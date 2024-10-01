برامج مكتبية أخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر القمر

Parafrasear

parafrasear.org

تعد إعادة صياغة النص عبر الإنترنت مثالية لكتاب المحتوى الذين يحتاجون إلى إنتاج مقال بسرعة دون الحاجة إلى إعادة كتابة كل شيء من الصفر. تعد إعادة كتابة النصوص مفيدة أيضًا للمدونين الذين يريدون التأكد من عدم قيامهم بالسرقة الأدبية.