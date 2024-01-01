متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج توليد الرصاص الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - غيانا
برامج توليد الرصاص الأخرى
إرسال تطبيق جديد
Salesrobot
salesrobot.co
أتمتة حملات التوعية الباردة على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي جرب برنامج أتمتة المبيعات الذي أثبت كفاءته وعزز جهود التواصل البارد كل يوم كما يفعل أكثر من 2000 مستخدم لدينا
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
SalesMind AI
sales-mind.ai
قم بتبسيط عملية التواصل الخاصة بك وإبرام المزيد من الصفقات باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا والمصممة للبحث عن LinkedIn.
Scrap.io
scrap.io
يسمح لك Scrap.io بإلغاء خرائط Google والحصول على بريدهم الإلكتروني وتنزيل العملاء المتوقعين في ملف CSV/Excel. نوفر أيضًا واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تستجيب بسرعة كبيرة للتفاعل مع بيانات خرائط Google.
Hublead
hublead.io
أضف صناع القرار، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع HubSpot باستخدام ملحق LinkedIn Google Chrome.
Captain Data
captaindata.co
Captain Data عبارة عن منصة لاستخراج البيانات والأتمتة بدون تعليمات برمجية. باستخدام Captain Data، يمكنك استخراج بيانات الويب وإثرائها بمصادر متعددة أو موفري بيانات ودمجها داخل الأدوات التي تستخدمها مثل جداول البيانات أو إدارة علاقات العملاء. تتضمن حالات الاستخدام العثور على العملاء المتوقعين والشركا...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع الع...
Manyreach
manyreach.com
Manyreach هو تواصل بارد يتيح لك ربط حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لإرسال رسائل بريد إلكتروني باردة إلى جهات اتصال غير محدودة. يتم استخدامه من قبل الوكالات وفرق المبيعات وأصحاب الأعمال الفردية.
TweetDM
tweetdm.com
TweetDM عبارة عن منصة تتيح لك البحث بسهولة عن العملاء المحتملين، وتجميع القوائم، وإرسال رسائل مباشرة إليهم تلقائيًا على Twitter. بفضل قاعدة البيانات الضخمة (المتنامية) التي تضم أكثر من 1.5 مليار ملف شخصي، يسهّل TweetDM البحث عن شخصيات ومجالات محددة على Twitter. علاوة على ذلك، يتعامل TweetDM مع تواصل...
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين والتوعية قائمة على السحابة. بنقرة زر واحدة، يمكنه العثور على جميع الشركات المحلية (مثل "المطاعم في تورونتو") ويخبرك بكل ما تحتاجه لبيع المنتجات/الخدمات لهم - بما في ذلك ما إذا كانت لديهم مشكلات في موقع الويب، أو يقومون بتشغيل الإعلانات، أو مشكلات في ت...
Omkar Cloud
omkar.cloud
توفر منصة Omkar's لتوليد العملاء المحتملين لممثلي المبيعات إمكانية الوصول إلى العملاء المحتملين المناسبين، وإبرام المزيد من الصفقات، وزيادة الإيرادات على نطاق واسع. ومع قاعدة بيانات B2B واسعة النطاق تضم أكثر من 200 مليون جهة اتصال، يمكن للفرق توسيع نطاق أنشطتها الخارجية وتحسين استراتيجيات جذب العملا...
LinkedoJet
linkedojet.com
LinkedoJet هي أداة رائدة في توليد العملاء المحتملين والأتمتة القائمة على SaaS. يتخصص مستشارو التسويق الخبراء لدينا في مساعدة الشركات على جذب عملاء محتملين ذوي جودة عالية باستخدام قوة LinkedIn. من خلال منصة الأتمتة المبتكرة لدينا، نقوم بتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين، مما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية...
GrafoAI
grafo-ai.com
Grafo AI عبارة عن منصة ويب تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء رسائل مخصصة للمحترفين المشاركين في التواصل البارد. بمجرد إدخال موقع ويب أو عنوان بريد إلكتروني، يمكن للمستخدمين الحصول على كاسحة الجليد المخصصة في غضون 15 ثانية. يسمح النظام الأساسي أيضًا للمستخدمين باستيراد قوائم مواقع الويب و...
SalesGig
salesgig.com
SalesGig هي مؤسسة لتطوير المبيعات يتم الاستعانة بمصادر خارجية جزئيًا أو بدوام كامل، وقد تم تصميمها لدعم عملاء B2B لدينا. نحن ننشر إستراتيجيات المكالمات الباردة الصادرة عالية السرعة التي أثبتت جدواها لمساعدة عملائنا على توسيع نطاق الوصول وفتح المحادثات وإنشاء مسارات مبيعات قوية لتسريع نتائج المبيعات....
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer عبارة عن طالب طاقة مستضاف قائم على السحابة مع واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام للجوال. مع DandyDialer، لن تحتاج إلى تثبيت أي برنامج في أي مكان. كل ما تحتاجه هو حساب لدى مزود خدمة اتصالات SIP / VoIP ونحن نهتم بالباقي.
Ohmylead
ohmylead.com
لا تفوت أبدًا أي تقدم جديد مثير مرة أخرى ... Ohmylead هي الطريقة الأسرع والأبسط لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء - مباشرة من هاتفك.
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات تتبع التكنولوجيا على شبكة الإنترنت. باستخدام Techtracker، يمكن للعملاء اكتشاف التقنيات أو المنتجات التي تستخدمها أي شركة، وتلقي تنبيهات مباشرة عند التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، أضاف Techtracker إمكانات فحص الكلمات الرئيسية على مواقع الويب لفتح الحسابات ...
SaveMyLeads
savemyleads.com
إشعارات إعلانات فيسبوك الرائدة إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة (SMS). أرسل إشعارات في الوقت الفعلي حول العملاء المتوقعين الجدد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو التكامل مع إدارة علاقات العملاء وجداول البيانات. توقف عن تنزيل ملف CSV من Fa...
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من ...
LeadsMotion
leadsmotion.com
تقوم LeadsMotion بربط الشركات مباشرة مع البائعين المحتملين المعتمدين وخبراء جذب العملاء المحتملين، مما يسمح لهم بشراء عملاء متوقعين مؤهلين مسبقًا دون متاعب تشغيل الإعلانات أو إعداد الحملات.
Prospects For Agents
prospectsforagents.com
تم التحقق من العملاء المحتملين من خلال مركز اتصال عالي الجودة للوكلاء في جميع قطاعات التأمين الرئيسية التي يتم توفيرها لك مباشرة دون وسيط.
Beanbag AI
beanbag.ai
مرحبًا بك في Beanbag AI - برنامج الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا للمبيعات/المسوقين والقائمين بالتوظيف لتوسيع نطاق الحملات بسهولة وتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع، مع ميزة استراتيجية. احصل على معلومات اتصال دقيقة للمستخدم مباشرة داخل المنتج وقم بإثراء حملاتك ببيانات نوايا عالية الجود...
GA Connector
gaconnector.com
GA Connector عبارة عن تكامل بين Google Analytics وCRM يوفر الإسناد التسويقي في Salesforce أو CRM المفضل لديك. باستخدام GA Connector، يمكنك رؤية مصدر الإحالة لكل عميل محتمل (وكل عملية بيع مغلقة) في Salesforce أو Zoho أو Pipeline أو أي نظام إدارة علاقات عملاء آخر، مما يتيح لك تتبع الربحية مرة أخرى إلى...
Cloudaro
cloudaro.io
تم تصميم Cloudaro للعثور على عملاء محتملين لتصميم مواقع الويب عالية الجودة من خلال بحث واحد بسيط. نحن نتميز لأننا نقدم نتائج عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مصممي الويب الذين يستهدفون الولايات المتحدة الأمريكية.
Leverly
leverly.com
أنت تحب العملاء المحتملين الجدد ولكنك تكره فقدان فرص الإيرادات بسبب الاستجابة البطيئة للممثلين. يجعل برنامج الاستجابة للعملاء المحتملين من السهل والسريع التحدث إلى المزيد من العملاء المحتملين وإتمام المزيد من المبيعات. نم بشكل أفضل في الليل مع العلم أن عملاءك المحتملين يحصلون على الاهتمام الذي يستحق...
Agolix
agolix.com
يقدم Agolix® by Assessment Generator برنامجًا لإنشاء اختبارات وتقييمات واستطلاعات مخصصة عبر الإنترنت. اختر من بين التسجيل التلقائي أو المخصص وقدم تعليقات للمستجيبين عبر الشاشة والبريد الإلكتروني وملف PDF. يدعم البرنامج ثمانية تنسيقات للأسئلة: الثنائية، والقائمة المنسدلة، والسرد، والرقمي، والخيارات، ...