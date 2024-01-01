برامج التوظيف الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - إسرائيل

Hireguide

hireguide.com

Hireguide عبارة عن منصة استخباراتية للمقابلات مصممة للمساعدة في عملية التوظيف من خلال توفير أدوات النسخ والفيديو والتدريب. فهو يوفر أداة إنشاء الخطوط العريضة للمقابلة التي تنشئ مخططات مقابلة منظمة استنادًا إلى الوظيفة التي يتم تعيينك لها، بما في ذلك المهارات الموصى بها وأسئلة المقابلة ونصائح حول ما ...