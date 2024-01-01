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برامج التواصل الاجتماعي الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - أذربيجان
"هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال التجارية؟" لقد أثبت باستمرار أنه جانب حاسم في تحديد مدى رضا المستخدم عن منتجات الوسائط الاجتماعية الأخرى. وهو يعكس مدى قيام المنتج بتسهيل وتعزيز العمليات التجارية، وتعزيز الشعور بالتعاون والمنفعة المتبادلة بين المستخدم والمنتج. بالإضافة إلى ذلك، تبرز "سهولة الاستخدام" كعامل محوري يؤثر على رضا المستخدم. يقدر المستخدمون الواجهات البديهية والوظائف المبسطة التي تتيح لهم التنقل في المنتج دون عناء، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتقليل الإحباطات. تعد "جودة الدعم" أحد المحددات الأساسية الأخرى لرضا المستخدم. تعمل خدمات الدعم السريعة والفعالة على طمأنة المستخدمين بأن المساعدة متاحة بسهولة عندما يواجهون تحديات أو يحتاجون إلى توضيح. يساهم هذا العامل بشكل كبير في ثقة المستخدم والرضا العام عن المنتج. وأخيرًا، تلعب "سهولة الإدارة" دورًا حاسمًا في رضا المستخدم من خلال ضمان أن المهام الإدارية المتعلقة بإدارة المنتج واضحة وفعالة. يقدر المستخدمون الميزات الإدارية التي تعمل على تبسيط عمليات التكوين والتخصيص والصيانة، مما يسمح لهم بالتركيز على تحقيق أهدافهم دون تعقيدات غير ضرورية. من خلال إعطاء الأولوية لهذه العوامل الأربعة - الشراكة في الأعمال التجارية، وسهولة الاستخدام، وجودة الدعم، وسهولة الإدارة - يمكن لمنتجات الوسائط الاجتماعية الأخرى تحسين رضا المستخدمين وتعزيز المشاركة والولاء على المدى الطويل بين قاعدة مستخدميها.
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Pictory
pictory.ai
يمكّنك الذكاء الاصطناعي القوي في Pictory من إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية وتحريرها باستخدام النص، دون الحاجة إلى مهارات فنية أو تنزيل برامج.
vidIQ
vidiq.com
يساعدك vidIQ على اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لتنمية جمهورك بشكل أسرع على YouTube وخارجه.
Minea
app.minea.com
Minea هي أداة البحث عن منتجات التجارة الإلكترونية النهائية. Minea يتتبع جميع الإعلانات على جميع الشبكات. يتم تتبع إعلانات فيسبوك، ومواضع المنتجات المؤثرة، وSnapspy، وجميع الشبكات. توقف عن دفع 149 يورو لـ Adspy لشبكة واحدة واكتشف Minea.
Submagic
submagic.co
ارفع مستوى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🚀 تسميات توضيحية سهلة الاستخدام مع رموز تعبيرية مثالية وكلمات رئيسية مميزة بذكاء، وكلها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
Bio Link
bio.link
يتيح لك الرابط الحيوي الارتباط بجميع صفحاتك - مواقع الويب، والمتجر، والمدونة، والمشاركات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو، وأي شيء - مما يسهل على جمهورك اكتشاف كل المحتوى الخاص بك. تسمح منصات مثل Instagram وTwitter وTikTok برابط واحد فقط في السيرة الذاتية. باستخدام Bio Link، يمكنك استخدام رابط واحد ...
Smash Balloon
smashballoon.com
مكونات إضافية لخلاصات الوسائط الاجتماعية قابلة للتخصيص بالكامل لـ WordPress. اعرض خلاصات Facebook وInstagram وTwitter وYouTube - موثوق بها من قبل 1.3 مليون مستخدم.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! الذكاء الاصطناعي - قم بإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو والدوائر ومنشورات الصور الفردية بلغة علامتك التجارية.
Inflact
inflact.com
مجموعة أدوات التسويق لـ Instagram قم بتكييف حساب Instagram الخاص بك للعمل باستخدام الأدوات الذكية - قم ببناء جمهور مستهدف، والتفاعل مع العملاء، وتخطيط المحتوى. ساعد العملاء المحتملين على اكتشاف منتجاتك وبناء الولاء لعلامتك التجارية في 3 خطوات.
Social Champ
socialchamp.io
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتحكم في الفضاء الرقمي. إدارة حسابات اجتماعية متعددة، وإنشاء منشورات تحتوي على صور أو مقاطع فيديو، وتنظيم الرسائل الواردة، وتحسين عائد الاستثمار، وتتبع التحليلات، وإنشاء التقارير، وتبسيط وأتمتة عملية إنشاء المحتوى باستخدام Social Champ.
Ripl
ripl.com
يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.
HeyLink.me
heylink.me
أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل الشركات والمؤثرين. تعظيم تأثير كل مبادرة رقمية. مصممة للجوال. النتائج سحرية.
Blog2Social
blog2social.com
أتمتة الوسائط الاجتماعية لمواقع ومدونات WordPress. النشر التلقائي للمحتوى الخاص بك وإعادة مشاركته ونشره بشكل متكرر وجدولة تلقائية عبر منصات اجتماعية متعددة مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وغيرها الكثير. قم تلقائيًا بمشاركة محتوى WordPress الخاص بك ومنشورات المدونة أو النصوص وا...
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio هي شركة ناشئة تملكها وتديرها امرأة سوداء. إنها واحدة من المنشئين الثلاثة لمساحة Link-in-Bio وهي: * هي ثاني أكبر خدمة ربط في السيرة الذاتية في جميع أنحاء العالم من حيث المبدعين/المستخدمين؛ * يشمل النطاقات: Lnk.bio وLnk.at وLn.ki * Lnk.Bio هو عنوان URL الأكثر شيوعًا والأقوى للارتباط في السيرة...
Connectio
useconnectio.com
أتمتة وتحسين إعلانات الفيسبوك الخاصة بك.
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting عبارة عن أداة لاستهداف الاهتمامات على Facebook تساعد المعلنين في العثور على الآلاف من الاهتمامات المخفية على Facebook.
Pinflux
pinflux.in
Pinflux هي أداة رقمية تتيح لك تعزيز أعمالك على موقع Pinterest. Pinflux هو مصدر الزيارات المتزايد للتجارة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والمدونات وحتى الشبكات الاجتماعية. مع تطور Pinterest، يمكنك استخدام Pinflux للعثور على المحتوى، وأتمتة المهمة، وزيادة تدفق حركة المرور. مميزات موقع بنترست: * اب...
Hypage
hypage.com
تتيح لك صفحة Hy.page البيع في الرابط الحيوي الخاص بك. من خلال التكامل مع Stripe وPaypal، يمكنك جمع تبرعات المعجبين والطلبات المدفوعة وبيع المنتجات والعضويات للمحتوى الحصري.
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster هو تطبيق قائم على نظام التشغيل Windows يسمح للمستخدمين بالبث المباشر لمقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على Facebook وYouTube ومنصات الفيديو المباشرة الأخرى. كما أنه يدعم حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة. احصل على المزيد من المشاهدات واحصل على جمهور أكبر باستخدام مقاطع الفيديو المباشرة لتسوي...
LiveReacting
livereacting.com
قم بتشغيل البث المباشر التفاعلي. يساعدك LiveReacting في الحصول على المزيد من المتابعين والمشاركة عن طريق إضافة مقاطع الفيديو والألعاب والعد التنازلي واستطلاعات الرأي المسجلة مسبقًا إلى البث الخاص بك.
Collabstr
collabstr.com
البحث عن المؤثرين وتوظيفهم في ثواني. ابحث عن الشخصيات المؤثرة على Instagram وTikTok وYouTube لإنشاء محتوى فريد لعلامتك التجارية.
Inksprout
inksprout.co
أنشئ مقاطع فيديو اجتماعية جذابة وصغيرة الحجم في ثوانٍ من مدونتك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
PowerIn
powerin.io
PowerIn هي أفضل أداة لتعزيز نشاطك على LinkedIn من خلال إنشاء تعليق تلقائيًا باستخدام ChatGPT. ضع تواجدك على الإنترنت في وضع الطيار الآلي
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink هو حل لإدارة الارتباط يسمح للمستخدم بدمج المحتوى/المادة في رابط واحد. يمكن للمستخدمين إدراج روابط الوسائط الاجتماعية أو إنشاء مجموعة وسائط أو تضمين أي معلومات أساسية على الصفحات المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أيقونات اجتماعية وصور مصغرة ومعاينات فيديو وما إلى ذلك، والاحتفاظ بصفحات متع...
Trendsmap
trendsmap.com
رؤى تويتر لمساعدة أعمالك - قم بتحليل أي موضوع عالميًا أو حسب المنطقة بالتفصيل. قم بإنشاء تصورات فريدة تعتمد على الخريطة توضح نشاط التغريدات عبر بلد ما أو منطقة ما أو العالم. تسمح لك أدوات الاستعلام والتصفية القوية لدينا بالتركيز على مجال اهتمامك المحدد.
Dubb
dubb.com
منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك
SocialAll
socialall.dev
SocialAll هي الخدمة التي تجمع بين جميع واجهات برمجة تطبيقات الشبكات الاجتماعية الشائعة الحالية في العالم في واجهة برمجة تطبيقات واحدة موحدة لتسهيل الأمر على المبرمجين. يدعم SocialAll جميع ميزات الشبكات الاجتماعية (التعريف والأصدقاء والرسائل والنشر والصور / الفيديو). نحن لا نوفر قدرًا كبيرًا من الوق...
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy عبارة عن مجموعة أدوات تحليلات TikTok الكل في واحد. فهو يساعد منشئي المحتوى على اكتشاف الاتجاهات وتحليل وتحسين وبناء حساب TikTok والفيديو القصير الخاص بهم.
Warfare Plugins
warfareplugins.com
تساعدك Social Warfare على حث جمهورك على مشاركة المحتوى الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة - بالطريقة التي تريد مشاركتها بها!
Postwise
postwise.ai
تعرف على Postwise، الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لصياغة منشور مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي. عزز مشاركتك ومدى وصولك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور، والذي تم تدريبه حصريًا على أفضل المنشورات أداءً في العالم. انضم إلى الآلاف من المستخدمين الراضين الذين اختبروا بالفعل...
LinkTube
linktube.com
# يحتوي Instagram Bio على حد رابط واحد، ويعمل LINKTUBE على حل المشكلة بشكل دائم ويسمح بإضافة روابط متعددة في INSTAGRAM BIO. LinkTube هي صفحتك المقصودة المخصصة التي يمكنها بسهولة جذب حركة المرور والرؤية والمشاركة لجميع المحتوى الخاص بك. في النهاية، LinkTube عبارة عن بوابة بنقرة واحدة لجميع المحتوى ...
Curator
curator.io
أسهل طريقة لإضافة خلاصة اجتماعية إلى موقعك مجانًا Curator هو مجمع مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي يساعدك على جمع المحتوى وعرضه. قم بإعداد خلاصتك في أقل من 5 دقائق.
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
أداة التسويق المؤثر الأساسية لحملاتك.
UniLink
unilink.us
يعد UniLink حلاً لحسابات الأعمال والحسابات الشخصية على Instagram، مما يسمح بكتابة تسميات توضيحية أكثر جاذبية وإضافة روابط متعددة وإعادة توجيه الجمهور المستهدف. يساعدك UniLink على إنشاء صفحة مقصودة قابلة للتسوق وتلقي الطلبات إلى جدول بيانات Google.
Dropispy
dropispy.com
Dropispy هو المالك أو المرخص له لبرنامج Dropispy (SaaS). إنها أداة بحث عن المنتجات توفر لمستخدميها ملايين الإعلانات المجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك. يسمح Dropispy للتجار الإلكترونيين بالعثور على المنتجات الفائزة بفضل أداة البحث المتقدمة للغاية.
Tweet AI
tweetai.com
يمكنك تعزيز المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنمية أعمالك على Twitter / X. يمكن أن يساعدك موقع TweetAI.com في: * تغريدات فردية: ألهم تغريداتك التالية في ثوانٍ. * المواضيع: إلهام المواضيع الخاصة بك. * الردود: يمكنك إلهام ردودك بنقرة واحدة باستخدام ملحق Chrome المجاني الخاص بنا. * إعادة الكتابة:...
Growapp
growapp.digital
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة من IA لكتابة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والموافقة عليه وجدولته وتحليله ومقارنته.
Trend Watchers
trendwatchers.co
يقوم Trend Watchers بإخطار منشئي المحتوى حول اتجاهات الإنترنت عبر أكثر من 30 فئة ويوضح لهم كيفية الاستفادة منها باستخدام Viral Video Maker الخاص بنا. يمكن أيضًا استخدام اتجاهاتنا لأفكار الأعمال والدروبشيبينغ وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وأشياء أخرى كثيرة.
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid هي المزود الرائد عالميًا للمتابعين والإعجابات والمشاهدات عالية الجودة على Instagram. تم تأسيسها في عام 2012 من قبل مجموعة من خبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين أرادوا مساعدة الآخرين على تنمية ملفاتهم الشخصية على Instagram، ومنذ ذلك الحين أصبحت قوة كبيرة في هذه الصناعة.
Spikerz
spikerz.com
يوفر Spikerz حماية الوسائط الاجتماعية لمنشئي المحتوى والشركات والمؤسسات. نحن في Spikerz نؤمن بأن حماية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة بالغة الأهمية اليوم. ولسوء الحظ، يستمر عدد عمليات القرصنة والحظر وخسائر الحسابات في الارتفاع بينما لا يساعد أحد الشركات التي تعتمد بشكل كامل على تلك القنوا...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo هي خدمة تسويق ونمو متميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على أتمتة نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. تعمل Somiibo على أساس العلاقة المتبادلة حيث أنها تتفاعل مع مستخدمين آخرين للحصول على إشارات اجتماعية من هؤلاء المستخدمين. تعمل Somiibo بمثابة وكالة التسويق الشخص...
Rav
rav.ai
يهدف RAV.AI إلى إحداث ثورة في تحرير الفيديو ونشره باستخدام الذكاء الاصطناعي. RAV.AI هي خدمة تحرير فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستخدم تقنيات متقدمة للغاية واحترافية لمعالجة الصوت والفيديو لجعل الفيديو الخاص بك جماليًا بشكل احترافي. يمكّن النظام الأساسي المستخدمين من تحميل لقطات الفيديو الأولية...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo هي وكالة رقمية رائدة على YouTube تعمل مع أفضل العلامات التجارية الأوروبية، بإجمالي أكثر من 160 مقطع فيديو ذي محتوى يحمل علامة تجارية حتى الآن والتي أنتجت أكثر من 55 مليون مشاهدة طبيعية لعملائها. نحن نعمل مع جميع قطاعات الصناعة بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والألعاب وتطبيقات الهاتف...
Engage AI
engage-ai.co
يقوم Engage AI بإنشاء تعليقات لك لإشراك العملاء المحتملين على LinkedIn على نطاق واسع. وفر ساعات من كتابة التعليقات لجذب العملاء المحتملين وتحقيق تحويلات أسرع مع كل نقطة اتصال مضافة.
SellitPics
getselli.in
SellitPics هو برنامج عبر الإنترنت يقوم بإنشاء رسائل صور تلقائية شديدة التخصيص لتزويدك بمزيد من العملاء والمبيعات على Facebook وLinkedIn والبريد الإلكتروني وأيضًا من صفحاتك المقصودة. الملامح الرئيسية لبرنامج SellitPics: * يرسل رسائل صور شخصية لعملائك المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. * إرسال ر...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio هو رابط في أداة إنشاء السيرة الذاتية للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Pushbio، يمكنك عرض منتجاتك وأحدث العروض الترويجية ومنشورات المدونات ومقاطع الفيديو وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية كلها في مكان واحد، مما يسهل على جمهورك اكتشاف المحتوى الخاص بك والتفاعل معه.
Promolta
promolta.com
Promolta.com عبارة عن منصة توزيع فيديو ذاتية الخدمة. تقوم تقنية Promolta الخاصة بتوزيع مقاطع الفيديو الخاصة بك على المدونات والمواقع والألعاب والتطبيقات والشبكات الاجتماعية المستهدفة.
ViewerApps
viewerapps.com
يقدم ViewerApps الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز نمو قناة Twitch الخاصة بك. من خلال التخلص من التعقيدات المرتبطة ببرامج المشاهدة الآلية التقليدية، فإنه يساعد في التوسع العضوي لقناتك. فيما يلي نظرة عامة موجزة عن كيفية قيام ViewerApps بتحويل حضورك على Twitch: * خدمة النمو المستقر * لوحة تحكم سهلة الاستخد...
VideoSeeder
videoseeder.in
يعد VideoSeeder أقوى برنامج لأتمتة نشر وتسويق الفيديو والذي يمكن أن يوفر لك حركة مرور مجانية من منصات متعددة. تعد مشاركة الفيديو إستراتيجية قوية وVideoSeeder هي منصة المشاركة الوحيدة التي تتمتع بجميع المزايا وليس لها أي عيوب. احصل على الحد الأقصى من حركة المرور من الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وت...
InstaPlug
instaplug.app
اسرق الأضواء على الفور باستخدام InstaPlug! قم بإنشاء أدوات Instagram مجانية وملفتة للنظر، وقم بتصفية خلاصتك مثل السحر، وقم بتحويلها إلى أداة عرض رائعة. سريعة وسهلة وموثوقة!
Yarr TV
yarr.tv
قم بمضاعفة مدى وصول وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من خلال حلولنا: أجهزة التلفاز الاجتماعية، وجدران الوسائط الاجتماعية، والأدوات، والمحادثات، والمسابقات، واستطلاعات الرأي التي من شأنها زيادة التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وتنمية أعمالك.
elv.ai
elv.ai
نحن نجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشريين المدربين لتعزيز المناقشات الآمنة والمدنية عبر الإنترنت حول ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب. يكتشف الذكاء الاصطناعي التعليقات الضارة ويخفيها تلقائيًا، بينما يقوم المشرفون البشريون بحماية حرية التعبير عن طريق منع النتائج الإيجابية الكاذب...
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
هل سئمت من الرد على نفس الأسئلة المتكررة طوال اليوم من عملائك؟ هل سئمت من السهر لوقت متأخر من الليل للتحقق من الرسائل المباشرة الواردة من العملاء؟ الآلاف من البيانات التي تطرح أفكارك طوال الوقت؟ حسنا، لا داعي للقلق بعد الآن! لقد أنشأنا وحصلنا على الأذونات المتقدمة من Facebook حتى لا تضطر إلى ذلك. لم...
Brolly
brolly.com.au
Brolly هي أول أداة أرشفة لوسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، تم تصميمها مع أخذ امتثال الحكومة في الاعتبار. تم إنشاء Brolly في ملبورن لتوفير حل أرشيف بسيط ومبتكر يلبي معايير الامتثال، بما في ذلك تخزين البيانات في أستراليا، بحيث تكون سجلاتك مشمولة بقوانين خصوصية البيانات الأسترالية. المشاركة الرائع...
Brandle
brandle.net
يكرس Brandle جهوده لتوفير نظام شامل للشركات لإدارة خصائص علاماتها التجارية وهوياتها وعلاقاتها عبر الويب وعلى جميع شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وLinkedIn وVK والمزيد. تتمثل مهمة Brandle في أن تكون المصدر الموثوق به لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإ...
WebPurify
webpurify.com
يعمل WebPurify على تمكين المجتمعات من تقديم أفضل ما لديها من خلال حلول الذكاء الاصطناعي الهجين القابلة للتطوير وحلول الإشراف على المحتوى البشري للعلامات التجارية الرائدة في العالم. ضمان تجارب مستخدم إيجابية لملايين العملاء، بدءًا من الأسواق وحتى Metaverse، مع تصفية محتوى الوسائط المتعددة بسلاسة وفقً...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai هي أداة مبتكرة نشأت من تقاطع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة والاستراتيجية الفعالة لـ Dream100 Engagement. يُستخدم للتفاعل مع منشورات Dream100 على LinkedIn (منشئو LinkedIn الذين يمكنهم التأثير على عملاء Dream في مجال متخصص) من خلال تعليقات شبيهة بالإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي. يح...
Stim Social
stimsocial.com
يساعد Stim Social على زيادة تعرضك والتواصل مع عملاء جدد على Instagram.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch عبارة عن منصة تسويق مؤثرة ذاتية الخدمة تربط العلامات التجارية بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم. توفر المنصة سوقًا حيث يمكن للعلامات التجارية تصفح واختيار المؤثرين بناءً على التركيبة السكانية لجمهورهم ومعدلات المشاركة والمقاييس الأخرى ذات الصلة. يتم التحقق...
SocialWall Pro
socialwallpro.com
يوفر SocialWall Pro جدرانًا اجتماعية للوصول إلى الجماهير المباشرة وإشراكها وتوصيلها في الأحداث والاجتماعات والمؤتمرات وتنشيط العلامات التجارية وعبر الإنترنت. يعمل حلنا كامل الميزات على تعزيز إستراتيجيتك الاجتماعية ويحصل على نتائج باستخدام أدوات قوية بما في ذلك اللعب وخيارات الرعاية والتصميم المخصص و...