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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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مقدمو خدمات الموارد البشرية الآخرون - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا

مقدمو خدمات الموارد البشرية الآخرون

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ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink عبارة عن منصة للصحة السلوكية تقدم رعاية صحية نفسية مبتكرة وشاملة مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية، وضمان الوصول إلى الدعم المناسب والتتبع بدقة. أصبح هذا ممكنًا بفضل منصة ReachLink الرقمية والرعاية عالية الجودة التي تتسم بنفس فعالية العلاج وجهًا لوجه. تقدم ReachLink For Enterprises حلولاً مخ...

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

يدعم برنامج Sawayo الشركات في تنفيذ التزامات صاحب العمل ورائد الأعمال. تتيح الأداة إدارة المستندات من خلال التحكم في الإرجاع في الوقت الفعلي والأرشفة المقاومة للتدقيق، والتسجيل المتوافق قانونيًا لساعات عمل الموظفين عبر تطبيق Sawayo، وإدارة شؤون الموظفين من خلال التخطيط للعطلات. يتيح البرنامج لأعضاء ...

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

تقدم CU Health رعاية صحية مؤسسية قائمة على الأدلة، مما يوفر تكاملًا في مجال الصحة والرفاهية للشركات الأسترالية.

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health هي خدمة صحة نفسية شاملة توفر موارد صحة نفسية ملائمة وعالية الجودة ويمكن الوصول إليها لأصحاب العمل وموظفيهم.

Corplife

Corplife

corplife.at

نحن نقدم برنامجًا تقنيًا للموارد البشرية يركز على موضوع المزايا الإضافية. تتمثل مهمة Corplife في تعزيز الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز العلاقة بين صاحب العمل والموظف. يمكن لصاحب العمل تقديم مزايا للموظفين للحياة اليومية، بالإضافة إلى مزايا معفاة من الضرائب للقوى العاملة. إحدى ميزات USP هي الجمع بين ميزات ...

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR هي منصة الرواتب الآلية الرئيسية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك ويتم استضافتها في السحابة. مع Runa، يمكن لأي شخص، سواء كان لديه خبرة في كشوف المرتبات أو لا، أن يدفع رواتب موظفيه خلال 15 دقيقة فقط.

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