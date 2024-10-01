برامج الموارد البشرية الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - العراق

Culture15

culture15.com

Culture15 عبارة عن منصة لتحليلات الموارد البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة الحالية للمؤسسة. نحن نطلب من فرق القيادة "تحديد" ثقافتهم، سواء كانوا يريدون أن يكونوا مرنين أو مبتكرين أو يؤكدون على التنوع والشمول، وتسمح منصتنا للمؤسسات بمعرفة ما إذا كانت تمتلك هذه القدرة، وإذا كان الأمر كذلك،...