة مع أدوات CRM وواجهات برمجة التطبيقات المفضلة لديك، مما يسمح لك بتبسيط سير العمل وأتمتة المهام. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء المحتملين من خلال أي جهاز، حي...
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا:...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai، الشركة الرائدة في مجال الامتثال وذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هي الحل الوحيد في السوق الذي يوفر ذكاء المحادثة في الوقت الفعلي والامتثال الآلي لفرق المبيعات وخدمة العملاء. يقوم Gryphon بتوجيه كل محادثة بذكاء في الوقت الفعلي لتوفير أفضل تجربة في فئتها لكل من الوكلاء والمستخدمين...
PBXDom
pbxdom.com
يمكن لتقارير PBXDom السحابية إنشاء تقارير مفصلة عن نشاط هاتفك أو مركز الاتصال الخاص بك بسهولة من أي مكان في العالم؛ ليست هناك حاجة لشراء أي برامج إضافية. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق تثبيت أداة تجميع PBXDom وتوصيل PBX أو مركز الاتصال الخاص بك بالكمبيوتر الذي قمت بتثبيت هذا البرنامج عليه؛ هذا كل ما في الأ...
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
Sellular
sellular.com
Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. ...
Teliqon
teliqon.io
خدمة عالية المستوى في الاتصالات السحابية، نحن نقدم أرقام DID الافتراضية وقنوات SIP وإنشاء Cloud PBX وحلول الأعمال الأخرى. نحن نقدم مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الاتصالات من الدرجة الأولى لزيادة مبيعاتك. إن مساعدتنا الاستثنائية تجعل من السهل بناء عملك وتنميته خلال جميع المراحل. يمكن للشركات توسيع اتج...
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحل...
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وCl...
Tendril
tendril.us
Tendril Connect عبارة عن أداة لتسريع المبيعات تركز على الاتصال بمساعدة الوكيل. يقوم فريقنا من الوكلاء المهرة بالاتصال بقائمة العملاء المحتملين التي يقدمها عملاؤنا. يتنقل الوكلاء بين أشجار الهاتف، ويتركون رسائل بريد صوتي مسجلة مسبقًا، ويتحدثون مع موظفي الاستقبال حتى يتم الوصول إلى الهدف المقصود. بمجر...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds هو تطبيق Salesforce رقم 1 لزيادة إنتاجية المبيعات. يقوم Bloobirds بتحويل Salesforce الخاص بك إلى برنامج رائع لفريق المبيعات لديك في ثلاث دقائق. من خلال الدمج بسلاسة بين برنامج الاتصال والبريد الإلكتروني وLinkedIn، تقدم Bloobirds مجموعة شاملة من أدوات الإنتاجية، بما في ذلك الإيقاعات والقوال...