برامج التسويق الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - ساموا الأمريكية

Ermes

ermes.ai

ERMES عبارة عن منصة متكاملة للبيانات والوسائط. هدفها هو استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل الإعلان بسيطًا ودقيقًا ومربحًا لجميع الشركات، الكبيرة والصغيرة. تتضمن منصة ERMES ما يلي: - أكثر من 295 مليون ملف تعريف محدد للمستهلكين (240 مليونًا في الولايات المتحدة/55 مليونًا في فرنسا)، مع أكثر من 380...