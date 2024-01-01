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برامج الموارد البشرية الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - أيرلندا
يتم استخدام تطبيقات برامج الموارد البشرية الأخرى لإدارة البيانات التي تقع خارج فئات برامج الموارد البشرية التقليدية. المنتجات المدرجة في هذه الفئة هي منتجات برامج الموارد البشرية.
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Headway
apps.get-headway.com
يعد برنامج Headway for Business هو برنامج الشركات رقم 1 الذي تم تنزيله والذي يوفر تعليمًا صغير الحجم للشركات. أظهرت الكثير من الأبحاث أن فترة التركيز لدى الشخص تصبح أقصر. لذا فإن التحديات الجديدة في التعلم المؤسسي هي: أن الموظفين يتطورون ببطء؛ لديهم فجوات في المهارات الناعمة. من أفضل الطرق لتطوير ال...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
Truvelop
truvelop.com
توفر Truvelop منهجًا حديثًا وشاملاً لإدارة الأداء المستمر وتطويره والذي يركز على التعليقات والتدريب في الوقت الفعلي كطريقة مثبتة لتعزيز الاحتفاظ بالقوى العاملة اليوم. كيف؟ 1. إصلاح عملية مراجعة الموظفين الغائبة أو المعطلة من خلال التقييم السريع والسهل 2. تمكين التعليقات والتدريب في الوقت الفعلي للاع...
Lemna
lemna.io
ليمنا. تشكيل مستقبل الرفاهية في مكان العمل. قم بتمكين فريقك باستخدام تكنولوجيا العلوم السلوكية الرائدة، حيث تعمل أداة الذكاء الاصطناعي المدعومة علميًا على قياس رفاهية شركتك مع تقديم دفعات تعليمية فورية وشخصية للموظفين.
Upduo
upduo.com
Upduo هو حل تدريبي مبتكر مصمم لتمكين موظفي التجزئة اللاسلكية في الخطوط الأمامية. تجمع منصتنا بين الذكاء الاصطناعي وتجارب التعلم التفاعلية الصغيرة والتدريب في الوقت الفعلي لضمان اكتساب المهارات الأساسية والاحتفاظ بها بسرعة. يقدم Upduo تجارب تعليمية مخصصة تؤدي إلى نتائج قابلة للقياس وتعزز التطوير المه...
Truework
truework.com
Truework هي منصة حديثة للتحقق من التوظيف والدخل. تساعد Truework فرق الموارد البشرية ذات التفكير المستقبلي على أتمتة مهمة الاستجابة للمقرضين وأصحاب العقارات وغيرهم ممن يحتاجون إلى التحقق من الدخل والتوظيف. تعد عملية Truework أكثر أمانًا وأكثر تمكينًا لموظفيك من أي حل آخر في مجال VOE/VOI. يحظى عملاؤنا...
Vollna
vollna.com
Vollna عبارة عن منصة تعمل على أتمتة عملية البحث عن المشاريع للعاملين لحسابهم الخاص وفرق العمل المستقل والوكالات وتوفير ساعات من التمرير غير المجدي عبر إعلانات الوظائف غير ذات الصلة. احصل على مشاريع UpWork عالية الأجر والتي تتوافق مع مهاراتك وتفضيلاتك مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. كن متقدمًا على م...
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai هي عبارة عن منصة للتعلم المصغر تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تقدم المنصة مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي الجذاب الذي يتضمن الاختبارات المباشرة والدورات والبطاقات التعليمية. كما أنه يحتوي على أدوات لليقظة الذهنية وتدوين الملاحظات وإعداد التحديات. يعد Shiken...
Culture15
culture15.com
Culture15 عبارة عن منصة لتحليلات الموارد البشرية تستخدم سلوكيات الموظفين لتشخيص الثقافة الحالية للمؤسسة. نحن نطلب من فرق القيادة "تحديد" ثقافتهم، سواء كانوا يريدون أن يكونوا مرنين أو مبتكرين أو يؤكدون على التنوع والشمول، وتسمح منصتنا للمؤسسات بمعرفة ما إذا كانت تمتلك هذه القدرة، وإذا كان الأمر كذلك،...
PontaHR
pontahr.com
أداة حديثة للموارد البشرية سيحبها فريقك. PontaHR هو ATS تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
tidyhire
tidyhire.app
Tidyhire عبارة عن منصة توظيف خارجية قوية تجعل التوظيف أسهل للشركات من جميع الأحجام. يمكنك بسهولة إدارة جميع جوانب التوظيف الخارجي باستخدام tidytire، بدءًا من الاستعانة بمصادر عبر 700 مليون محترف و35 مليون شركة إلى إنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام قوالب وتسلسلات بسيطة وتتبع قوي. يساعد tidyhire أيضًا ...
Kaktus
kaktus.ai
Kaktus AI عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة الشركات على رسم خريطة لثقافة مكان العمل ورفاهيته ومراقبتها وتعزيزها في الوقت الفعلي. توفر المنصة رؤى وتحليلات في الوقت الفعلي، مما يمكّن الموظفين من التحكم في صحتهم العقلية في العمل بينما يساعد القادة على إنشاء روح تنظيمية قوية. يجمع Kak...
Skillroads
skillroads.com
يعد Trusted AI Resume Maker أداة ذكية مصممة لتحسين وتبسيط عمليات البحث عن الوظائف وتقديم الطلبات. وهو يعتمد على تقنيات مبتكرة لإنشاء سيرة ذاتية مخصصة، مما يمكّن المستخدمين من تصوير أنفسهم كمرشحين مثاليين لفرص العمل. وهو يوفر دعمًا على مدار الساعة يرشد المستخدمين خلال عملية التقدم للوظيفة بأكملها. ت...
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz عبارة عن منصة للإدارة والأتمتة خارج المكتب (OOO) تمكن الشركات من تصميم وإدارة تجربة OOO التي سيحبها عملاؤها وموظفوها. من خلال أتمتة سير عمل OOO بالكامل من خلال عمليات التكامل القوية، يمكن لـ Snoooz تقليل التأخير في الإعداد، ومعالجة تصعيدات العملاء، وتحسين تجربة العملاء الشاملة مما يؤدي إلى زي...
Talstack
talstack.com
Talstack عبارة عن منصة شاملة تمكن الشركات من تحسين مهارات موظفيها باستخدام الأدوات والمحتوى والدورات التدريبية والرؤى من أفضل المهنيين ورجال الأعمال في أفريقيا.
PROSFY
prosfy.com
PROSFY هي أحدث تقنية لقياس الرواتب. فهو يوفر حسابات رواتب دقيقة ويمكن الوصول إليها في الوقت الفعلي للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف سد فجوات الرواتب الحالية وزيادة الشفافية في سوق العمل.
Empida
empida.com
نقوم بتحويل تعليقات الموظفين إلى استراتيجيات قوية لتعزيز ثقافة مكان العمل لديك. تم تصميم توصياتنا الشخصية وخطط العمل المخصصة لإحداث تغيير هادف. بفضل رؤانا في الوقت الفعلي، أنت مجهز لتحقيق تحسينات دائمة في تجربة موظفيك. إمبيدا: إعادة تعريف مشاركة القوى العاملة اكتشف مستوى جديدًا من الديناميكية معنا.
Axterior
axterior.com
Axterior عبارة عن منصة SaaS للتوظيف التعاوني تسمح للشركات وفرق التوظيف بالعثور على أفضل المواهب وإدارتها وتوظيفها بوقت وجهد أقل، وتنمية مجموعات المواهب الخاصة بها، وتحسين عائد الاستثمار على التوظيف.
Tusdatos.co
tusdatos.co
نحن نسمح لك بمعرفة خلفية جميع الأطراف الثالثة على الفور. قلل المخاطر والاحتيال في عمليات الاختيار والتوظيف وتأهيل المستخدمين.
SwiftReply
swiftreply.net
يعد SwiftReply حلاً شاملاً لفريقك بأكمله لتعزيز الإنتاجية وتحسين تفاعل العملاء وكتابة وإدراج ردود جاهزة مخصصة باستخدام مقتطفات ديناميكية يسهل توصيلها.
Rolljak
rolljak.com
"Rolljak عبارة عن منصة تعليمية إبداعية تحتوي على تعليم متكامل عن طريق الألعاب لتعزيز المشاركة والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي والمناقشات المبتكرة في دقائق مع أنشطة صغيرة الحجم ومحددة زمنيًا، وهي مثالية لأي مناسبة أو حجم جمهور. من خلال مزج التعاون الأدوات ومنصات التعلم لتوفير تجربة مختلطة، من السهل ...
Culture Intelligence
cultureintelligence.io
تعمل منصة Culture Intelligence SaaS على تمكين القادة من رقمنة وتحسين وتوسيع ثقافتهم للتأثير على أداء الأعمال. نحن نعمل على تبسيط التغيير الثقافي من خلال مساعدة القادة على فهم ثقافتهم، وتحليل وتحديد عوائقها ونقاط قوتها، وبناء كود الثقافة الإستراتيجية الصحيح. تولد منهجيتنا مقاييس دقيقة للقيم والثقافة ...
Preely
preely.com
قم بتجنيد المستخدمين بناءً على أي معايير لإنشاء لوحة المستخدم الخاصة بك. احصل على تعليقات سريعة وسهلة لتقليل التكلفة وزيادة الجودة. خالية من المتاعب.
Wowledge
wowledge.com
Wowledge هي منصة يديرها الخبراء للفرق الهزيلة التي تبني برامج الموارد البشرية الحديثة. يتمتع الأعضاء بإمكانية الوصول إلى أفضل الممارسات الحديثة والأدلة والأدوات والقوالب والرؤى خطوة بخطوة لتسريع تصميم وتنفيذ جميع برامج وعمليات الموارد البشرية الرئيسية. يتم تطوير الممارسات باستخدام نهج حصري قائم على ...
RallyBright
rallybright.com
RallyBright عبارة عن منصة لتطوير الفريق تساعد قادة الأعمال على بناء فرق أفضل وتحقيق نتائج أفضل. وهو يفعل ذلك من خلال الجمع بين العلوم السلوكية وأدوات تطوير الفريق التي أثبتت جدواها لمساعدة الفرق على الأداء على مستوى أعلى، وتعزيز ديناميكيات التعامل مع الآخرين، وتعزيز السلوكيات التي تدفع قيمهم التنظيم...
Secchi
secchi.io
يوفر Secchi الوضوح لمحترفي الموارد البشرية وقادة الخطوط الأمامية لاتخاذ قرارات الأداء المستندة إلى البيانات. من خلال دمج أكثر من مجرد الانضباط، توفر Secchi رؤية لأداء الفريق من خلال التقدير الإيجابي والتدريب ومشاركات الموظفين الأخرى. يزيل البرنامج عوائق المهام الإدارية، ويزيد الإنتاجية.
Quaffle
getquaffle.com
Quaffle هي أداة موارد بشرية بسيطة للغاية مصممة لتبسيط عمليات مراجعة النظراء والتعليقات داخل الفرق. إنه يوفر منصة بسيطة ولكنها قوية تعمل على تحويل التعليقات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وتعزيز النمو المهني والتعاون الجماعي. بفضل تصميمها البديهي وخوارزميات التصنيف المتقدمة، تضمن Quaffle أن التعليقات ليست ذا...
Disclo
disclo.com
أماكن إقامة ADA مدعومة بالتكنولوجيا وتتمحور حول الإنسان. توحيد وأتمتة قرارات الإقامة في مكان العمل الخاص بك. تعزيز الامتثال لـ ADA وتعزيز رضا الموظفين باستخدام Disclo. Disclo هو أول برنامج لأصحاب العمل لجمع والتحقق من وإدارة الإفصاحات الصحية وطلبات سكن الموظفين (متوافق مع HIPAA وSOC2 بالطبع).
Aragorn
aragorn.ai
أتمتة بيانات الموظفين من كل مكان إلى أي مكان. يتيح Aragorn لفرق People Ops وفرق تكنولوجيا المعلومات إمكانية تبسيط تكامل بيانات الموظفين من أي نقطة مصدر إلى أي بائع أو نظام تطبيق، سواء من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) أو التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أو Webhook أو خلاصات الملفات.