برامج التسويق الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - بوليفيا

redirection.io

redirection.io

redirection.io هي أداة رائدة في إعادة التوجيه وتحسين محركات البحث. عند تثبيته على موقع ويب، يسمح redirection.io لمديري التسويق أو تحسين محركات البحث (SEO) بتحليل مشكلات حركة المرور وتكوين قواعد إعادة التوجيه لإصلاح أخطاء HTTP. يمكن أن يساعد أيضًا في إصلاح علامات HTML الوصفية (العنوان، الوصف، علامات ...