برامج الموارد البشرية الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتم استخدام تطبيقات برامج الموارد البشرية الأخرى لإدارة البيانات التي تقع خارج فئات برامج الموارد البشرية التقليدية. المنتجات المدرجة في هذه الفئة هي منتجات برامج الموارد البشرية.
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Headway
makeheadway.com
تطبيق Headway للأعمال يقدم ملخصات كتب غير خيالية في 15 دقيقة لتعزيز التعلم الذاتي، ويشمل خطط نمو فردية وتحليلات أداء الفرق.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai هو منصة تعلم مصغّر تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي تفاعلي مثل الاختبارات والدروس وبطاقات الذاكرة.
Truework
truework.com
Truework هو منصة للتحقق من التوظيف والدخل، تسهل مشاركة المعلومات الحساسة بشكل آمن بين المؤسسات والموظفين.
Upduo
upduo.com
تطبيق Upduo هو حل تدريبي مبتكر مصمم لتدريب موظفي البيع بالتجزئة. يجمع بين التعلم الذكي والتوجيه الفوري لتطوير المهارات بشكل فعال.
Truvelop
truvelop.com
تطبيق Truvelop يوفر إدارة مستمرة للأداء من خلال التعليقات الفورية والتوجيه، مما يساعد في تحسين علاقات الموظفين وتطويرهم.
Lemna
lemna.io
تطبيق ليمنا يقيس صحة الموظفين في مكان العمل باستخدام تقنية مدعومة علمياً، ويقدم نصائح تعليمية شخصية فورية للموظفين.
Vollna
vollna.com
Vollna هو تطبيق ينظم البحث عن المشاريع للمستقلين والوكالات، ويرسل فرص عمل مناسبة عبر الإيميل، مع إمكانية تتبع العروض المقدمة.
Kaktus
kaktus.ai
تطبيق Kaktus AI يساعد المؤسسات على مراقبة وتعزيز ثقافة العمل ورفاهية الموظفين من خلال تحليلات ذكية وأدوات التقييم الذاتي.
PROSFY
prosfy.com
تطبيق PROSFY يوفر حسابات دقيقة للرواتب في الوقت الفعلي، مما يساعد الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم سوق العمل وتحسين استراتيجياتهم.
Disclo
disclo.com
يتيح تطبيق Disclo لأصحاب العمل جمع والتحقق من الإفصاحات الصحية وطلبات التسهيلات، مع الالتزام بمعايير HIPAA وSOC2.
tidyhire
tidyhire.app
tidyhire هو منصة توظيف تطلق عمليات التوظيف الخارجية، تساعد الشركات في إدارة التوظيف بسهولة والتواصل مع المرشحين بشكل مخصص.
Skillroads
skillroads.com
Skillroads هو أداة مبتكرة لإنشاء السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين في تحسين سيرهم الذاتية وتسهيل عملية التقديم للوظائف.
Culture15
culture15.com
تطبيق Culture15 هو منصة للتحليلات البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة التنظيمية وتحسينها بناءً على قيم محددة.
Snoooz AI
snoooz.ai
تطبيق Snoooz هو منصة لإدارة أوقات الغياب، تساعد الشركات في تصميم تجربة غياب مميزة للموظفين والعملاء وتحسين تدفق العمل.
PontaHR
pontahr.com
تطبيق PontaHR هو أداة شاملة لإدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تسهل إدارة البيانات والتواصل وتتبع الأداء.
Rolljak
rolljak.com
Rolljak هو منصة تعليمية مبتكرة تجمع بين التعلم التفاعلي والنشاطات القصيرة لزيادة المشاركة والتفكير الإبداعي في مختلف الفعاليات.
PayDayPortal
gratuitysolutions.com
PayDayPortal تطبيق لإدارة الأجور والوقت والحضور، يتيح حساب وإدارة المكافآت والأرباح، مما يسهل دفع الأجور بنفس يوم العمل.
Talstack
talstack.com
Talstack هي منصة تهدف لتطوير مهارات الموظفين في أفريقيا من خلال تقديم أدوات ومحتوى ودورات تعليمية ذات صلة بالاحتياجات السوقية.
Empida
empida.com
تطبيق Empida يحول آراء الموظفين إلى استراتيجيات تعزيز ثقافة العمل، ويوفر توصيات وخطط عمل مخصصة لتحسين تجربة الموظف.
Axterior
axterior.com
Axterior هو منصة SaaS للتوظيف التعاوني تساعد الشركات على البحث وإدارة وتوظيف أفضل المواهب بكفاءة.
Tusdatos.co
tusdatos.co
تطبيق Tusdatos.co يمكّنك من معرفة معلومات فورية عن الأطراف الثالثة، مما يساعد في تقليل المخاطر والغش خلال عمليات الاختيار والتوظيف.
SwiftReply
swiftreply.net
SwiftReply هو تطبيق لإدارة ردود الأفعال يساعد الفريق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة الاستجابات وتخصيصها.
Culture Intelligence
cultureintelligence.io
تطبيق الذكاء الثقافي يوفر للمستخدمين رؤى حول الفروق الثقافية، ويعزز التواصل والتفاعل في البيئات الاجتماعية والمهنية المتنوعة.
Preely
preely.com
تطبيق Preely يتيح لك تجميع مستخدمين وفق معايير معينة لصنع لوحة مستخدم خاصة، والحصول على ملاحظات بسرعة وسهولة.
Wowledge
wowledge.com
تطبيق Wowledge يوفر منصة للمختصين لدعم فرق الموارد البشرية عبر أفضل الممارسات، الأدلة، الأدوات، والقوالب لتسهيل تصميم وتنفيذ البرامج.
RallyBright
rallybright.com
RallyBright هو منصة لتطوير الفرق تساعد القادة على بناء فرق أفضل وتحقيق نتائج أفضل من خلال دمج العلوم السلوكية مع أدوات تطوير الفرق.
Secchi
secchi.io
تطبيق سيكي يساعد المتخصصين في الموارد البشرية والقادة في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات من خلال عرض أداء الفريق وتعزيز الإنتاجية.
Quaffle
getquaffle.com
تطبيق كوافيل أداة HR بسيطة تسهل عمليات المراجعة والتقييم داخل الفرق، وتحول الملاحظات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
Aragorn
aragorn.ai
تطبيق أراغورن يسهل تكامل بيانات الموظفين من نقاط مختلفة إلى أي نظام أو بائع، عبر واجهات برمجة التطبيقات، EDI، Webhook، أو ملفات.
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