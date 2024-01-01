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برامج البيع بالتجزئة الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية

تشير "برامج البيع بالتجزئة الأخرى" عادةً إلى مجموعة من الحلول البرمجية التي تدعم جوانب مختلفة من عمليات البيع بالتجزئة ولكنها لا تندرج ضمن فئات أكثر شيوعًا أو متخصصة مثل أنظمة نقاط البيع (POS) أو إدارة المخزون أو منصات التجارة الإلكترونية.

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Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Salsify

Salsify

salsify.com

تعمل منصة CommerceXM التابعة لشركة Salsify على تعزيز التجارب التي يطلبها المتسوقون في كل مرحلة من رحلة الشراء، في كل مكان على الرف الرقمي.

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine هو حل برمجي قائم على السحابة ينقل المبيعات إلى المستوى التالي، مع خيارات التخصيص والدفع عبر الإنترنت المصممة لجعل إتمام عملية البيع أمرًا سهلاً. استفد من عروض الأسعار والأوامر والفواتير والمزيد القابلة للمشاركة والقابلة للتخصيص بسهولة! يمكن للتجار أيضًا الاستفادة من الأدوات المدمجة لجمع...

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

تجاوز زر "الشراء". أنشئ عملاء مخلصين من خلال تجارب جذابة لتتبع طلبات ما بعد الشراء والمراسلة والإرجاع.

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

سواء كنت تعمل مع Lowe's، أو Home Depot، أو LL Flooring، أو تدير شركة تركيب مستقلة، فإن ProjectsForce تساعدك على أتمتة جميع عمليات الخدمة الخاصة بك. لقد تم تصميمه بشكل فريد للتكامل مع تجار التجزئة الكبار ويمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع عملية عملك اليومية، مما يجعل من السهل تبسيط أعمالك وتوفير الوقت وت...

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet هو تطبيق مكتب خلفي شامل وحديث لتجار التجزئة في C-Store/Gas وأسماء العلامات التجارية والموزعين.

Finturf

Finturf

finturf.com

تعمل Finturf مع الشركات التي تحتاج إلى حل تمويل نقاط البيع. توفر الشركة منصة سهلة الاستخدام على شبكة الإنترنت تربط العملاء داخل المتجر بشبكة إقراض واسعة. تدرك الشركات التي ليس لديها حل تمويلي أنها تفوت فرصة المبيعات، حيث أن العديد من العملاء سيجرون عملية شراء إذا كان بإمكانهم الشراء الآن والدفع لاحق...

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree عبارة عن منصة تقنية شاملة لمنح الامتيازات مصممة حصريًا لشركات الامتياز الناشئة التي تتطلع إلى التوسع دون المساس بوعد علامتها التجارية، مما يجعل رحلتها في فتح المواقع وإدارتها سهلة. تتيح تقنية Delightree سهلة الاستخدام لأصحاب الامتياز إطلاق مواقع جديدة بشكل أسرع، وتأهيل الفرق وتدريبها، وتح...

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Candid Wholesale عبارة عن مجموعة متكاملة من الأدوات للمشترين والبائعين بالجملة، وهي مصممة لجعل البيع بين الشركات سهل الاستخدام قدر الإمكان دون التضحية بالقوة والمرونة.

Auror

Auror

auror.co

تركز منصة تجار التجزئة على تحسين السلامة والإنتاجية والربحية. يتم استخدام Auror من قبل فرق منع الخسائر الرائدة في آلاف المتاجر.

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixable هو برنامج لإدارة الخدمات قائم على السحابة ويساعدك على أتمتة عمليات الإصلاح. نقوم بأتمتة 80% من سير عمل الإصلاح حتى تتمكن من تقليل أوقات الاستجابة وتحسين تجربة الخدمة وزيادة مستويات رضا العملاء. تساعدك مسارات العمل الذكية لدينا، المستندة إلى ملايين الإصلاحات المسجلة في نظامنا، على إدارة الإصل...

PayRange

PayRange

payrange.com

مع PayRange، يمكنك جعل كل نقطة اتصال للمستهلك هي التجربة النهائية. إن قبول الدفع عبر الهاتف المحمول هو مجرد البداية. تفتح الخدمة القائمة على التطبيق أبوابًا جديدة لتبسيط العمليات وزيادة المبيعات وزيادة ولاء المستهلك.

EQL

EQL

eql.com

EQL هو حل تجاري شامل لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء تجارب إطلاق لا تُنسى لمنتجاتها المطلوبة، مع منح المعجبين وصولاً أسهل إلى المنتجات التي يحبونها. لفترة طويلة جدًا، لم تتمكن تكنولوجيا التجارة الإلكترونية من تلبية الطلب على المنتجات والتجارب الأكثر رواجًا. ونتيجة لذلك، تقوم الروبوتات والممثلون ...

Zippin

Zippin

getzippin.com

قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات ال...

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx عبارة عن منصة برمجية تقدم خدمات دعم للعلامات التجارية لإشراك تجار التجزئة المستقلين في التسويق الرقمي المتوافق مع العلامة التجارية، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال الوصول إلى المستهلكين المناسبين عبر القناة الموثوقة لتجار التجزئة المحليين للعلامات التجارية. باستخدام Promoboxx، ...

SparkPlug

SparkPlug

sparkplug.app

SparkPlug عبارة عن منصة لإدارة حوافز مبيعات الموظفين لتجار التجزئة المتخصصين والمطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة. يتكامل SparkPlug مباشرةً مع أنظمة نقاط البيع الخاصة بالشركات الفعلية لأتمتة كل جانب من جوانب تنفيذ برنامج الحوافز وتوسيع نطاقه تقريبًا. يسمح محرك الحوافز SparkPlug والد...

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