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برامج التوظيف الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - إندونيسيا
تشير "برامج التوظيف الأخرى" عادةً إلى فئة من الأدوات والمنصات المصممة لتبسيط الجوانب المختلفة لعملية التوظيف بما يتجاوز أنظمة تتبع المتقدمين التقليدية (ATS) وبرامج إدارة علاقات العملاء للتوظيف. غالبًا ما تلبي هذه الأدوات احتياجات محددة أو وظائف متخصصة في التوظيف، وتقدم ميزات متخصصة تكمل أو توسع قدرات مجموعات برامج الموارد البشرية والتوظيف الأوسع.
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Upwork
upwork.com
Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تم تغيير العلامة التجارية لدمج Elance-oDesk إلى Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلا...
Joonbot
joonbot.com
Joonbot هو منشئ برامج الدردشة بدون تعليمات برمجية وسهل الاستخدام لتعزيز تحويلاتك. باستخدام Joonbot، يمكنك توجيه المعلومات وجمعها وإرسالها إلى جمهورك في أي وقت من الأوقات. بعض حالات الاستخدام: احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، زيادة المبيعات، أتمتة قرارات العملاء
Jobscan
jobscan.co
يقوم موقع Jobscan بتحسين سيرتك الذاتية لأي وظيفة، مع تسليط الضوء على الخبرات الأساسية والمهارات التي يحتاج القائمون على التوظيف إلى رؤيتها.
Superset
joinsuperset.com
يتيح برنامج Superset للكليات إمكانية أتمتة عمليات التوظيف في الحرم الجامعي، ويساعد أصحاب العمل على توظيف المواهب الشابة من مختلف الكليات في البلاد، ويمكّن الطلاب من الوصول إلى الفرص بشكل ديمقراطي.
Instahyre
instahyre.com
ابحث وتقدم إلى الوظائف في أكثر من 10000+ من أفضل الشركات. ابحث عن وظائف ذات رواتب عالية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والمبيعات والتسويق والعمليات والتمويل والمزيد. توظيف أفضل المواهب.
Webbtree
webbtree.com
تعمل أدوات البحث الخاصة بـ Webbtree على تسهيل الوصول إلى البيانات المتاحة للجمهور. يمكنك الوصول إلى أكثر من 500 مليون مرشح من منصات مثل Linkedin وGitHub وStackoverflow وXing وAngelList وBehance وDribbble وDoximity. يمكنك أيضًا الحصول على جهات اتصال وتنمية مجموعات المواهب بسرعة باستخدام ملحق Chrome ا...
Chadview
chadview.com
مساعد مقابلة ChatGPT: احصل على إجابات في الوقت الفعلي أثناء المقابلات الفنية الخاصة بك. يستمع ملحقنا إلى مكالمات Zoom وGoogle Meet وTeams في الوقت الفعلي ويجيب على أي أسئلة على الفور.
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire هي منصة التوظيف التي تركز على الإنسان. فهو يوفر طريقة قوية وبسيطة لاتخاذ قرارات توظيف عالية الجودة، وتحسين كفاءة التوظيف، وتوفير تجربة مرشح متفوقة. قم بتحسين التوظيف الخاص بك من خلال نظام مرن يتكيف مع عملياتك ومجموعتك التقنية. يمكنك توفير الوقت وتبسيط الجهود وتقليل الإدخال اليدوي وتحديد ...
Hireport
hireport.nl
بوابة الوكالة رقم 1 التي تتكامل مع ATS الخاص بك للتعاون بسهولة مع وكالات التوظيف والتوظيف بشكل أسرع. - تعمل بوابة HirePorts على تبسيط الجوانب المختلفة لإدارة الوكالة، بما في ذلك المراسلة المتكاملة وتحديثات العمليات وتحليلات الوكالة والفوترة المركزية. هل تحتاج إلى المزيد من مصادر الطاقة؟ تحقق من سوق ...
Giig Hire
giighire.com
تم تصميم منصة Giig المجانية لموظفي التوظيف المستقلين لإدارة أعمالهم. نحن نقدم مدير علاقات العملاء مجانًا؛ السماح للقائمين بالتوظيف بتتبع الشركات التي يعملون معها. نظام مجاني لتتبع مقدم الطلب؛ السماح للقائمين بالتوظيف بإدارة عملية التوظيف بأكملها لكل متقدم يديرونه. منشئ موقع مجاني؛ والذي يسمح للقائمي...
Rectxt
rectxt.com
برنامج رسائل نصية بسيط ولكنه قوي مصمم لجهاز ATS الخاص بك. Rectxt هو حل مراسلة فورية قائم على الرسائل النصية القصيرة يساعد فرق التوظيف على التوظيف بشكل أسرع مع توفير تجربة أفضل للمرشحين والقائمين بالتوظيف.
SkillSyncer
skillsyncer.com
SkillSyncer عبارة عن منصة للباحثين عن عمل تقوم بمسح الوصف الوظيفي بذكاء وتحديد المهارات والكلمات الرئيسية المفقودة من سيرتك الذاتية. ضع سيرتك الذاتية في أيدي إنسان واهزم الروبوتات.
Jobpass
jobpass.com
Jobpass هي أول أداة لإدارة البحث عن عمل للمرشحين. البحث عن عمل خالي من المتاعب يغير كل شيء!
iScalePro
iscalepro.com
تقييمات مخصصة مع تقييم تلقائي كامل لقائمة المرشحين المختصرة في دقائق | توظيف سهل مع خبرة مرشح استثنائية مع المواهب في iScalePro.
hiroscope
hiroscope.ai
في hirscope.ai، لا نقوم فقط بتسريع عملية التوظيف، بل نجعلها أكثر ذكاءً. تعمل منصتنا على إعادة تشكيل كل جانب من جوانب التوظيف، بدءًا من صياغة الأوصاف الوظيفية وحتى الوصول إلى قرارات التوظيف النهائية. تستخدم منصتنا الذكاء الاصطناعي لفحص المرشحين مسبقًا وتضييق نطاقهم، مما يضمن تقديم أفضل المواهب فقط لل...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap عبارة عن منصة برمجية متطورة مصممة بشكل فريد لشركات التوظيف، وهي مصممة لتبسيط تعقيدات عمليات التوظيف وتعزيز الكفاءة التنظيمية. يدير هذا الحل الشامل كل جانب من جوانب عمليات التوظيف، بدءًا من إدارة سير العمل وتقديم المرشحين إلى تفاعلات العملاء، كل ذلك ضمن واجهة واحدة بديهية. تعمل الميزات الرئي...
Algohire
algohire.ai
تم تصميم تحليل السيرة الذاتية وأدوات الاتصال وتقييمات الفحص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لفرق التوظيف لتبسيط عملية التوظيف. تقوم هذه التقنية بتقييم السيرة الذاتية للمرشحين، وتسهيل التواصل الفعال، وإدارة الاختبارات الأولية.
Work Simplr
worksimplr.com
نحن ننجز العمل للشركات من خلال الاستفادة من مجموعة المواهب حسب الطلب من الطلاب الأمريكيين الذين تم فحصهم لإكمال العمل على مستوى الدخول، افتراضيًا، وبتكلفة معقولة - ضمان الرضا!
Whitecarrot
whitecarrot.io
Whitecarrot.io عبارة عن منصة تتكامل مع ATS لفحص المرشحين بشكل أسرع باستخدام التقييمات والمهام القائمة على المهارات.
KampHire
kamphire.in
KampHire عبارة عن منصة لأتمتة التوظيف في الحرم الجامعي تربط مديري التوظيف ومديري التوظيف لإدارة التوظيف في الحرم الجامعي من البداية إلى النهاية في منصة واحدة. > تفاصيل الاتصال بمديري الحرم الجامعي/التوظيف المحدثة تلقائيًا > نشر الوظيفة بنقرة واحدة > تطبيقات التصفية الذكية بناءً على مدى الصلة > محرك ...
SpringRole
springrole.com
بروتوكول التحقق من الملف الشخصي الاحترافي المدعوم بتقنية Blockchain.
Rootle
rootle.ai
Rootle.ai - عبارة عن أداة توظيف ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتبدأ محادثة صوتية ثنائية الاتجاه مع المرشحين. أثناء المحادثة، يتحقق Rootle من اهتمام المرشح بالتقدم لوظيفة. مع Rootle.ai يستطيع مسؤول التوظيف التخلص من الجهود المطلوبة في جهود الفحص المسبق الرتيبة والمتكررة والمملة، حتى يتمكنوا من التركيز ...
Honeit Software
honeit.com
Honeit هي منصة شاملة للمقابلات لجدولة وفحص ومشاركة رؤى المقابلة. المحادثات ضرورية للتوظيف والتعيين والبحث، لكن المقابلات هي بمثابة صناديق سوداء. يجمع برنامج Honeit للمقابلات بين أتمتة الجدولة وذكاء المحادثة والتعاون في المقابلات لمساعدة الشركات على تقييم المواهب في أي مكان وبشكل أسرع معًا.
Pitch N Hire
pitchnhire.com
Pitch N Hire هو برنامج توظيف قائم على السحابة مصمم لمساعدة الشركات على تبسيط عملية التوظيف الخاصة بهم. فهو يوفر أدوات لنشر فرص العمل وإدارة طلبات المرشحين وجدولة المقابلات والتعاون مع أعضاء فريق التوظيف. يتكامل Pitch N Hire أيضًا مع العديد من لوحات الوظائف ومنصات الوسائط الاجتماعية لمساعدة أصحاب الع...
VideoCV
videocv.io
توفر لك أداة فحص المواهب الخاصة بنا نظرة عامة رائعة على المتقدمين من خلال مقابلة الفيديو غير المتزامنة. يوفر VideoCV للقائمين بالتوظيف ما لا يقل عن 50% من الطاقة والوقت من خلال منحهم فهمًا أفضل للمرشحين حتى قبل الحاجة إلى الاجتماع.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense عبارة عن منصة لإدارة الحضور والاتصال الجماهيري تعتمد على النصوص وتم تصميمها للعاملين في الخطوط الأمامية في مجالات التصنيع والبناء والتخزين والخدمات اللوجستية. -تقليل عدم الاتصال وعدم الحضور بنسبة تصل إلى 70% عن طريق إزالة القلق من العملية -تقليل التغيب بنسبة تصل إلى 20% من خلال إظهار نقاط ...
Dropboard
dropboardhq.com
إنشاء فرص عمل وتضمينها على موقعك. يحصل المرشحون على تجربة سهلة الاستخدام ويمكنهم التقديم دون إعادة توجيههم إلى مكان آخر. تم تصميم Dropboard بعناية فائقة لجعل عملية التوظيف الخاصة بك أكثر بساطة وأكثر كفاءة.
headcount365
headcount365.com
يحل Headcount365 محل عمليات التوظيف القائمة على جداول البيانات، مما يلغي العمل والاجتماعات اللازمة للحفاظ على خطة دقيقة لعدد الموظفين. يمتلك قادة التوظيف أدوات لضمان إجراء التعيينات في الوقت المحدد، بينما يمكن للتمويل والموارد البشرية تقليل أو إلغاء العمالة اللازمة للحفاظ على تتبع عدد الموظفين والإن...
The Swarm
theswarm.com
يسمح Swarm للشركات بتسخير شبكاتها الجماعية الخاصة للتوظيف والمبيعات وجمع التبرعات والمزيد. لا تصاب بالبرودة، واجمع اتصالات فريقك وأصحاب المصلحة معًا في The Swarm، واستفد من العلاقات الدافئة، ونمو بشكل أكثر كفاءة. تذكر أن موظفيك المقبلين وآفاق المبيعات الأكثر دفئًا هم مجرد اتصال بعيدًا! قم بالتسجيل و...
Chattr
chattr.ai
برنامج أتمتة الموارد البشرية الذي يجعل توظيف القوى العاملة بالساعة أسهل جزء من يومك.
Tacitbase
tacitbase.com
أحدث ثورة في عملية التوظيف لديك: أذكى، أسرع، أفضل. في صناعة التكنولوجيا سريعة الخطى، غالبًا ما يتم تجاهل مسؤولي التوظيف على الرغم من كونهم بمثابة حلقة الوصل الحاسمة بين الشركات والمرشحين. من صياغة الأوصاف الوظيفية المقنعة إلى تحديد مصادر المرشحين ومشاركتهم مع العملاء، فإن مسؤولي التوظيف لديهم الكثير...
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
Hireguide
hireguide.com
Hireguide عبارة عن منصة استخباراتية للمقابلات مصممة للمساعدة في عملية التوظيف من خلال توفير أدوات النسخ والفيديو والتدريب. فهو يوفر أداة إنشاء الخطوط العريضة للمقابلة التي تنشئ مخططات مقابلة منظمة استنادًا إلى الوظيفة التي يتم تعيينك لها، بما في ذلك المهارات الموصى بها وأسئلة المقابلة ونصائح حول ما ...