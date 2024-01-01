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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج التسويق الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - ساحل العاج
الدوافع الأساسية لرضا المستخدم عن منتجات التسويق الأخرى هي "هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال التجارية؟"، و"سهولة الإدارة"، و"سهولة الاستخدام"، و"جودة الدعم". يتم تحديد هذه العوامل من خلال خوارزمية تعطي الأولوية للسمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.
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Revue
getrevue.co
بناء جمهور مخلص. تسهل Revue على الكتاب والناشرين إرسال رسائل إخبارية افتتاحية - والحصول على أموال.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat هو حل لأتمتة تسويق Whatsapp للتجارة الإلكترونية مبني على واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية. توفر المنصة أيضًا منصة CRM وخدمة العملاء على WhatsApp لتحسين إدارة المبيعات ودعم العملاء عبر Whatsapp. ميزات BusinessChat الرئيسية: - حملات Whatsapp المجمعة - أتمتة عربة التسوق المهجورة عبر Wh...
elink.io
elink.io
قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك.
Short.io
short.io
Short.io عبارة عن أداة تقصير عناوين URL ذات علامة بيضاء تعمل على إنشاء روابط قصيرة على النطاقات ذات العلامات التجارية. قم بتقصير وتخصيص ومشاركة عناوين URL ذات العلامات التجارية مع جمهورك.
Placer.ai
placer.ai
اتخذ قرارات عقارية أكثر ذكاءً وأبرم المزيد من الصفقات باستخدام معلومات موقع Placer.ai ورؤى حركة المرور على الأقدام.
GummySearch
gummysearch.com
Reddit أبحاث الجمهور في متناول يدك. اكتشف بسرعة نقاط الضعف لدى عميلك، وما هي الحلول التي يحتاجها، وما الذي يتوق إلى الدفع مقابله.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops عبارة عن منصة تسويق فيروسية وإحالة لإطلاق مسابقات التصنيف واليانصيب وبرامج الإطلاق المسبق والإحالة.
ShareASale
shareasale.com
كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.
Radio.co
radio.co
هل تريد إنشاء محطة إذاعية؟ قم بأتمتة جدولك الزمني والبث المباشر وتتبع المستمعين من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مرحبا بكم في راديو.كو.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في صندوق الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئ...
BrandBucket
brandbucket.com
سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.
RocketLink
rocketlink.io
أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence هي خدمة تسويق مؤثرة تمكن العلامات التجارية والمؤثرين من التواصل والتعاون وتحقيق أهدافهم.
Chainfuel
chainfuel.com
باستخدام برنامج Telegram Bot وتطبيق الويب القوي من Chainfuel، يمكنك حماية مجموعتك تلقائيًا من مرسلي البريد العشوائي والمحتالين، وتتبع مقاييس مجموعتك، وإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم ببضع نقرات فقط.
WANotifier
wanotifier.com
عملاؤك موجودون على الواتساب. يمكنك الوصول إليهم من خلال رسائل WhatsApp المجمعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية مع زيادة بنسبة 0% على رسوم واجهة برمجة التطبيقات الرسمية!
QApop
qapop.com
سيساعدك QApop على الاستفادة من Quora كقناة تسويقية. باستخدام أداة التسويق الخاصة بك، يمكنك: - اكتشاف أفضل الأسئلة على Quora - دع الذكاء الاصطناعي يساعدك على الإجابة على الأسئلة في دقائق - تتبع الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بمئات المشاهدات Quora هي قناة تسويقية إضافية رائعة سواء كنت تركز على عملي...
Capsulink
capsulink.com
Capsulink عبارة عن أداة تقصير عناوين URL مصممة لحماية المستخدمين من فقدان حركة المرور والروابط الخارجية التالفة والأرباح الضائعة.
Socialbuzz
sociabuzz.com
اعرض الوسائط وميزات تحقيق الدخل لدينا مباشرة على الصفحة دون إرسال الزوار إلى صفحة أخرى. منصة اقتصاد المبدعين في الولايات المتحدة. وسائل الإعلام وتحقيق الدخل.
Eredom
eredom.com
مرحبا بكم في إريدوم! اكتشف أسماء النطاقات التجارية غير المسجلة والقابلة للعلامة التجارية! ابحث عن أسماء النطاقات التجارية المتاحة والقابلة للعلامة التجارية .com!
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - قم بإنشاء حسابات غير محدودة بملفات تعريف مختلفة في جهاز واحد بدلاً من استخدام أجهزة حقيقية متعددة أو أجهزة افتراضية
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
تعتمد أداة مدقق البريد الإلكتروني على SMTP، مما يوفر أعلى دقة ومعلومات إضافية مفيدة للتحقق من صحة/التحقق من جميع عناوين البريد الإلكتروني. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني والنقر فوق "تحقق" لمعرفة كيفية عمل أداة مدقق البريد الإلكتروني بالضبط. اختبر ما يصل إلى 10 عناوين بريد إلكتروني يوميًا مجانًا.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer هي الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لاكتشاف ما يحدث بالفعل عبر الإنترنت.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao هي منصة تسويق للعلامات التجارية المستدامة، تستخدم قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على إطار تسويق الاستدامة. تخدم المنصة حاليًا ثلاث (3) فئات في الأزياء المستدامة والعناية الشخصية والأغذية، وتوفر (أ) تشخيصات (الأصول) لفعالية التسويق (ب) تصميم الاتصالات الإبداعية (إعلانات Google وقائمة أمازون...
Echo AI
echoai.com
استفد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتحليل محادثات العملاء وأداء الفريق لاكتشاف الرؤى المخفية واغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo هي أداة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء محتوى تابع عالي الجودة. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء مراجعات جذابة للمنتجات، وتقارير موجزة جذابة، ومنشورات مدونة مفيدة تتكامل بسلاسة مع جهود التسويق التابعة لك. ما يميز Gizzmo عن غيره هو قدرته على أتمتة عملية تحسين...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...
Nexweave
nexweave.com
تساعد Nexweave الشركات على زيادة التفاعل والتحويلات من خلال تقديم صور شديدة التخصيص وملفات GIF وصفحات ويب لمقاطع الفيديو التفاعلية عبر رحلة العميل. يثق بنا أكثر من 1500 فريق مبيعات وتسويق فيما يتعلق باحتياجات تخصيص البريد الإلكتروني وWhatsApp والصفحة المقصودة.
TinyLetter
tinyletter.com
يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.
Hipolink
hipolink.net
Hipolink هي خدمة تطوير مواقع مصغّرة لـ Instagram. سيسمح لك بإضافة كافة وسائل التواصل معك في صفحة واحدة. يمكنك إضافة هذا الرابط إلى سيرتك الذاتية على Instagram. الآن سيتمكن جمهورك من الاتصال بك بسرعة عبر برامج المراسلة والشبكات الاجتماعية وكذلك الحصول على معلومات إضافية مباشرة من Instagram. لدى Hipol...
GettHit.com
getthit.com
قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام منشئ حركة المرور المستهدف الاستثنائي من Getthit. صمم حملاتك وفقًا لمتطلباتك المحددة واجذب آلاف الزوار بسهولة. حقق الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب من خلال تخصيص حملاتك في بضع خطوات بسيطة فقط. يعد منشئ حركة المرور الخاص بـ Getth...
Wriber
wriber.com
Wriber هو برنامج لإنشاء المحتوى يمكّن المستخدمين من كتابة محتوى ذي معنى باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ عبارة عن مجموعة تحسين لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم إدارة Twitter وInstagram وPinterest لزيادة تأثير الوسائط الاجتماعية.
Approved Social
approvedsocial.io
تعد Approved Social منصة رائدة مصممة لإحداث ثورة في طريقة تطوير حملات التسويق الرقمي والموافقة عليها وإطلاقها. يعد Approved Social في جوهره محركًا تعاونيًا للتعليقات والموافقات يعمل على تمكين فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية من تبسيط عمليات الموافقة الإبداعية الخاصة بهم وتقليل أوقات التسليم ...
Shoutcast
shoutcast.com
يمكنك بث محطات الراديو الخاصة بك واستثمارها بسهولة ابدأ في تحقيق الإيرادات بنقرة واحدة
Link Looper
linklooper.com
أصبحت إدارة الارتباط بسيطة. يساعدك Link Looper على إدارة الروابط التسويقية وتتبع أدائها. مثالي لفريق التسويق بأكمله، بدءًا من مديري وسائل التواصل الاجتماعي وحتى Ad Ops.
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro عبارة عن منصة راديو إنترنت قوية تتميز بنظام أتمتة ذكي وإدارة DJ وانتقالات سلسة بين البث الصوتي المباشر والمحتوى المجدول، مما يساعدك على البقاء على الهواء سواء كنت عرضًا فرديًا أو وسائط أكبر مَنفَذ. لم يكن إنشاء محطة الراديو الخاصة بك وإدارتها والترويج لها أسهل من أي وقت مضى.
LinkSpree
linkspree.io
منصة لإدارة الروابط المرئية لتحسين التنقل عبر الويب. يستخدم LinkSpree لوحات المعلومات المرئية لتنظيم جميع الروابط الخاصة بك والوصول إليها ومشاركتها من منصة واحدة. بفضل لوحات المعلومات الخاصة والمشتركة والعامة، أصبحت الآن إدارة مواقع الويب المفضلة لديك أمرًا بسيطًا، كما أصبحت مشاركتها مع العملاء أو ز...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool عبارة عن منصة رؤى خاصة تتضمن محرك مسح للمؤسسات، واختبارًا ضمنيًا، وتقنية كاميرا الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع العين وقياس المشاعر.
GetCurious
getcurious.io
يمكّن GetCurious شركات المنتجات من إجراء بحث أعمق للمستخدم، بشكل أسرع. يسمح المنتج لفرق المنتج بجمع الرؤى من خلال الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة أثناء استخدام المشارك للويب/التطبيق/النموذج الأولي المستهدف. يمكن إجراء التوظيف السريع للمشاركين من خلال لوحة المشاركين في UserStudy، حتى تتمكن الفرق من الت...
Viloud
viloud.tv
Viloud هي أسهل منصة فيديو عبر الإنترنت لإنشاء وبث واستثمار قنواتك التلفزيونية المباشرة والخطية وعند الطلب. تسمح تقنيتها للمستخدمين ببث القنوات من خلال مشغل قابل للتضمين أو طرف ثالث لموقع الويب الخاص بك أو تطبيق الهاتف المحمول أو منصة OTT مثل Roku أو Apple TV. يعد Viloud مثاليًا للمذيعين وفرق التسويق...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind هي إحدى الشركات الرائدة في توفير الأدوات المجانية القابلة للتخصيص بالكامل والتشفير والتي يمكن دمجها في أي موقع ويب - في دقائق! تشمل بعض الأدوات الذكية الأكثر شيوعًا ما يلي: أداة RSS Facebook Widget Twitter Widget YouTube Widget Google Calendar Widget والقائمة تطول. ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك ...
Shared Domains
shared.domains
الروابط الخلفية للصفحة الرئيسية احصل على رابط خلفي قيم للصفحة الرئيسية يبدأ من 50 دولارًا سنويًا كنا نبحث عن أفضل طريقة للحصول على الروابط الخلفية الأكثر قيمة بتكلفة منخفضة لتصنيف مواقعنا. بمعنى آخر، مقابل 150 دولارًا، تحصل على رابط خلفي من نطاق بقيمة 2000 دولار. ما بعد البيع هي خدمة توفر فتحات جاهز...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
يقوم Fix Your Funnel بتوسيع وظائف Infusionsoft بواسطة Keap الأساسية لتشمل الرسائل النصية والمكالمات. تتضمن الميزات ما يلي: * إرسال رسائل نصية في اتجاهين * محادثات نصية آلية لالتقاط العملاء المحتملين * مراسلة منشئ الحملة * روابط قابلة للتتبع (تطبيق العلامة على جهة الاتصال عند النقر عليها) * إرفاق الص...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من ...
SummarAIze
summaraize.com
10X محتوى البودكاست والفيديو في 10 دقائق. تقوم SummarAIze بإعادة توظيف المحتوى الخاص بك من الصوت والفيديو إلى منشورات اجتماعية جذابة وقابلة للمشاركة ومحتوى البريد الإلكتروني والملخصات والاقتباسات والمزيد!
eKyte
ekyte.com
تقوم eKyte بتوجيه فرق التسويق الرقمي لتخطيط وإنتاج الحملات عبر الإنترنت وتحليل النتائج وتحسينها. الذكاء الاصطناعي يقوم بالباقي.
Beams
beams.fm
الحزم: جمع ردود الفعل الحقيقية بالصوت
LeadrPro
leadrpro.com
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Intract
intract.io
Intract عبارة عن مجموعة Web3 Analytics لتنمية مشاريع ومجتمعات Web3. يقدم Intract برنامج Web3 Marketing المستند إلى السحابة والذي يمكّن المشاريع والمجتمعات من اكتساب الأعضاء من خلال رؤى تسويقية مدعومة بالبيانات. تتضمن منصتنا الوصول إلى المجتمع، والخدمات، ومنتجات إدارة التسويق التي تبدأ مجانًا وتتوسع ...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar هو نظام لتتبع العملاء داخل المتجر يتضمن تتبع الفيديو والكاميرا وجمع البيانات وتكاملها.
Clevertone
clevertone.com
Clevertone هو مساعد شخصي عند الطلب لتشغيل مهامك اليومية. التي تساعد الأفراد والعائلات المشغولة على استعادة وقتهم وإدارة مهامهم اليومية. من خلال نهج شخصي وإمكانية الوصول إلى شبكة من المحترفين المحليين، توفر Clevertone حلولاً مخصصة لتلبية احتياجاتك الفريدة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في المهمات أو جدول...
Chatwee
chatwee.com
Chatwee هو تطبيق للدردشة المباشرة والمراسلة الفورية يستهدف: - المجتمعات عبر الإنترنت - الأحداث الافتراضية - مقدمي دعم الصحة العقلية - تواصل الفريق - التداول المباشر - خدمات الكنيسة - ندوات تعليمية عبر الإنترنت - بث فيديو مباشر يسمح لمستخدميه بالمشاركة عبر القطاعين الخاص والعام والخاص. محادثات جماعية...
AgencyApps
agencyapps.com
يسهّل منشئ المنشورات الاجتماعية المعتمد على الذكاء الاصطناعي إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عالية الجودة وجذابة لـ Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter. ما عليك سوى إدخال المجال الخاص بك، وعبارة عن المحتوى الخاص بك، ومهنتك، ووصف الصورة، وسيقوم برنامجنا بإنشاء محتوى فريد وأصلي وحصري لمنش...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات SERP منخفضة التكلفة توفر بيانات Google SERP نظيفة ودقيقة لتطبيقات وخدمات تحسين محركات البحث. VALUE SERP عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات SERP منخفضة التكلفة توفر بيانات Google SERP نظيفة ودقيقة لتطبيقات وخدمات تحسين محركات البحث.
Scale SERP
scaleserp.com
يعد Scale SERP واجهة برمجة تطبيقات SERP سهلة الاستخدام وواسعة النطاق لـ Google. مع عدم وجود حدود للإنتاجية، يجعل Scale SERP من السهل الاستعلام عن نتائج SERP على نطاق واسع. انضم إلى مئات العملاء الذين يستخدمون Scale SERP للحصول على بيانات Google SERP متسقة دون تحمل تكاليف الصيانة لأدوات استخراج بيانا...
Purlem
purlem.com
قم بتعزيز العلاقات مع عملائك من خلال إنشاء صفحة ويب فريدة لكل شخص في قائمتك، مما يسمح لك بالتفاعل معهم على مستوى شخصي 1:1. نحن جسر بسيط وفعال من حيث التكلفة إلى عالم التسويق الشخصي الجديد الشجاع.
CallerReady
callerready.com
CallerReady هو النظام الأساسي للمسوقين الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق حملات الاتصال الخاصة بهم. سوق الدفع لكل مكالمة، وأتمتة العميل المتوقع للمكالمة، والتوزيع الديناميكي للمكالمات
E-goi
e-goi.com
E-goi هي أداة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تضم أكثر من 700000 مستخدم حول العالم، وتسمح لأي شركة (من Micro Blogger إلى شركة عملاقة متعددة الجنسيات) بإدارة دورة مبيعاتها بالكامل، بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تحويل العملاء وولائهم. باستخدام جدول E-goi، يمكنك إنشاء صفحات مقصودة ونماذج ونوافذ منبث...