برامج التسويق الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا

FeedWind

feed.mikle.com

FeedWind هي إحدى الشركات الرائدة في توفير الأدوات المجانية القابلة للتخصيص بالكامل والتشفير والتي يمكن دمجها في أي موقع ويب - في دقائق! تشمل بعض الأدوات الذكية الأكثر شيوعًا ما يلي: أداة RSS Facebook Widget Twitter Widget YouTube Widget Google Calendar Widget والقائمة تطول. ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك ...