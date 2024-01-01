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برامج الوسائط الاصطناعية الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد
تشير برامج الوسائط الاصطناعية الأخرى إلى مجموعة متنوعة من الأدوات والأنظمة الأساسية المصممة لإنشاء محتوى الوسائط الاصطناعية أو معالجته أو إنشاؤه. تشمل الوسائط الاصطناعية أشكالًا مختلفة من الوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص، التي يتم إنشاؤها أو تغييرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل التعلم الآلي والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية.
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Arible AI
arible.co
Arible هو منشئ صور رمزية مدعم بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء صور وصور شخصية عالية الجودة لك بمجرد الدردشة مع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي. لا حاجة إلى كاميرا أو مصور أو تحرير معقد! * عدد غير محدود من الصور عالية الدقة بناءً على وجهك * 1000+ خيارات تخصيص الصورة الرمزية * الاستخدام المرن عبر Discord b...
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen هو منشئ اختبارات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من التقييمات مثل أسئلة الاختيار من متعدد (MCQs)، وأسئلة MCQs ذات الإجابات الصحيحة المتعددة، وأسئلة الصواب/الخطأ، وملء الفراغات، والأسئلة ذات الترتيب الأعلى، والأسئلة المطابقة لما يلي واختبارات تصنيف بلوم وما إلى ذلك بنقرة واحدة. يمكنك ت...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent هي شركة مدعومة من Techstars تمكن العلامات التجارية من إنشاء قوائم منتجات محسنة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. باستخدام أداة الخدمة الذاتية الخاصة بـ Ecomtent، يمكن للعملاء: * إنشاء صور جميلة لأسلوب حياة المنتج * قم بإنشاء الرسوم البيانية بشكل فوري من مئات القوالب * إنشاء نسخة محسنة بأي...
VCAT.AI
vcat.ai
VCAT.AI هو صانع فيديو تسويقي تلقائي، وهو حل SaaS قائم على الذكاء الاصطناعي. إنتاج مقاطع فيديو تسويقية فقط باستخدام عنوان URL للمنتج في دقيقة واحدة فقط. ليس فقط العشرات من مقاطع الفيديو التسويقية القصيرة ولكن أيضًا صور الشعارات بجميع الأحجام في وقت واحد. أطلق VCAT.AI الإصدار التجريبي العام الماضي وي...
Garson.io
garson.io
Garson.io هو أول مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي للخصوصية ومصمم خصيصًا لمسوقي المنتجات. فهو يساعد على إتقان مهارات الكتابة مع ضمان بقاء البيانات الحساسة آمنة. باستخدام Garson.io، يمكنك كتابة رسائل بريد إلكتروني احترافية ومنشورات مدونة بشكل أسرع 10 مرات. ما عليك سوى نسخ عملك ولصقه في نظام إدارة ال...
storywise
storywi.se
تسريع كتابة المتطلبات وتقديم مقترحات دقيقة، وتجنب العمل الإضافي وضمان مزيد من الوضوح في التطوير توفير الوقت وكتابة متطلبات البرامج المفهومة. يستغرق إنشاء متطلبات البرامج وقتًا طويلاً، وبالتالي لا يتم إجراؤه بشكل صحيح في كثير من الأحيان. يؤدي الغموض في المتطلبات إلى تأخير المشروع وإعادة العمل المكلف...