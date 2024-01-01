برامج التسويق الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - برازافيل

E-goi

e-goi.com

E-goi هي أداة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تضم أكثر من 700000 مستخدم حول العالم، وتسمح لأي شركة (من Micro Blogger إلى شركة عملاقة متعددة الجنسيات) بإدارة دورة مبيعاتها بالكامل، بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تحويل العملاء وولائهم. باستخدام جدول E-goi، يمكنك إنشاء صفحات مقصودة ونماذج ونوافذ منبث...