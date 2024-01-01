مقدمو خدمات الموارد البشرية الآخرون - التطبيقات الأكثر شعبية - الغابون

Runa HR

runahr.com

Runa HR هي منصة الرواتب الآلية الرئيسية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك ويتم استضافتها في السحابة. مع Runa، يمكن لأي شخص، سواء كان لديه خبرة في كشوف المرتبات أو لا، أن يدفع رواتب موظفيه خلال 15 دقيقة فقط.