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برنامج تتبع المكالمات الصادرة - التطبيقات الأكثر شعبية - أفغانستان
يمكّن برنامج تتبع المكالمات الصادرة المستخدمين من إجراء مكالمات مباشرة مع العملاء المتوقعين أثناء تسجيل بيانات المكالمات والتوقعات. يعد هذا الحل مفيدًا في الوصول بسرعة إلى العملاء المحتملين للاستفادة من فرص المبيعات. توفر منتجات تتبع المكالمات الصادرة وظيفة النقر للاتصال للاتصال السريع، وإنشاء أرقام محلية لتعزيز معدلات الاستجابة، وأتمتة رسائل البريد الصوتي ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المنتجات تسجيل المكالمات لأغراض التدريب وتصنيف العملاء المحتملين بناءً على احتمالية البيع الناجح. تحظى حلول تتبع المكالمات الصادرة بشعبية خاصة بين مندوبي المبيعات الداخليين والمسوقين عبر الهاتف.
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JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Voiso
voiso.com
Voiso - حل مركز اتصال الكل في واحد مصمم للحصول على أفضل النتائج من كل تفاعل مع العملاء
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Tenfold
tenfold.com
يساعد Tenfold الشركات على إجراء محادثات أفضل مع العملاء. ضع معلومات العميل موضع التنفيذ على الهاتف، في كل مرة، وفي الوقت الفعلي.
GoDial
godial.cc
GoDial هو تطبيق اتصال تلقائي وإدارة علاقات العملاء عبر الهاتف المحمول وبرنامج الاتصال الصادر للاتصالات عبر الهاتف المحمول وخدمة الاتصال الصادرة. قم بإعداد مركز الاتصال الصادر الخاص بك في أقل من دقيقتين باستخدام GoDial. يستخدم GoDial بطاقة SIM الخاصة بالهاتف للاتصال، وبالتالي لا توجد تكاليف للاتصالات...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin عبارة عن أداة اتصالات مبيعات قائمة على السحابة تساعدك على الوصول إلى ما يصل إلى 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. تعلم المزيد الآن.
NeoDove
neodove.com
برنامج الاتصال الهاتفي الوحيد ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستحتاج إليه على الإطلاق. برنامج اتصال واتصال هاتفي كامل المواصفات لإدارة علاقات العملاء (CRM) لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة المبيعات.
Salesken
salesken.ai
يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتيح لعملائنا تصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز...
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Ringy
ringy.com
أتمتة المهام. زيادة المبيعات. رعاية يؤدي. Ringy هو حل CRM متكامل يتعامل مع كل ذلك من خلال واجهة بديهية.
TalkChief
talkchief.io
Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk...
Yobi
yobi.app
يضيف Yobi أرقام هواتف العمل وعمليات تكامل مفيدة لأجهزتك الحالية. لا توجد حاجة إلى أجهزة جديدة. مصممة للفرق والشركات
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
Toky
toky.co
نظام هاتف حديث يعمل بالطريقة التي تعمل بها سهل الإعداد. يتكامل في أي مكان. الاتصال بالعملاء ومراسلتهم عبر الهاتف أو التطبيق أو سطح المكتب. كل ذلك بسعر عادل.
Cordless
cordless.io
فتح المحتوى الصوتي الخاص بك. الاتصالات الهاتفية الحديثة لفرق دعم العملاء. سد الفجوة بين الصوت والنص.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج أتمتة للمبيعات والتسويق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ويأتي مزودًا بميزات مصممة مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقة وفعالة في كل...
MyOperator
myoperator.com
MyOperator هي الشركة الرائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية في الهند، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 10000 شركة بما في ذلك NCERT وAmazon وLenskart وApollo وMyntra. من خلال مجموعة من العروض مثل خط الشركة، وإدارة الحملة بزاوية 360 درجة، وOffice IVR، وتحليلات المكالمات، ومركز الاتصال السحابي، وحملات الرسا...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...
Salesfinity
salesfinity.co
قم بإجراء محادثات فورية مع العملاء باستخدام برنامج الاتصال المتوازي Salesfinity AI. اقضِ وقتًا أقل في سماع نغمات الاتصال ورسائل البريد الصوتي، ووقتًا أطول في التحدث إلى العملاء المحتملين. سيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة تسجيل المكالمات والبحث عن العملاء المحتملين والتنقل في أشجار الاتصال.
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI عبارة عن منصة اتصالات سحابية موحدة وحديثة تتسم بالكفاءة والمرونة ومليئة بالميزات الحديثة الضرورية للشركات بجميع أنواعها. فهو يتكامل بسلاسة مع أدوات CRM وواجهات برمجة التطبيقات المفضلة لديك، مما يسمح لك بتبسيط سير عملك وأتمتة المهام. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء المحتملين من خلال أي جهاز، حيث...
Amplemarket
amplemarket.com
يعتني Amplemarket بالمهام الشاقة بينما تركز أنت على البيع. إنه إنشاء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني وتأهيل العملاء المحتملين على الطيار الآلي.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تقدم Gryphon Networks حلاً قائمًا على السحابة يمكّن المسوقين من زيادة إيراداتهم مع احترام اختيار المستهلك.
PBXDom
pbxdom.com
يمكن لتقارير PBXDom السحابية إنشاء تقارير مفصلة عن نشاط هاتفك أو مركز الاتصال الخاص بك بسهولة من أي مكان في العالم؛ ليست هناك حاجة لشراء أي برامج إضافية. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق تثبيت أداة تجميع PBXDom وتوصيل PBX أو مركز الاتصال الخاص بك بالكمبيوتر الذي قمت بتثبيت هذا البرنامج عليه؛ هذا كل ما في الا...
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
Sellular
sellular.com
Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. ...
Teliqon
teliqon.io
خدمة عالية المستوى في الاتصالات السحابية، نحن نقدم أرقام DID الافتراضية وقنوات SIP وإنشاء Cloud PBX وحلول الأعمال الأخرى. نحن نقدم مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الاتصالات من الدرجة الأولى لزيادة مبيعاتك. إن مساعدتنا الاستثنائية تجعل من السهل بناء عملك وتنميته خلال جميع المراحل. يمكن للشركات توسيع اتج...
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحل...
Koncert
koncert.com
تساعدك منصة مشاركة مبيعات الذكاء الاصطناعي متعددة القنوات من Koncert على زيادة إيرادات مبيعات B2B وتحويل العملاء المحتملين. طالب الذكاء الاصطناعي. طالب موازي لمنظمة العفو الدولية. طالب تدفق منظمة العفو الدولية. برنامج الاتصال بمساعدة الوكيل. إيقاع.
Tendril
tendril.us
Tendril Connect عبارة عن أداة لتسريع المبيعات تركز على الاتصال بمساعدة الوكيل. يقوم فريقنا من الوكلاء المهرة بالاتصال بقائمة العملاء المحتملين التي يقدمها عملاؤنا. يتنقل الوكلاء بين أشجار الهاتف، ويتركون رسائل بريد صوتي مسجلة مسبقًا، ويتحدثون مع موظفي الاستقبال حتى يتم الوصول إلى الهدف المقصود. بمجر...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds هو تطبيق Salesforce رقم 1 لزيادة إنتاجية المبيعات. يقوم Bloobirds بتحويل Salesforce الخاص بك إلى برنامج رائع لفريق المبيعات لديك في ثلاث دقائق. من خلال الدمج بسلاسة بين برنامج الاتصال والبريد الإلكتروني وLinkedIn، تقدم Bloobirds مجموعة شاملة من أدوات الإنتاجية، بما في ذلك الإيقاعات والقوال...