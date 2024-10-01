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مقدمو خدمات الاستضافة الآخرون - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الجنوبية
تشمل فئة "مقدمو خدمات الاستضافة الآخرون" مجموعة متنوعة من الشركات المتخصصة في حلول الاستضافة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وصناعات محددة تتجاوز استضافة الويب والسحابة التقليدية. غالبًا ما يقدم هؤلاء المزودون خدمات فريدة تلبي احتياجات الأسواق المتخصصة أو تتطلب بنية تحتية متخصصة. يميز هؤلاء المزودون أنفسهم من خلال التركيز على المتطلبات المتخصصة، وتوفير حلول مخصصة، وغالبًا ما يقومون بدمج خدمات إضافية مثل الأمان والتحليلات ودعم العملاء الخاص بتخصصهم. يمكن للشركات والمطورين الذين يبحثون عن حلول استضافة متخصصة العثور على مقدمي خدمات في هذه الفئة يقدمون الخبرة والبنية التحتية اللازمة لمواجهة تحديات الاستضافة الفريدة الخاصة بهم.
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CyberPanel
cyberpanel.net
لوحة تحكم استضافة الويب بسيطة وسريعة ومفتوحة المصدر للاستضافة السحابية. يمكنك بسهولة نشر مواقع WordPress على السحابة باستخدام CyberPanel، والتشغيل المرحلي والنقل والتحديثات التلقائية بنقرة واحدة.
Xserver
xserver.ne.jp
Xserver (エックスサバー) هي شركة استضافة ويب يابانية بارزة تقدم مجموعة شاملة من خدمات الاستضافة وتسجيل النطاق والحلول ذات الصلة. إنها تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات من جميع الأحجام، وتقدم باقات استضافة موثوقة وغنية بالميزات لتلبية الاحتياجات المتنوعة. * استضافة الويب: يقدم Xserver العديد من خطط ...
Selectel
selectel.ru
تقدم Selectel حلولاً شاملة لأي حجم أعمال: بدءًا من الشركات الناشئة وحتى الشركات متعددة الجنسيات. شركة Selectel Ltd. (بالروسية: ООО "Селектел") هي شركة روسية تقدم خدمات البنية التحتية السحابية وخدمات مركز البيانات.
Wetopi
wetopi.com
توفير الوقت في تصميم واستضافة WordPress. مع wetopi، يمكنك تشغيل أجهزة WordPress المضبوطة بدقة وبأسعار معقولة بدون استثمار على مسؤول النظام. ما الذي تحصل عليه؟ - مع استخدام الحاويات، يمكنك الحصول على عزل كامل للنظام لكل موقع من مواقع WordPress الخاصة بك. - تكوينات WordPress المضبوطة بدقة (لقد جمعنا م...
HostSailor
hostsailor.com
HostSailor هو مزود استضافة ويب ممتاز يقدم خططًا فعالة. اكتشف لماذا يثق الآلاف في خدماتنا لقيادة أعمالهم بشكل احترافي
Ayphu
ayphu.com
تعمل Ayphu على تبسيط إدارة الخادم للمستخدمين غير التقنيين والشركات الناشئة المتنامية، وتحسين التكاليف وحماية البيانات. التركيز على نجاحك مع Ayphu!
ZesleCP
zeslecp.com
ZesleCP هي لوحة تحكم استضافة Linux خفيفة وسريعة وآمنة (CentOS وUbuntu). يمكنك إدارة خادمك بسهولة وإنشاء أي موقع ويب، مثل WordPress، بنقرات قليلة.
owntag
owntag.eu
يعد owntag حلاً أسهل لاستضافة وتشغيل برنامج إدارة العلامات من جانب الخادم الخاص بك من Google. بدلاً من القلق بشأن البنية التحتية السحابية المعقدة، تخطي العبء الفني وابدأ رحلة وضع العلامات من جانب الخادم بنقرة واحدة. نحن نستخدم بنية تحتية أوروبية بنسبة 100% دون الاعتماد على Google أو Amazon أو Micros...