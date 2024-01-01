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مقدمو خدمات الموارد البشرية الآخرون - التطبيقات الأكثر شعبية - أيرلندا
مقدمو خدمات الموارد البشرية الآخرون
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ReachLink
reachlink.com
ReachLink عبارة عن منصة للصحة السلوكية تقدم رعاية صحية نفسية مبتكرة وشاملة مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية، وضمان الوصول إلى الدعم المناسب والتتبع بدقة. أصبح هذا ممكنًا بفضل منصة ReachLink الرقمية والرعاية عالية الجودة التي تتسم بنفس فعالية العلاج وجهًا لوجه. تقدم ReachLink For Enterprises حلولاً مخ...
Sawayo
sawayo.de
يدعم برنامج Sawayo الشركات في تنفيذ التزامات صاحب العمل ورائد الأعمال. تتيح الأداة إدارة المستندات من خلال التحكم في الإرجاع في الوقت الفعلي والأرشفة المقاومة للتدقيق، والتسجيل المتوافق قانونيًا لساعات عمل الموظفين عبر تطبيق Sawayo، وإدارة شؤون الموظفين من خلال التخطيط للعطلات. يتيح البرنامج لأعضاء ...
CU Health
cuhealth.com.au
تقدم CU Health رعاية صحية مؤسسية قائمة على الأدلة، مما يوفر تكاملًا في مجال الصحة والرفاهية للشركات الأسترالية.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health هي خدمة صحة نفسية شاملة توفر موارد صحة نفسية ملائمة وعالية الجودة ويمكن الوصول إليها لأصحاب العمل وموظفيهم.
Corplife
corplife.at
نحن نقدم برنامجًا تقنيًا للموارد البشرية يركز على موضوع المزايا الإضافية. تتمثل مهمة Corplife في تعزيز الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز العلاقة بين صاحب العمل والموظف. يمكن لصاحب العمل تقديم مزايا للموظفين للحياة اليومية، بالإضافة إلى مزايا معفاة من الضرائب للقوى العاملة. إحدى ميزات USP هي الجمع بين ميزات ...
Runa HR
runahr.com
Runa HR هي منصة الرواتب الآلية الرئيسية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك ويتم استضافتها في السحابة. مع Runa، يمكن لأي شخص، سواء كان لديه خبرة في كشوف المرتبات أو لا، أن يدفع رواتب موظفيه خلال 15 دقيقة فقط.