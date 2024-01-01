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برامج العلاقات العامة الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا
يشمل هذا القسم المنتجات ذات الصلة بالعلاقات العامة والتي لا تتناسب تمامًا مع فئات البرامج الموجودة على G2 Crowd. تشمل العلاقات العامة مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك تلك التي تدعم استراتيجيات العلاقات العامة والإعلام واسعة النطاق مثل برامج توزيع العلاقات العامة ومنصات إدارة المحتوى لتبسيط سير عمل المحتوى. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هناك أيضًا أدوات مصممة لمساعدة المراسلين ووسائل الإعلام لا تحظى بالتقدير الكافي. تسهل هذه الأدوات المهام المختلفة، بما في ذلك تقديم إجابات موثوقة لاستفسارات المراسلين، وإنشاء ملفات التقارير الإعلامية، ومراقبة أنشطة العلاقات العامة. إنهم يعالجون بشكل فعال الثغرات الموجودة في مجموعة أدوات العلاقات العامة. في أي استراتيجية علاقات عامة، تلعب أدوات العلاقات العامة دورًا حيويًا. من المهم أن تبدأ بالجوانب الأساسية مثل فهم شخصية المشتري وصياغة بيانات صحفية جذابة مخصصة لهم. تشكل هذه الأساسيات حجر الأساس لاستراتيجية علاقات عامة قوية.
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Press Kite
presskite.com
قم بإنشاء مجموعة أدوات صحفية جميلة واضغط بسهولة باستخدام Press Kite.
Screeners.com
screeners.com
يمنح القائمون على الفحص المراجعين ما يطلبونه: وجهة فريدة وآمنة وخالية من المتاعب لمعاينة محتوى الإصدار التجريبي. يقوم القائمون على الفرز بتحرير فرق العلاقات العامة للقيام بما يجيدون القيام به - وهو خلق ضجة كبيرة وتأمين التغطية القاتلة. اقضِ وقتك في بناء علاقات مع المراجعين بدلاً من البحث عن كلمات ال...
Qwoted
qwoted.com
Qwoted عبارة عن منصة مجانية تساعد الصحفيين على التواصل والتعاون مع خبراء الموضوع (والعلاقات العامة التي تمثلهم) عندما يعملون على قصة ما. ضمن شبكتنا الخاصة، يمكن للصحفيين طرح سؤال ومراجعة العديد من العروض التقديمية وكتم المحادثات عندما يكون لديك ما تحتاجه. يقوم Qwoted تلقائيًا بإنشاء مجموعة من أعمالك...
Rolli
rolliapp.com
أصدرت Rolli غرفة الأخبار كخدمة™ الأولى والوحيدة، والتي تعمل على تمكين الصحفيين بأدوات متطورة للحصول على خبراء معتمدين وأحداث إخبارية.
RepTrak
reptrak.com
RepTrak هو النظام الأساسي البرمجي الوحيد الذي يوفر رؤية 360 درجة للمشهد الديناميكي لسمعة علامتك التجارية - الفريدة لشركتك - من خلال إحاطة مدير العمليات التنفيذي وقادة الاتصالات بالرؤى المهمة. فهو يوفر لوحة معلومات شاملة ومتكاملة تسمح للقادة بقياس ومراقبة وإدارة الطريقة التي يُنظر بها إلى شركتك.
ClipSource
clipsource.com
يعد Clipsource's Media Center منصة توزيع العلاقات العامة الوحيدة المصممة خصيصًا لتبسيط مشاركة الأخبار والمحتوى في صناعة الوسائط والترفيه. يساعدك الحل الشامل على تأمين المزيد من التغطية لبرامجك التليفزيونية والأفلام والكتب عن طريق تسهيل توزيع الأخبار الغنية إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو وكتالوجات الب...
Whitefriar
whitefriar.com
احصل على ميزات مميزة في منشورات Tier One من لوحة تحكم واحدة. يمكنك تبسيط جهود العلاقات العامة الخاصة بك من خلال منصتنا المتكاملة، مما يضمن وصول قصصك إلى وسائل الإعلام الرائدة دون عناء.
Linkby
linkby.com
عزز أخبار علامتك التجارية وتواصل مع الناشرين المتميزين من خلال حلول الأداء المدعومة بنظام تكلفة النقرة (CPC) والتكلفة لكل ألف ظهور (CPM). اجعل علامتك التجارية مشهورة من خلال النشرات الصحفية التي يتم إرسالها بتكلفة النقرة إلى أشهر العلامات التجارية للنشر في العالم.
PressKitHero
presskithero.com
يأخذ PressKitHero كل هذه المعلومات وينشئ مجموعة صحفية مستضافة لك، حيث يمكن للصحفيين العثور على كل ما يحتاجون إليه للكتابة عنك.
OnFrontiers
onfrontiers.com
الأتمتة في اقتصاد المعرفة | الوصول إلى المتخصصين في أي موضوع في غضون ساعات. شارك تجربتك لمساعدة الآخرين في طريقهم إلى الأمام. استثمر في شبكة الخبراء الخاصة بك.