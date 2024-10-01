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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج مكتبية أخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الشمالية
تشمل فئة "البرامج المكتبية الأخرى" مجموعة متنوعة من أدوات وتطبيقات الإنتاجية التي يتم استخدامها في بيئة مهنية أو تجارية ولكنها لا تندرج ضمن الفئات التقليدية مثل معالجات النصوص أو جداول البيانات أو برامج العروض التقديمية.
إرسال تطبيق جديد
PDF.ai
pdf.ai
الدردشة مع أي مستند - بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يعمل PDF.ai على إضفاء الحيوية على مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة والحصول على الملخصات والعثور على المعلومات والمزيد.
Sider
sider.ai
يوفر Sider 4 دردشة جماعية مع العديد من روبوتات الذكاء الاصطناعي لتقليل حدوث الأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
TransferNow
transfernow.net
تعتبر TransferNow أسهل طريقة لإرسال أو استقبال ملفات (كبيرة) يصل حجمها إلى 100 جيجابايت لكل عملية نقل.
Diffchecker
diffchecker.com
سيقوم Diffchecker بمقارنة النص للعثور على الفرق بين ملفين نصيين. ما عليك سوى لصق ملفاتك والنقر فوق "العثور على الفرق"!
Zoho Office Integrator
zoho.com
لديك التطبيق. لدينا المحررين. هل تبحث عن محرري المستندات لبناء حلمك الكبير القادم؟ جرّب Zoho Office Integrator، وهو طريقة سهلة وآمنة لدمج محرري المكاتب العالميين من Zoho في تطبيقات الويب لديك.
Parafrasear
parafrasear.org
تعد إعادة صياغة النص عبر الإنترنت مثالية لكتاب المحتوى الذين يحتاجون إلى إنتاج مقال بسرعة دون الحاجة إلى إعادة كتابة كل شيء من الصفر. تعد إعادة كتابة النصوص مفيدة أيضًا للمدونين الذين يريدون التأكد من عدم قيامهم بالسرقة الأدبية.
GPTGO
gptgo.ai
GPTGO عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسخير إمكانات نماذج اللغة المتقدمة لمساعدة المستخدمين في إنشاء نص عالي الجودة وذي صلة بالسياق. إنه يبسط عملية إنشاء المحتوى ويستفيد من قوة نماذج لغة الذكاء الاصطناعي لمختلف التطبيقات.
Cloudlayer
cloudlayer.io
تحويل HTML إلى PDF. واجهة برمجة تطبيقات PDF ومولد الصور التي تتيح لك استخدام قوة HTML. قم بإنشاء مستندات ديناميكية وغنية باستخدام أدوات وأطر عمل مألوفة.
RightFind
copyright.com
تسليم المستندات باستخدام RightFind - يسلم المقالات الفردية، أينما ومتى تحتاج إليها، على أي جهاز.
Snappii
snappii.com
Snappii عبارة عن منصة سحابية للتطوير السريع لتطبيقات الأجهزة المحمولة والتي تمكننا من تصميم وتطوير ونشر تطبيقات الأعمال الآمنة والغنية بالميزات في أسابيع مقابل أشهر في حالة التعاقد مع مطور لترميز تطبيقك من البداية. ستوفر آلاف الدولارات!
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide هو حل للبحث عن الشرائح والمكتبة مع وظيفة PowerPoint الإضافية. يمكنك الوصول إلى جميع الشرائح والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك دون مغادرة PowerPoint على الإطلاق. يقوم TeamSlide بفحص العروض التقديمية الخاصة بك للتحكم في الإصدار، ويطالبك عند وجود شرائح قديمة. قم بتوصيل TeamSlide بسلاسة إلى Shar...
PassKit
passkit.com
يمكّن PassKit الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من إمكانات Apple وGoogle Wallet. يتألف الحل الذي نقدمه من ثلاث ركائز: 1 - بوابة PassKit: تطبيق قائم على الويب يعمل بمثابة مركز القيادة الخاص بك. 2 - الإضافات وعمليات التكامل: بدءًا من توزيع البريد الإلكتروني وحتى اتصالات Zapier، نوفر لك كل ما تحتاجه...
Binder.so
binder.so
يعد Binder.so بديلاً حديثًا لـ Docsend الذي يساعد الشركات على مشاركة المستندات بشكل آمن من خلال التتبع والتحليلات في الوقت الفعلي وميزات من الدرجة الأولى إلى جانب خطة مجانية للأبد. التحكم في المستندات: مشاركة المستندات بشكل آمن ومستند إلى الارتباط مع أذونات وإعدادات أمان قابلة للتخصيص. التتبع في الو...
VerifactAI
verifactai.app
التحقق من الحقائق بنقرة واحدة وتحسين دقة المحتوى الخاص بك. مصمم لكتاب المحتوى والمسوقين الذين يرغبون في تحسين دقة المحتوى دون ساعات طويلة من التحقق اليدوي من الحقائق.
ScammerBlock
scammerblock.com
ScammerBlock هو حل مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لحماية الأفراد من المكالمات غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال الهاتفي. يقوم برنامج حماية البوابة المدعم بالذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا بفحص المكالمات الواردة بذكاء، وتصنيف شرعيتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المستخدمين. الميزات الرئيسية: فح...
DocPro
docpro.com
احصل على جميع العقود القانونية والمستندات التجارية التي تحتاجها باستخدام أرصدة غير محدودة وأدلة خطوة بخطوة. يوفر لك DocPro الوقت والمال من خلال أكثر من 2500 قالب تمت مراجعتها من قبل المحامين، ويمكن تخصيصها بسهولة لتناسب احتياجاتك وتحمي اهتماماتك. بفضل مكتبته الشاملة، فإن DocPro موجود هنا لمساعدتك في...
BuildPrompt
buildprompt.ai
BuildPrompt هو مستكشف ملفات ذكي وموثوق، قادر على التنقل عبر ملفات PDF وWord، وفهم محتوياتها وتقديم تفسيرات واضحة بأي لغة يفهمها المستخدم. ما عليك سوى تحميل ملفك، بغض النظر عن التعقيد، ويقوم BuildPrompt بتحليل المستند وتفسيره بسرعة، ثم بغض النظر عن مدى تحديده، يستخدم BuildPrompt قوة الذكاء الاصطناعي ...
FragDasPDF
fragdaspdf.de
ما عليك سوى طرح أي أسئلة تتعلق بملف PDF. من العقود إلى التقارير المالية، يقوم FragDasPDF بإضفاء الحيوية على المستندات. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات والعثور على المعلومات وغير ذلك الكثير. تحدث إلى ملف PDF الخاص بك. من العقود إلى أدلة التعليمات. FragDasPDF يجعلها مفهومة.
Feedefy
feedefy.com
الطريقة الأذكى والأسهل لجمع تعليقات المستخدمين حول منتجك. جاهز للعمل في 30 دقيقة، فعال للغاية، وجميل للغاية!
Officeluv
officeluv.com
يقوم OfficeLuv بإنشاء أماكن عمل أكثر سعادة وإنتاجية من خلال مركزية طلب المكاتب من خلال منصة واحدة. مع العشرات من البائعين والآلاف من المنتجات، يقوم OfficeLuv بدمج جميع طلباتك لمساعدة فرق إدارة المكاتب في طلب الإمدادات والبقالة وإدارة البائعين وجمع رؤى الموظفين وتحليل الإنفاق المكتبي.
DocsAutomator
docsautomator.co
قم بتحويل البيانات من تطبيقاتك المفضلة إلى ملفات PDF ومحرر مستندات Google - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. يتكامل DocsAutomator أصلاً مع Airtable وZapier وGlide وNoloco وClickUp وغيرها الكثير...
Redactable
redactable.com
Redactable عبارة عن أداة لتنقيح المستندات قائمة على السحابة تساعد المؤسسات على إزالة المعلومات الحساسة بكفاءة وأمان من مستندات PDF وأنواع الملفات الأخرى. يعمل هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية التنقيح، مما يوفر توفيرًا كبيرًا في الوقت وحماية محسنة للبيانات مقارنة بالطرق اليدوية التق...
DocuHelp
docuhelp.ai
DocuHelp.ai هي أداة برمجية مصممة لمساعدة الشركات في إنشاء مستندات احترافية بسرعة، بما في ذلك التقارير والمقترحات وعروض المبيعات والمزيد، مع التركيز على الدقة والتعاون الفعال في الوقت الفعلي. سمات: * إنشاء المستندات بسرعة: قم بإنشاء مستندات عمل مثل التقارير والمقترحات وعروض المبيعات في دقائق. * دقة ...
Meeting Reminders
meeting-reminders.com
تعمل تذكيرات الاجتماع على تنبيه الحاضرين في اجتماعاتك عندما لا يظهرون. وفر وقتك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إليهم يدويًا في كل مرة يتأخرون فيها. ما عليك سوى تثبيت إحدى وظائف Google الإضافية في تقويم Google الخاص بك والسماح لتذكيرات الاجتماعات بالباقي.
Waitlist
getwaitlist.com
قائمة الانتظار هي أداة لإطلاق قوائم انتظار الإطلاق المسبق مع الإحالات المضمنة. اسمح للمستخدمين بإحالة أصدقائهم والانتقال إلى قائمة الانتظار. نحن نقدم أدوات قابلة للتخصيص بدون تعليمات برمجية وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وتخصيص البريد الإلكتروني، وعمليات التكامل مع 5000 تطبيق آخر عبر Zapier، ومجموعة ...