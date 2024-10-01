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برامج التواصل الاجتماعي الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - الإقليم البريطاني في المحيط الهندي
"هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال التجارية؟" لقد أثبت باستمرار أنه جانب حاسم في تحديد مدى رضا المستخدم عن منتجات الوسائط الاجتماعية الأخرى. وهو يعكس مدى قيام المنتج بتسهيل وتعزيز العمليات التجارية، وتعزيز الشعور بالتعاون والمنفعة المتبادلة بين المستخدم والمنتج. بالإضافة إلى ذلك، تبرز "سهولة الاستخدام" كعامل محوري يؤثر على رضا المستخدم. يقدر المستخدمون الواجهات البديهية والوظائف المبسطة التي تتيح لهم التنقل في المنتج دون عناء، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتقليل الإحباطات. تعد "جودة الدعم" أحد المحددات الأساسية الأخرى لرضا المستخدم. تعمل خدمات الدعم السريعة والفعالة على طمأنة المستخدمين بأن المساعدة متاحة بسهولة عندما يواجهون تحديات أو يحتاجون إلى توضيح. يساهم هذا العامل بشكل كبير في ثقة المستخدم والرضا العام عن المنتج. وأخيرًا، تلعب "سهولة الإدارة" دورًا حاسمًا في رضا المستخدم من خلال ضمان أن المهام الإدارية المتعلقة بإدارة المنتج واضحة وفعالة. يقدر المستخدمون الميزات الإدارية التي تعمل على تبسيط عمليات التكوين والتخصيص والصيانة، مما يسمح لهم بالتركيز على تحقيق أهدافهم دون تعقيدات غير ضرورية. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه العوامل الأربعة - الشراكة في الأعمال التجارية، وسهولة الاستخدام، وجودة الدعم، وسهولة الإدارة - يمكن لمنتجات الوسائط الاجتماعية الأخرى تحسين رضا المستخدمين وتعزيز المشاركة والولاء على المدى الطويل بين قاعدة مستخدميها.
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Pictory
pictory.ai
Pictory هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتسهيل إنشاء وتحرير الفيديو بسهولة وفعالية. فهو يتيح للمستخدمين من جميع نطاقات المهارات إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية باستخدام النص، دون الحاجة إلى تنزيل البرامج أو المهارات التقنية. وتستهدف الخدمة مختلف المهن، بما في ذلك منشئي الدورات التدريبية ومح...
vidIQ
vidiq.com
يساعدك vidIQ على اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لتنمية جمهورك بشكل أسرع على YouTube وخارجه.
Submagic
submagic.co
ارفع مستوى مقاطع الفيديو الخاصة بك بأسلوب الترجمة المدعم بالذكاء الاصطناعي. SubMagic هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ترجمات جذابة في دقيقتين فقط. قم بتحميل الفيديو، المعدل، مع الترجمة، ثم قم بتحميل الفيديو الخاص بك، ليكون جاهزًا للنشر على الشبكات الاجتماعية. تمكين المبدعين من التألق.
Minea
app.minea.com
تعمل Minea على تمكين البائعين برؤى لا مثيل لها، مما يضمن اتخاذ قرارات استراتيجية لأعمالهم التجارية عبر الإنترنت. بدءًا من البحث عن المنتجات وحتى الإطلاق الناجح للمتجر، توفر Minea للتجار الإلكترونيين دقة تعتمد على البيانات، مما يجعل التجارة الإلكترونية في متناول الجميع.
Bio Link
bio.link
يتيح لك الرابط الحيوي الارتباط بجميع صفحاتك - مواقع الويب، والمتجر، والمدونة، والمشاركات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو، وأي شيء - مما يسهل على جمهورك اكتشاف كل المحتوى الخاص بك. تسمح منصات مثل Instagram وTwitter وTikTok برابط واحد فقط في السيرة الذاتية. باستخدام Bio Link، يمكنك استخدام رابط واحد لإضاف...
Smash Balloon
smashballoon.com
مكونات إضافية لخلاصات الوسائط الاجتماعية قابلة للتخصيص بالكامل لـ WordPress. اعرض خلاصات Facebook وInstagram وTwitter وYouTube - موثوق بها من قبل 1.3 مليون مستخدم.
Inflact
inflact.com
Inflact هي وكالة رقمية مستقلة توفر طرقًا مختلفة للترويج على Instagram. ونحن نملي قواعد التطوير على Instagram منذ 7 سنوات! Inflact هو روبوت Instagram مدعوم من الذكاء الاصطناعي. يساعد في الحصول على المزيد من المتابعين الحقيقيين والإعجابات الفورية ونمو المشاركة إلى 6000 مستخدم سعيد كل شهر! إنه حل مرك...
Social Champ
socialchamp.io
يعد Social Champ حلاً رقميًا مجانيًا شاملاً لإدارة الوسائط الاجتماعية وأتمتتها لتبسيط جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية. يعد Social Champ أفضل طريقة لإدارة جميع جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي، والنشر اليومي، واختبار A/B، والتحسين. يوفر Social Champ كل الأتمتة التي تحتاجها لجدولة محتوى الوسائط...
Predis
predis.ai
Predis.ai هي أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تحتاجها لتصور وإنشاء ونشر محتوى لشركتك. أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي في تبادل الأفكار وصياغة وتحسين محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك دون الحاجة إلى خبرة في التصميم. بدءًا من المنشورات الجذابة ومقاطع الفيد...
HeyLink.me
heylink.me
HeyLink.me عبارة عن منصة من الجيل الجديد لإدارة الروابط تقدم أدوات تحقيق الدخل من وسائل التواصل الاجتماعي: التجارة الإلكترونية للدفع الفوري، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزات الإعلان، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وروابط التشفير.
Ripl
ripl.com
يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.
Pinflux
pinflux.in
Pinflux هي أداة رقمية تتيح لك تعزيز أعمالك على موقع Pinterest. Pinflux هو مصدر الزيارات المتنامي للتجارة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والمدونات وحتى الشبكات الاجتماعية. مع تطور Pinterest، يمكنك استخدام Pinflux للعثور على المحتوى، وأتمتة المهمة، وزيادة تدفق حركة المرور. مميزات موقع بنترست: * اب...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting عبارة عن أداة لاستهداف الاهتمامات على Facebook تساعد المعلنين في العثور على الآلاف من الاهتمامات المخفية على Facebook.
Blog2Social
blog2social.com
Blog2Social هو حل متكامل لأتمتة الوسائط الاجتماعية للعاملين في وسائل التواصل الاجتماعي وفرق العمل والمسوقين وأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال المنفردين ومدونات الشركات والوكالات والشركات من أي حجم. يتوفر Blog2Social كحل مكون إضافي لـ WordPress أو كتطبيق ويب مستقل. شبكات التواصل الاجتماعي المدعومة...
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy عبارة عن مجموعة أدوات تحليلات TikTok الكل في واحد. فهو يساعد منشئي المحتوى على اكتشاف الاتجاهات وتحليل وتحسين وبناء حساب TikTok والفيديو القصير الخاص بهم.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio هي شركة ناشئة تملكها وتديرها امرأة سوداء. إنها واحدة من المنشئين الثلاثة لمساحة Link-in-Bio وهي: * هي ثاني أكبر خدمة ربط في السيرة الذاتية في جميع أنحاء العالم من حيث المبدعين/المستخدمين؛ * يشمل النطاقات: Lnk.bio وLnk.at وLn.ki * Lnk.Bio هو عنوان URL الأكثر شيوعًا والأقوى للارتباط في السير...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
تساعدك Social Warfare على حث جمهورك على مشاركة المحتوى الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة - بالطريقة التي تريد مشاركتها بها!
Connectio
useconnectio.com
أتمتة وتحسين إعلانات الفيسبوك الخاصة بك.
SocialAll
socialall.dev
SocialAll هي الخدمة التي تجمع بين جميع واجهات برمجة تطبيقات الشبكات الاجتماعية الشائعة الحالية في العالم في واجهة برمجة تطبيقات واحدة موحدة لتسهيل الأمر على المبرمجين. يدعم SocialAll جميع ميزات الشبكات الاجتماعية (التعريف والأصدقاء والرسائل والنشر والصور / الفيديو). نحن لا نوفر قدرًا كبيرًا من الوق...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster هو تطبيق قائم على نظام التشغيل Windows يسمح للمستخدمين بالبث المباشر لمقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على Facebook وYouTube ومنصات الفيديو المباشرة الأخرى. كما أنه يدعم حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة. احصل على المزيد من المشاهدات واحصل على جمهور أكبر باستخدام مقاطع الفيديو المباشرة لتسوي...
Hypage
hypage.com
تتيح لك Hy.page البيع في الرابط الحيوي الخاص بك. من خلال التكامل مع Stripe وPaypal، يمكنك جمع تبرعات المعجبين والطلبات المدفوعة وبيع المنتجات والعضويات للمحتوى الحصري.
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink هو حل لإدارة الارتباط يسمح للمستخدم بدمج المحتوى/المادة في رابط واحد. يمكن للمستخدمين إدراج روابط الوسائط الاجتماعية أو إنشاء مجموعة وسائط أو تضمين أي معلومات أساسية على الصفحات المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أيقونات اجتماعية وصور مصغرة ومعاينات فيديو وما إلى ذلك، والاحتفاظ بصفحات متع...
Collabstr
collabstr.com
Collabstr هو سوق للعثور على المؤثرين وتوظيفهم على Instagram وTikTok وYouTube. ابحث بسهولة بين الآلاف من منشئي المحتوى وادفع لهم مباشرة من خلال Collabstr.
Inksprout
inksprout.co
أنشئ مقاطع فيديو اجتماعية جذابة وصغيرة الحجم في ثوانٍ من مدونتك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
UniLink
unilink.us
يعد UniLink حلاً للحسابات التجارية والشخصية على Instagram، مما يسمح بكتابة تسميات توضيحية أكثر جاذبية وإضافة روابط متعددة وإعادة توجيه الجمهور المستهدف. يساعدك UniLink على إنشاء صفحة مقصودة قابلة للتسوق وتلقي الطلبات إلى جدول بيانات Google.
Postwise
postwise.ai
Postwise هي أداة قوية لإدارة تويتر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لمساعدة المستخدمين على الكتابة وجدولة وتعزيز تواجدهم على المنصة. تتيح ميزة AI Tweet Writer للمستخدمين صياغة تغريدات جذابة مصممة خصيصًا لعلامتهم التجارية ورسالتهم بسرعة. يساعد برنامج AI Twitter Thread Writer المستخدمين على صياغ...
LinkTube
linktube.com
# يحتوي Instagram Bio على حد رابط واحد، ويعمل LINKTUBE على حل المشكلة بشكل دائم ويسمح بإضافة روابط متعددة في INSTAGRAM BIO. LinkTube هي صفحتك المقصودة المخصصة التي يمكنها بسهولة جذب حركة المرور والرؤية والمشاركة لجميع المحتوى الخاص بك. في النهاية، LinkTube عبارة عن بوابة بنقرة واحدة لجميع المحتوى ...
PowerIn
powerin.io
PowerIn هي أفضل أداة لتعزيز نشاطك على LinkedIn من خلال إنشاء تعليق تلقائيًا باستخدام ChatGPT. ضع تواجدك على الإنترنت في وضع الطيار الآلي
LiveReacting
livereacting.com
LiveReacting عبارة عن منصة تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لجعل البث المباشر أكثر تفاعلية وجاذبية. فهو يوفر مضيفًا افتراضيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة عروضك الحية، مما يلغي الحاجة إلى مضيف بشري. باستخدام LiveReacting، يمكنك إضافة ألعاب التوافه والبحث عن الكلمات وألعاب الكلمات وألعاب الفوز با...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid هي المزود الرائد عالميًا للمتابعين والإعجابات والمشاهدات عالية الجودة على Instagram. تم تأسيسها في عام 2012 من قبل مجموعة من خبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين أرادوا مساعدة الآخرين على تنمية ملفاتهم الشخصية على Instagram، ومنذ ذلك الحين أصبحت قوة كبيرة في هذه الصناعة.
Trend Watchers
trendwatchers.co
يقوم Trend Watchers بإخطار منشئي المحتوى حول اتجاهات الإنترنت عبر أكثر من 30 فئة ويوضح لهم كيفية الاستفادة منها باستخدام Viral Video Maker الخاص بنا. يمكن أيضًا استخدام اتجاهاتنا لأفكار الأعمال والدروبشيبينغ وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وأشياء أخرى كثيرة.
Dropispy
dropispy.com
Dropispy هو المالك أو المرخص له لبرنامج Dropispy (SaaS). إنها أداة بحث عن المنتجات توفر لمستخدميها ملايين الإعلانات المجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك. يسمح Dropispy للتجار الإلكترونيين بالعثور على المنتجات الفائزة بفضل أداة البحث المتقدمة للغاية.
Tweet AI
tweetai.com
يمكنك تعزيز المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنمية أعمالك على Twitter / X. يمكن أن يساعدك موقع TweetAI.com في: * تغريدات فردية: ألهم تغريداتك التالية في ثوانٍ. * المواضيع: إلهام المواضيع الخاصة بك. * الردود: يمكنك إلهام ردودك بنقرة واحدة باستخدام ملحق Chrome المجاني الخاص بنا. * إعادة الكتابة:...
Ayrshare
ayrshare.com
توفر واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ Ayrshare البنية التحتية الأساسية لنشر الوسائط الاجتماعية وإدارتها وتحليلاتها. تعتني واجهة برمجة تطبيقات Ayrshare بالبنية التحتية لوسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. يمكن لفريقك التركيز على بناء منتجك بدلاً من تجميعه معًا والحفاظ على منصات وسائ...
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee عبارة عن منصة قائمة على الويب تستخدم نموذج التعهيد الجماعي لتسهيل توليد ضجة حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي حول محتوى عالي الجودة من مواقع مثل Twitter وFacebook وStumbleUpon وPinterest وGoogle+. الفكرة الأساسية هي أن تقوم بتصفح لوحة تحكم المستخدم للعثور على المحتوى الذي يجد الأ...
Curator
curator.io
Curator.io عبارة عن مجمع وسائط اجتماعية مجاني وذو علامة تجارية وله مكاتب في كاليفورنيا وسيدني. يجمع Curator قنوات الوسائط الخاصة بك معًا في تدفق جذاب يمكن تضمينه في أي مكان.
Trendsmap
trendsmap.com
يقوم Trendsmap بتحليل وعرض اتجاهات تويتر المحلية في الوقت الفعلي. نحن نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول الفردية والشركات، مثل التحليلات ولوحات المعلومات وموجزات البيانات والمرئيات. تتضمن أمثلة الاستخدامات ما يلي: - مراقبة الاتجاه - إدارة وسائل التواصل الاجتماعي - تسويق رشيق - تنظيم المحتوى -...
Dubb
dubb.com
تم تأسيس Dubb في عام 2018، وهو نظام مبيعات الفيديو الذي يوفر لمستخدمي الأعمال منصة لإرسال مقاطع فيديو مخصصة وقابلة للتتبع. يقع مقر الشركة في لوس أنجلوس، وقد تم تأسيسها على يد تقنيين متخصصين في أتمتة التسويق والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تتميز منصة Dubb بتطبيق جوال ووظيفة Outlook الإضافية وموقع وي...
ViewerApps
viewerapps.com
يقدم ViewerApps الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز نمو قناة Twitch الخاصة بك. ومن خلال التخلص من التعقيدات المرتبطة ببرامج المشاهدة الآلية التقليدية، فإنه يساعد في التوسع العضوي لقناتك. فيما يلي نظرة عامة موجزة عن كيفية قيام ViewerApps بتحويل حضورك على Twitch: * خدمة النمو المستقر * لوحة تحكم سهلة الاست...
Socinator
socinator.com
أتمتة Instagram، Facebook، Twitter، Quora، LinkedIn، YouTube، Pinterest، Reddit، Tumblr: من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. كونك مسوقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألا تتمنى أن يكون لديك بضع ساعات إضافية في يومك؟ نحن نعلم بالتأكيد أ...
Growapp
growapp.digital
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة من IA لكتابة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والموافقة عليه وجدولته وتحليله ومقارنته.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch عبارة عن منصة تسويق مؤثرة ذاتية الخدمة تربط العلامات التجارية بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم. توفر المنصة سوقًا حيث يمكن للعلامات التجارية تصفح واختيار المؤثرين بناءً على التركيبة السكانية لجمهورهم ومعدلات المشاركة والمقاييس الأخرى ذات الصلة. يتم التحقق...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed هو مجمع لوسائل التواصل الاجتماعي يجمع ويعرض المحتوى الجذاب الذي أنشأه المستخدمون من أي شبكة تواصل اجتماعي مثل Instagram وFacebook وTwitter وYoutube وTiktok وGoogle Review وAirbnb وأكثر من 21 شبكة. يتم بعد ذلك تضمين المحتوى المنسق من خلال عناصر واجهة المستخدم كجدار اجتماعي مخصص على موقع الوي...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
أداة التسويق المؤثر الأساسية لحملاتك.
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
هل سئمت من الرد على نفس الأسئلة المتكررة طوال اليوم من عملائك؟ هل سئمت من السهر لوقت متأخر من الليل للتحقق من الرسائل المباشرة الواردة من العملاء؟ الآلاف من البيانات التي تطرح أفكارك طوال الوقت؟ حسنا، لا داعي للقلق بعد الآن! لقد أنشأنا وحصلنا على الأذونات المتقدمة من Facebook حتى لا تضطر إلى ذلك. لم...
Brandle
brandle.net
تلتزم Brandle بتوفير نظام شامل للشركات لإدارة خصائص علاماتها التجارية وهوياتها وعلاقاتها عبر الويب وعلى جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وLinkedIn وVK والمزيد. تتمثل مهمة Brandle في أن تكون المصدر الموثوق به لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة ...
Spikerz
spikerz.com
يوفر Spikerz حماية الوسائط الاجتماعية لمنشئي المحتوى والشركات والمؤسسات. نحن في Spikerz نؤمن بأن حماية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة بالغة الأهمية اليوم. ولسوء الحظ، يستمر عدد عمليات القرصنة والحظر وخسائر الحسابات في الارتفاع بينما لا يساعد أحد الشركات التي تعتمد بشكل كامل على تلك القنوا...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo هي خدمة تسويق ونمو متميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على أتمتة نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. تعمل Somiibo على أساس العلاقة المتبادلة حيث أنها تتفاعل مع مستخدمين آخرين للحصول على إشارات اجتماعية من هؤلاء المستخدمين. تعمل Somiibo بمثابة وكالة التسويق الشخص...
GetFans
getfans.io
GetFans.io هي شركة رائدة عالميًا في مجال الترويج والتسويق على YouTube. تم تطوير النظام الأساسي من قبل خبراء تمكنوا من إنشاء خوارزمية حديثة تتحسن باستمرار يومًا بعد يوم، مما يضمن انتشار قناتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube.
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch هو مزود حلول البيع الاجتماعي بين الشركات، وهو مخصص لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. يتمتع فريق الخبراء لدينا بفهم عميق للتحديات والفرص الفريدة التي تواجهها شركات B2B في العصر الرقمي. نحن نعمل بشكل وثيق مع عملائن...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio هو رابط في أداة إنشاء السيرة الذاتية للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Pushbio، يمكنك عرض منتجاتك وأحدث العروض الترويجية ومنشورات المدونات ومقاطع الفيديو وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية كلها في مكان واحد، مما يسهل على جمهورك اكتشاف المحتوى الخاص بك والتفاعل معه.
Promolta
promolta.com
Promolta.com عبارة عن منصة توزيع فيديو ذاتية الخدمة. تقوم تقنية Promolta الخاصة بتوزيع مقاطع الفيديو الخاصة بك على المدونات والمواقع والألعاب والتطبيقات والشبكات الاجتماعية المستهدفة.
InstaPlug
instaplug.app
اسرق الأضواء على الفور باستخدام InstaPlug! قم بإنشاء أدوات Instagram مجانية وملفتة للنظر، وقم بتصفية خلاصتك مثل السحر، وقم بتحويلها إلى أداة عرض رائعة. سريعة وسهلة وموثوقة!
Rav
rav.ai
يهدف RAV.AI إلى إحداث ثورة في تحرير الفيديو ونشره باستخدام الذكاء الاصطناعي. RAV.AI هي خدمة تحرير فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستخدم تقنيات متقدمة للغاية واحترافية لمعالجة الصوت والفيديو لجعل الفيديو الخاص بك جماليًا بشكل احترافي. يمكّن النظام الأساسي المستخدمين من تحميل لقطات الفيديو الأولية...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai هي أداة مبتكرة نشأت من تقاطع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة والاستراتيجية الفعالة لـ Dream100 Engagement. يُستخدم للتفاعل مع منشورات Dream100 على LinkedIn (منشئو LinkedIn الذين يمكنهم التأثير على عملاء Dream في مجال متخصص) من خلال تعليقات شبيهة بالإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي. يح...
Audiogram
getaudiogram.com
ينشئ برنامج Audiogram أدوات قوية لمساعدة المبدعين الصوتيين على جذب الجمهور الذي يستحقه البودكاست الخاص بهم من خلال الفيديو الاجتماعي. يقوم برنامج Audiogram بتحويل أفضل لحظاتك الصوتية إلى مخططات صوتية جذابة. * التقاط مستمعين جدد. بعد مرور أكثر من 1000 ملف بودكاست، نحن واثقون من بناء محتوى لاستراتيج...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo هي وكالة رقمية رائدة على YouTube تعمل مع أفضل العلامات التجارية الأوروبية، بإجمالي أكثر من 160 مقطع فيديو ذي محتوى يحمل علامة تجارية حتى الآن والتي أنتجت أكثر من 55 مليون مشاهدة طبيعية لعملائها. نحن نعمل مع جميع قطاعات الصناعة بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والألعاب وتطبيقات الهاتف...
Stim Social
stimsocial.com
يساعد Stim Social على زيادة تعرضك والتواصل مع عملاء جدد على Instagram.
MyTweetAlerts
mytweetalerts.com
MyTweetAlerts هو مساعد تويتر الشخصي الخاص بك والذي تم تصميمه للعثور على التغريدات الأكثر أهمية بالنسبة لك وتقديمها.