برامج توليد الرصاص الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا

LeadSwift

leadswift.com

LeadSwift عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين والتوعية قائمة على السحابة. بنقرة زر واحدة، يمكنه العثور على جميع الشركات المحلية (مثل "المطاعم في تورونتو") ويخبرك بكل ما تحتاجه لبيع المنتجات/الخدمات لهم - بما في ذلك ما إذا كانت لديهم مشكلات في موقع الويب، أو يقومون بتشغيل الإعلانات، أو مشكلات في ت...