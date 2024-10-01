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برامج التسويق الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان
الدوافع الأساسية لرضا المستخدم عن منتجات التسويق الأخرى هي "هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال التجارية؟"، و"سهولة الإدارة"، و"سهولة الاستخدام"، و"جودة الدعم". يتم تحديد هذه العوامل من خلال خوارزمية تعطي الأولوية للسمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.
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Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق WhatsTool على بناء أدوات لتطبيق WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالها أ...
elink.io
elink.io
قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!
Short.io
short.io
Short.io هو اختصار URL للمجال المخصص. إنشاء وتخصيص ومشاركة الروابط ذات العلامات التجارية القصيرة. استخدم بعض الميزات المتقدمة مثل استهداف الدولة/المنطقة/الجوال؛ إعداد علامات UTM، وانتهاء صلاحية الرابط/إخفاء الهوية؛ تطبيق API للمطورين؛ استمتع بالبريد الإلكتروني المجاني والدعم عبر الإنترنت. يمكنك أيضً...
GummySearch
gummysearch.com
رديت أبحاث الجمهور. اكتشف المشكلات التي تستحق الحل، وتحقق من صحتها بسرعة، واعثر على عملائك الأوائل من المجتمعات عبر الإنترنت.
Placer.ai
placer.ai
يوفر لك Placer.ai القصة وراء أي مكان. تتيح لك بيانات حركة المرور الخاصة بـ Placer.ai قياس الزيارات وعرض الاتجاهات وقياس المنافسة واكتشاف جماهير جديدة والعثور على المستأجر أو العقار المثالي والفوز به. يعتمد تجار التجزئة ومتخصصو CRE وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة والمستثمرون والبلديات على Placer.ai ...
Viral Loops
viral-loops.com
قم بزيادة جمهورك باستخدام برنامج إحالة يسمح للعملاء والمشتركين بإحالة الأصدقاء ومكافأتهم تلقائيًا، بدون رمز. مبني على القالب لقد أعددنا لك قوالب حملات مستوحاة من شركات عظيمة، مثل Dropbox وAirbnb وMailchimp. فقط قم بالتوصيل والتشغيل. لا يوجد رمز، بدءًا من الإعداد وحتى المراقبة، لن تحتاج حملاتك إلى أي...
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في مربع الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئة...
QApop
qapop.com
سيساعدك QApop على الاستفادة من Quora كقناة تسويقية. باستخدام أداة التسويق الخاصة بك، يمكنك: - اكتشاف أفضل الأسئلة على Quora - دع الذكاء الاصطناعي يساعدك على الإجابة على الأسئلة في دقائق - تتبع الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بمئات المشاهدات Quora هي قناة تسويقية إضافية رائعة سواء كنت تركز على عملي...
Radio.co
radio.co
قم بإنشاء محطة راديو الإنترنت الخاصة بك وإدارتها وتنميتها بسهولة - كل ذلك من متصفحك. نعم، قد يكون إنشاء محطة إذاعية أمرًا صعبًا. لكن Radio.co قامت ببناء منصة البث الإذاعي الأكثر سهولة وقوة المتاحة. لذلك لا داعي للقلق مرة أخرى. أبدًا. نظرًا لأننا نهتم بجميع الأمور التقنية، يمكنك التركيز على بناء محطت...
ShareASale
shareasale.com
كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.
Chainfuel
chainfuel.com
باستخدام روبوت Telegram القوي وتطبيق الويب الخاص بـ Chainfuel، يمكنك حماية مجموعتك تلقائيًا من مرسلي البريد العشوائي والمحتالين، وتتبع مقاييس مجموعتك، وإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم ببضع نقرات فقط.
Eredom
eredom.com
مرحبا بكم في إريدوم! اكتشف أسماء النطاقات التجارية غير المسجلة والقابلة للعلامة التجارية! ابحث عن أسماء نطاقات .com التجارية المتاحة والقابلة للعلامة التجارية!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من ...
Socialbuzz
sociabuzz.com
اعرض الوسائط وميزات تحقيق الدخل لدينا مباشرة على الصفحة دون إرسال الزوار إلى صفحة أخرى. منصة اقتصاد المبدعين في الولايات المتحدة. وسائل الإعلام وتحقيق الدخل.
Revue
getrevue.co
Revue هي أداة لتسويق المحتوى تساعد المستخدم على إبقاء المتابعين على اطلاع دائم بالمقالات الأكثر إثارة للاهتمام والمحتوى المتنوع عبر البريد الإلكتروني
BrandBucket
brandbucket.com
سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.
WANotifier
wanotifier.com
WANotifier هي أداة تسويقية شاملة لتطبيق WhatsApp تتيح لك استخدام WhatsApp Cloud APIs للوصول إلى عملائك على WhatsApp من خلال: 1. رسائل البث التسويقي المجمعة و2. رسائل إشعارات المعاملات. ما عليك سوى إعداد رقم هاتفك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام عملية الإعداد البسيطة الخاصة بنا وستكون...
Intellifluence
intellifluence.com
إن التكاليف المرتفعة والتركيز المفرط على تأييد المشاهير منعت الشركات المتنامية من تجربة فوائد التسويق المؤثر. يمكّنك Intellifluence من التواصل مباشرة مع الأشخاص المؤثرين وإدارة التفاعلات في مكان واحد، دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني على الإطلاق. قم بزيادة مبيعاتك باستخدام حل التسويق المؤثر الذي ي...
RocketLink
rocketlink.io
أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat هو حل لأتمتة تسويق Whatsapp للتجارة الإلكترونية مبني على واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية. توفر المنصة أيضًا منصة CRM وخدمة العملاء على WhatsApp لتحسين إدارة المبيعات ودعم العملاء عبر Whatsapp. ميزات BusinessChat الرئيسية: - حملات Whatsapp المجمعة - أتمتة عربة التسوق المهجورة عبر Wh...
Capsulink
capsulink.com
Capsulink عبارة عن أداة تقصير عناوين URL مصممة لحماية المستخدمين من فقدان حركة المرور والروابط الخارجية التالفة والأرباح الضائعة.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - قم بإنشاء حسابات غير محدودة بملفات تعريف مختلفة في جهاز واحد بدلاً من استخدام أجهزة حقيقية متعددة أو أجهزة افتراضية
Nexweave
nexweave.com
تساعد Nexweave الشركات على زيادة التفاعل والتحويلات من خلال تقديم صور شديدة التخصيص وملفات GIF وصفحات ويب لمقاطع الفيديو التفاعلية عبر رحلة العميل. يثق بنا أكثر من 1500 فريق مبيعات وتسويق فيما يتعلق باحتياجات تخصيص البريد الإلكتروني وWhatsApp والصفحة المقصودة.
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
تعتمد أداة مدقق البريد الإلكتروني على SMTP، مما يوفر أعلى دقة ومعلومات إضافية مفيدة للتحقق من صحة/التحقق من جميع عناوين البريد الإلكتروني. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني والنقر فوق "تحقق" لمعرفة كيفية عمل أداة مدقق البريد الإلكتروني بالضبط. اختبر ما يصل إلى 10 عناوين بريد إلكتروني يوميًا مجانًا.
Echo AI
echoai.com
Pathlight هي منصة ذكاء المحادثة الرائدة والمبنية على GenAI والتي تساعد المؤسسات على اكتشاف الرؤى والفرص والمخاطر المخفية في أعماق محادثات عملائها. Pathlight هي الشركة الأولى التي تقوم بتسخير قوة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) بشكل كامل لمراجعة كل محادثة مع العملاء والكشف عن الرؤى المخفية بدقة على المست...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao هي منصة تسويق للعلامات التجارية المستدامة، تستخدم قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على إطار تسويق الاستدامة. تخدم المنصة حاليًا ثلاث (3) فئات في الأزياء المستدامة والعناية الشخصية والأغذية، وتوفر (أ) تشخيصات (الأصول) لفعالية التسويق (ب) تصميم الاتصالات الإبداعية (إعلانات Google وقائمة أمازون...
Viloud
viloud.tv
Viloud هي أسهل منصة فيديو عبر الإنترنت لإنشاء وبث واستثمار قنواتك التلفزيونية المباشرة والخطية وعند الطلب. تسمح تقنيتها للمستخدمين ببث القنوات من خلال مشغل قابل للتضمين أو طرف ثالث لموقع الويب الخاص بك أو تطبيق الهاتف المحمول أو منصة OTT مثل Roku أو Apple TV. يعد Viloud مثاليًا للمذيعين وفرق التسويق...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer هي أداة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسمح بالحصول على معلومات مفصلة عن العلامات التجارية. يمكن للعاملين في مجال التسويق والوكالات ورجال الأعمال استخدام Branalyzer للحصول على معلومات متعمقة حول ما يحدث على الإنترنت. كم ينفق منافسوك على الروابط الخلفية؟ ما هو معدل التحويل ومتوسط قي...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات SERP منخفضة التكلفة توفر بيانات Google SERP نظيفة ودقيقة لتطبيقات وخدمات تحسين محركات البحث. VALUE SERP عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات SERP منخفضة التكلفة توفر بيانات Google SERP نظيفة ودقيقة لتطبيقات وخدمات تحسين محركات البحث.
Scale SERP
scaleserp.com
يعد Scale SERP واجهة برمجة تطبيقات SERP سهلة الاستخدام وواسعة النطاق لـ Google. مع عدم وجود حدود للإنتاجية، يجعل Scale SERP من السهل الاستعلام عن نتائج SERP على نطاق واسع. انضم إلى مئات العملاء الذين يستخدمون Scale SERP للحصول على بيانات Google SERP متسقة دون تحمل تكاليف الصيانة لأدوات استخراج بيانا...
Shoutcast
shoutcast.com
يقدم Shoutcast المجموعة النهائية من الأدوات والخدمات المتقدمة للحصول على تجربة بث متميزة
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo هي أداة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء محتوى تابع عالي الجودة. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء مراجعات جذابة للمنتج، وتقارير موجزة جذابة، ومنشورات مدونة غنية بالمعلومات تتكامل بسلاسة مع جهود التسويق التابعة لك. ما يميز Gizzmo عن غيره هو قدرته على أتمتة عمل...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink هي خدمة تطوير مواقع مصغّرة لـ Instagram. سيسمح لك بإضافة كافة وسائل التواصل معك في صفحة واحدة. يمكنك إضافة هذا الرابط إلى سيرتك الذاتية على Instagram. الآن سيتمكن جمهورك من الاتصال بك بسرعة عبر برامج المراسلة والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحصول على معلومات إضافية مباشرة من Instagram. ل...
GettHit.com
getthit.com
قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام منشئ حركة المرور المستهدف الاستثنائي من Getthit. صمم حملاتك وفقًا لمتطلباتك المحددة واجذب آلاف الزوار بسهولة. حقق الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب من خلال تخصيص حملاتك في بضع خطوات بسيطة فقط. يعد منشئ حركة المرور الخاص بـ Getth...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind هي إحدى الشركات الرائدة في توفير الأدوات المجانية القابلة للتخصيص بالكامل والتشفير والتي يمكن دمجها في أي موقع ويب - في دقائق! تتضمن بعض الأدوات الذكية الأكثر شيوعًا ما يلي: أداة RSS Facebook Widget Twitter Widget YouTube Widget Google Calendar Widget والقائمة تطول. ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك...
SummarAIze
summaraize.com
10X محتوى البودكاست والفيديو في 10 دقائق. تقوم SummarAIze بإعادة توظيف المحتوى الخاص بك من الصوت والفيديو إلى منشورات اجتماعية جذابة وقابلة للمشاركة ومحتوى البريد الإلكتروني والملخصات والاقتباسات والمزيد!
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ عبارة عن مجموعة تحسين لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم إدارة Twitter وInstagram وPinterest لزيادة تأثير الوسائط الاجتماعية.
Shared Domains
shared.domains
الروابط الخلفية للصفحة الرئيسية احصل على رابط خلفي قيم للصفحة الرئيسية يبدأ من 50 دولارًا سنويًا كنا نبحث عن أفضل طريقة للحصول على الروابط الخلفية الأكثر قيمة بتكلفة منخفضة لتصنيف مواقعنا. بمعنى آخر، مقابل 150 دولارًا، تحصل على رابط خلفي من نطاق بقيمة 2000 دولار. ما بعد البيع هي خدمة توفر فتحات جاهز...
eKyte
ekyte.com
eKyte هو الحل الرائد لإدارة التسويق الرقمي. لأقسام تسويق الأعمال أو الوكالات الرقمية. مبتدئا أو من ذوي الخبرة. مع eKyte، يختار فريقك الإستراتيجية ويخطط للحملات لقنوات التسويق الرقمي الخاصة بهم. يحول الخطة إلى مهام بنقرة واحدة. يتحكم في الإنتاج ويشجع التعاون ويستخدم النماذج لتسريع الإنتاجية. نشر الإع...
TinyLetter
tinyletter.com
يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.
Link Looper
linklooper.com
أصبحت إدارة الارتباط بسيطة. يساعدك Link Looper على إدارة الروابط التسويقية وتتبع أدائها. مثالي لفريق التسويق بأكمله، بدءًا من مديري وسائل التواصل الاجتماعي وحتى Ad Ops.
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro عبارة عن منصة راديو إنترنت قوية تتميز بنظام أتمتة ذكي وإدارة DJ وانتقالات سلسة بين البث الصوتي المباشر والمحتوى المجدول، مما يساعدك على البقاء على الهواء سواء كنت عرضًا فرديًا أو وسائط أكبر مَنفَذ. لم يكن إنشاء محطة الراديو الخاصة بك وإدارتها والترويج لها أسهل من أي وقت مضى.
Wriber
wriber.com
Wriber هو برنامج لإنشاء المحتوى يمكّن المستخدمين من كتابة محتوى ذي معنى باستخدام الذكاء الاصطناعي.
LinkSpree
linkspree.io
منصة لإدارة الروابط المرئية لتحسين التنقل عبر الويب. يستخدم LinkSpree لوحات المعلومات المرئية لتنظيم جميع الروابط الخاصة بك والوصول إليها ومشاركتها من منصة واحدة. بفضل لوحات المعلومات الخاصة والمشتركة والعامة، أصبحت الآن إدارة مواقع الويب المفضلة لديك أمرًا بسيطًا، كما أصبحت مشاركتها مع العملاء أو ز...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool عبارة عن منصة رؤى خاصة تتضمن محرك مسح للمؤسسات، واختبارًا ضمنيًا، وتقنية كاميرا الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع العين وقياس المشاعر.
GetCurious
getcurious.io
يمكّن GetCurious شركات المنتجات من إجراء بحث أعمق للمستخدم، بشكل أسرع. يسمح المنتج لفرق المنتج بجمع الأفكار من خلال الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة أثناء استخدام المشارك للويب/التطبيق/النموذج الأولي المستهدف. يمكن إجراء التوظيف السريع للمشاركين من خلال لوحة المشاركين في UserStudy، حتى تتمكن الفرق من ا...
Approved Social
approvedsocial.io
تعد Approved Social منصة رائدة مصممة لإحداث ثورة في طريقة تطوير حملات التسويق الرقمي والموافقة عليها وإطلاقها. يعد Approved Social في جوهره محركًا تعاونيًا للتعليقات والموافقات يعمل على تمكين فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية من تبسيط عمليات الموافقة الإبداعية الخاصة بهم وتقليل أوقات التسليم ...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
يقوم Fix Your Funnel بتوسيع وظائف Infusionsoft بواسطة Keap الأساسية لتشمل الرسائل النصية والمكالمات. تتضمن الميزات ما يلي: * إرسال رسائل نصية في اتجاهين * محادثات نصية آلية لالتقاط العملاء المحتملين * رسائل منشئ الحملة * روابط قابلة للتتبع (تطبيق العلامة على جهة الاتصال عند النقر عليها) * إرفاق الصو...
RapidFunnel
rapidfunnel.com
أطلق العنان للتنقيب والتوظيف باستخدام تقنية فريدة من نوعها، تم تصميمها خصيصًا للتسويق الشبكي من قبل قادة الصناعة ذوي الخبرة. تعزيز مبيعاتك وتوظيفك باستخدام تقنية المشاركة الأصلية؛ مصممة لزيادة الاتصالات والتحويلات الدافئة في السوق؛ تم اختباره في الميدان لأكثر من عقد من الزمان. إنها حاليًا تسحق المبي...
Intract
intract.io
Intract عبارة عن مجموعة Web3 Analytics لتنمية مشاريع ومجتمعات Web3. يقدم Intract برنامج Web3 Marketing المستند إلى السحابة والذي يمكّن المشاريع والمجتمعات من اكتساب الأعضاء من خلال رؤى تسويقية مدعومة بالبيانات. تتضمن منصتنا الوصول إلى المجتمع، والخدمات، ومنتجات إدارة التسويق التي تبدأ مجانًا وتتوسع ...
Clevertone
clevertone.com
Clevertone هو مساعد شخصي عند الطلب لتشغيل مهامك اليومية. التي تساعد الأفراد والعائلات المشغولة على استعادة وقتهم وإدارة مهامهم اليومية. من خلال نهج شخصي وإمكانية الوصول إلى شبكة من المحترفين المحليين، توفر Clevertone حلولاً مخصصة لتلبية احتياجاتك الفريدة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في المهمات أو جدول...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin هي أداة برمجية بسيطة تساعدك على المتابعة مع عملائك بسهولة (وحتى تلقائيًا!) وطلب مراجعة عبر الإنترنت عن طريق إرسال طلب مراجعة بسيط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. ترشد مراجعة Robin عميلك خلال كل خطوة على الطريق - مما يبسط فرصك في تلقي التقييمات من عملائك ويزيدها بشكل كبي...
Geniuslink
geniuslink.com
Geniuslink هو أداة اختصار عناوين URL الأكثر ذكاءً في العالم. أنشئ روابط توجه المستخدمين ديناميكيًا إلى وجهات مختلفة استنادًا إلى أجهزتهم وأنظمة التشغيل والبلدان وحتى تاريخ النقر.
Multiview
multiview.com
VisitorView هو برنامج لتحليلات الويب يطابق عناوين IP الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك مع قاعدة البيانات الخاصة بنا لإخبارك بأسماء تلك الشركات والمزيد.
Beams
beams.fm
لا أحد يحب إضاعة وقته وملء النماذج المملة! قم بإنشاء استطلاعات صوتية حيث يستجيب الأشخاص بالتسجيلات الصوتية. يجمع Beams AI ملايين الاستجابات ويحولها إلى رؤى فريدة. قم بزيارة Beams.fm لمزيد من المعلومات.
RealMailers
realmailers.com
RealMailers هي أداة البريد المباشر لوكلاء العقارات. قم بتصميم البطاقات البريدية واستهدافها وإرسالها على الفور دون مغادرة مكتبك. قائمة العناوين المجانية.
LeadrPro
leadrpro.com
احصل على أموال مقابل تقييم أحدث البرامج لعملك. انضم كبائع وتواصل مع أكثر من 50 ألف عميل محتمل من المؤسسات. أو كمشتري، واحصل على أموال مقابل تقييم البرنامج.
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero هي أداة أتمتة تسويق SaaS تساعد وكالات التسويق / المسوقين الرقميين على الوصول الفوري إلى الحسابات والصفحات الإعلانية لعملائهم على Facebook وGoogle وTikTok وLinkedIn والمزيد من خلال رابط قابل للمشاركة في دقيقتين