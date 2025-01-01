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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

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برامج الموارد البشرية الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام تطبيقات برامج الموارد البشرية الأخرى لإدارة البيانات التي تقع خارج فئات برامج الموارد البشرية التقليدية. المنتجات المدرجة في هذه الفئة هي منتجات برامج الموارد البشرية.

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Headway

Headway

makeheadway.com

تطبيق Headway للأعمال يقدم ملخصات كتب غير خيالية في 15 دقيقة لتعزيز التعلم الذاتي، ويشمل خطط نمو فردية وتحليلات أداء الفرق.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai هو منصة تعلم مصغّر تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي تفاعلي مثل الاختبارات والدروس وبطاقات الذاكرة.

Truework

Truework

truework.com

Truework هو منصة للتحقق من التوظيف والدخل، تسهل مشاركة المعلومات الحساسة بشكل آمن بين المؤسسات والموظفين.

Upduo

Upduo

upduo.com

تطبيق Upduo هو حل تدريبي مبتكر مصمم لتدريب موظفي البيع بالتجزئة. يجمع بين التعلم الذكي والتوجيه الفوري لتطوير المهارات بشكل فعال.

Truvelop

Truvelop

truvelop.com

تطبيق Truvelop يوفر إدارة مستمرة للأداء من خلال التعليقات الفورية والتوجيه، مما يساعد في تحسين علاقات الموظفين وتطويرهم.

Lemna

Lemna

lemna.io

تطبيق ليمنا يقيس صحة الموظفين في مكان العمل باستخدام تقنية مدعومة علمياً، ويقدم نصائح تعليمية شخصية فورية للموظفين.

Vollna

Vollna

vollna.com

Vollna هو تطبيق ينظم البحث عن المشاريع للمستقلين والوكالات، ويرسل فرص عمل مناسبة عبر الإيميل، مع إمكانية تتبع العروض المقدمة.

Kaktus

Kaktus

kaktus.ai

تطبيق Kaktus AI يساعد المؤسسات على مراقبة وتعزيز ثقافة العمل ورفاهية الموظفين من خلال تحليلات ذكية وأدوات التقييم الذاتي.

PROSFY

PROSFY

prosfy.com

تطبيق PROSFY يوفر حسابات دقيقة للرواتب في الوقت الفعلي، مما يساعد الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم سوق العمل وتحسين استراتيجياتهم.

Disclo

Disclo

disclo.com

يتيح تطبيق Disclo لأصحاب العمل جمع والتحقق من الإفصاحات الصحية وطلبات التسهيلات، مع الالتزام بمعايير HIPAA وSOC2.

tidyhire

tidyhire

tidyhire.app

tidyhire هو منصة توظيف تطلق عمليات التوظيف الخارجية، تساعد الشركات في إدارة التوظيف بسهولة والتواصل مع المرشحين بشكل مخصص.

Skillroads

Skillroads

skillroads.com

Skillroads هو أداة مبتكرة لإنشاء السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين في تحسين سيرهم الذاتية وتسهيل عملية التقديم للوظائف.

Culture15

Culture15

culture15.com

تطبيق Culture15 هو منصة للتحليلات البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة التنظيمية وتحسينها بناءً على قيم محددة.

Snoooz AI

Snoooz AI

snoooz.ai

تطبيق Snoooz هو منصة لإدارة أوقات الغياب، تساعد الشركات في تصميم تجربة غياب مميزة للموظفين والعملاء وتحسين تدفق العمل.

PontaHR

PontaHR

pontahr.com

تطبيق PontaHR هو أداة شاملة لإدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تسهل إدارة البيانات والتواصل وتتبع الأداء.

Rolljak

Rolljak

rolljak.com

Rolljak هو منصة تعليمية مبتكرة تجمع بين التعلم التفاعلي والنشاطات القصيرة لزيادة المشاركة والتفكير الإبداعي في مختلف الفعاليات.

PayDayPortal

PayDayPortal

gratuitysolutions.com

PayDayPortal تطبيق لإدارة الأجور والوقت والحضور، يتيح حساب وإدارة المكافآت والأرباح، مما يسهل دفع الأجور بنفس يوم العمل.

Talstack

Talstack

talstack.com

Talstack هي منصة تهدف لتطوير مهارات الموظفين في أفريقيا من خلال تقديم أدوات ومحتوى ودورات تعليمية ذات صلة بالاحتياجات السوقية.

Empida

Empida

empida.com

تطبيق Empida يحول آراء الموظفين إلى استراتيجيات تعزيز ثقافة العمل، ويوفر توصيات وخطط عمل مخصصة لتحسين تجربة الموظف.

Axterior

Axterior

axterior.com

Axterior هو منصة SaaS للتوظيف التعاوني تساعد الشركات على البحث وإدارة وتوظيف أفضل المواهب بكفاءة.

Tusdatos.co

Tusdatos.co

tusdatos.co

تطبيق Tusdatos.co يمكّنك من معرفة معلومات فورية عن الأطراف الثالثة، مما يساعد في تقليل المخاطر والغش خلال عمليات الاختيار والتوظيف.

SwiftReply

SwiftReply

swiftreply.net

SwiftReply هو تطبيق لإدارة ردود الأفعال يساعد الفريق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة الاستجابات وتخصيصها.

Culture Intelligence

Culture Intelligence

cultureintelligence.io

تطبيق الذكاء الثقافي يوفر للمستخدمين رؤى حول الفروق الثقافية، ويعزز التواصل والتفاعل في البيئات الاجتماعية والمهنية المتنوعة.

Preely

Preely

preely.com

تطبيق Preely يتيح لك تجميع مستخدمين وفق معايير معينة لصنع لوحة مستخدم خاصة، والحصول على ملاحظات بسرعة وسهولة.

Wowledge

Wowledge

wowledge.com

تطبيق Wowledge يوفر منصة للمختصين لدعم فرق الموارد البشرية عبر أفضل الممارسات، الأدلة، الأدوات، والقوالب لتسهيل تصميم وتنفيذ البرامج.

RallyBright

RallyBright

rallybright.com

RallyBright هو منصة لتطوير الفرق تساعد القادة على بناء فرق أفضل وتحقيق نتائج أفضل من خلال دمج العلوم السلوكية مع أدوات تطوير الفرق.

Secchi

Secchi

secchi.io

تطبيق سيكي يساعد المتخصصين في الموارد البشرية والقادة في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات من خلال عرض أداء الفريق وتعزيز الإنتاجية.

Quaffle

Quaffle

getquaffle.com

تطبيق كوافيل أداة HR بسيطة تسهل عمليات المراجعة والتقييم داخل الفرق، وتحول الملاحظات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

Aragorn

Aragorn

aragorn.ai

تطبيق أراغورن يسهل تكامل بيانات الموظفين من نقاط مختلفة إلى أي نظام أو بائع، عبر واجهات برمجة التطبيقات، EDI، Webhook، أو ملفات.

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