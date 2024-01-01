برامج التسويق الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) الأكثر شعبية المضافة حديثًا

الدوافع الأساسية لرضا المستخدم عن منتجات التسويق الأخرى هي "هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال التجارية؟"، و"سهولة الإدارة"، و"سهولة الاستخدام"، و"جودة الدعم". يتم تحديد هذه العوامل من خلال خوارزمية تعطي الأولوية للسمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.