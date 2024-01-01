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برامج البيع بالتجزئة الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينادا
تشير "برامج البيع بالتجزئة الأخرى" عادةً إلى مجموعة من الحلول البرمجية التي تدعم جوانب مختلفة من عمليات البيع بالتجزئة ولكنها لا تندرج ضمن فئات أكثر شيوعًا أو متخصصة مثل أنظمة نقاط البيع (POS) أو إدارة المخزون أو منصات التجارة الإلكترونية.
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Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Salsify
salsify.com
تساعد Salsify الآلاف من الشركات المصنعة للعلامات التجارية والموزعين وتجار التجزئة في أكثر من 140 دولة على التعاون للفوز على الرف الرقمي. تتيح منصة إدارة تجربة المنتج (PXM) الخاصة بالشركة للمؤسسات مركزية جميع محتويات منتجاتها، والاتصال بالنظام البيئي التجاري، وأتمتة العمليات التجارية من أجل تقديم أفض...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine هو حل برمجي قائم على السحابة ينقل المبيعات إلى المستوى التالي، مع خيارات التخصيص والدفع عبر الإنترنت المصممة لجعل إتمام عملية البيع أمرًا سهلاً. استفد من عروض الأسعار والأوامر والفواتير والمزيد القابلة للمشاركة والقابلة للتخصيص بسهولة! يمكن للتجار أيضًا الاستفادة من الأدوات المدمجة لجمع...
Fixably
fixably.com
Fixable هو برنامج لإدارة الخدمات قائم على السحابة ويساعدك على أتمتة عمليات الإصلاح. نقوم بأتمتة 80% من سير عمل الإصلاح حتى تتمكن من تقليل أوقات الاستجابة وتحسين تجربة الخدمة وزيادة مستويات رضا العملاء. تساعدك مسارات العمل الذكية لدينا، المستندة إلى ملايين الإصلاحات المسجلة في نظامنا، على إدارة الإصل...
Narvar
corp.narvar.com
تجاوز زر "الشراء". أنشئ عملاء مخلصين من خلال تجارب جذابة لتتبع طلبات ما بعد الشراء والمراسلة والإرجاع.
ProjectsForce
projectsforce.com
سواء كنت تعمل مع Lowe's، أو Home Depot، أو LL Flooring، أو تدير شركة تركيب مستقلة، فإن ProjectsForce تساعدك على أتمتة جميع عمليات الخدمة الخاصة بك. لقد تم تصميمه بشكل فريد للتكامل مع تجار التجزئة الكبار ويمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع عملية عملك اليومية، مما يجعل من السهل تبسيط أعمالك وتوفير الوقت وت...
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet هو تطبيق مكتب خلفي شامل وحديث لتجار التجزئة في C-Store/Gas وأسماء العلامات التجارية والموزعين.
Finturf
finturf.com
تعمل Finturf مع الشركات التي تحتاج إلى حل تمويل نقاط البيع. توفر الشركة منصة سهلة الاستخدام على شبكة الإنترنت تربط العملاء داخل المتجر بشبكة إقراض واسعة. تدرك الشركات التي ليس لديها حل تمويلي أنها تفوت فرصة المبيعات، حيث أن العديد من العملاء سيجرون عملية شراء إذا كان بإمكانهم الشراء الآن والدفع لاحق...
Delightree
delightree.com
Delightree عبارة عن منصة تقنية شاملة لمنح الامتيازات مصممة حصريًا لشركات الامتياز الناشئة التي تتطلع إلى التوسع دون المساس بوعد علامتها التجارية، مما يجعل رحلتها في فتح المواقع وإدارتها سهلة. تتيح تقنية Delightree سهلة الاستخدام لأصحاب الامتياز إطلاق مواقع جديدة بشكل أسرع، وتأهيل الفرق وتدريبها، وتح...
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale عبارة عن مجموعة متكاملة من الأدوات للمشترين والبائعين بالجملة، وهي مصممة لجعل البيع بين الشركات سهل الاستخدام قدر الإمكان دون التضحية بالقوة والمرونة.
Auror
auror.co
تركز منصة تجار التجزئة على تحسين السلامة والإنتاجية والربحية. يتم استخدام Auror من قبل فرق منع الخسائر الرائدة في آلاف المتاجر.
PayRange
payrange.com
مع PayRange، يمكنك جعل كل نقطة اتصال للمستهلك هي التجربة النهائية. قبول الدفع عبر الهاتف المحمول هو مجرد البداية. تفتح الخدمة القائمة على التطبيق أبوابًا جديدة لتبسيط العمليات وزيادة المبيعات وزيادة ولاء المستهلك.
EQL
eql.com
EQL هو حل تجاري شامل لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء تجارب إطلاق لا تُنسى لمنتجاتها المطلوبة، مع منح المعجبين وصولاً أسهل إلى المنتجات التي يحبونها. لفترة طويلة جدًا، لم تتمكن تكنولوجيا التجارة الإلكترونية من تلبية الطلب على المنتجات والتجارب الأكثر رواجًا. ونتيجة لذلك، تقوم الروبوتات والممثلون ...
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات ال...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx عبارة عن منصة برمجية تقدم خدمات دعم للعلامات التجارية لإشراك تجار التجزئة المستقلين في التسويق الرقمي المتوافق مع العلامة التجارية، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال الوصول إلى المستهلكين المناسبين عبر القناة الموثوقة لتجار التجزئة المحليين للعلامات التجارية. باستخدام Promoboxx، ...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug عبارة عن منصة لإدارة حوافز مبيعات الموظفين لتجار التجزئة المتخصصين والمطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة. يتكامل SparkPlug مباشرةً مع أنظمة نقاط البيع الخاصة بالشركات الفعلية لأتمتة كل جانب من جوانب تنفيذ برنامج الحوافز وتوسيع نطاقه تقريبًا. يسمح محرك الحوافز SparkPlug والد...