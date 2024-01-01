متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة الأحداث الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
يتأثر رضا المستخدم في إدارة الأحداث الأخرى بشكل إيجابي بـ "سهولة الاستخدام" و"جودة الدعم"، اللذين تم تحديدهما على أنهما أهم عاملين. يتم استخدام خوارزمية لتحديد السمات ضمن هذه الفئة التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم.
إرسال تطبيق جديد
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - أفضل برنامج لإدارة الإطلاق في العالم. إدارة جهات الاتصال والأحداث وعروض الأزياء وحملات البريد الإلكتروني وصالات العرض الرقمية وغرف الأخبار عبر الإنترنت.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io هو حل التطبيق الذكي لنقل الصوت في الأحداث في الموقع وعلى الإنترنت. مثالي لـ: - الترجمة الفورية - الجولات المصحوبة بمرشدين - المراحل الصامتة والمزيد يمكنك استخدام أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر. لا حاجة لأجهزة إضافية. يعمل عبر WIFI وبيانات الهاتف المحمول. كبديل سحابي مرن لأنظمة نقل ...
Paperless Post
paperlesspost.com
قم بتخصيص دعوات البطاقات والنشرات الإعلانية والتحيات عبر الإنترنت التي تعكس أسلوبك الشخصي - لحفلات الزفاف والعطلات وأعياد الميلاد وجميع اللحظات المهمة.
ticketmatic
ticketmatic.com
تتيح Ticketmatic للمطورين إمكانية إعداد تذاكر أحداث قوية وموثوقة بسهولة وبالطريقة التي يريدونها تمامًا. ولتحقيق ذلك، تقدم Ticketmatic نظام تذاكر مثبتًا وغنيًا بالميزات مع واجهة برمجة تطبيقات كاملة وأدوات تصميم قوية وبنية قوية ودعم فني قوي.
Eventors
eventors.com
السوق المثالي للتواصل مع مخططي الأحداث وأماكنها ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ لا يهم ما أنت بائع له - أو إذا لم تكن بائعًا من قبل. إذا كان بإمكانك تقديم شيء ذي قيمة للعالم، فيمكنك الحصول على أموال مقابل ذلك من خلال Eventors. هل تحب الشواء؟ قدم خدماتك للأشخاص الذين يخططون لحفلات الشواء. تملك جهاز عرض؟ تأجيرها لم...
Elevent
bookelevent.com
يمكنك بسهولة العثور على أفضل التجارب الافتراضية والشخصية وحجزها لفريقك أو عملائك. اختر من بين الألعاب الافتراضية وأنشطة بناء الفريق وساعة التخفيضات وتذوق الطعام والمزيد!
boothX
boothx.app
في عالم الأعمال سريع الخطى اليوم، تعد الإدارة الفعالة للأحداث أمرًا ضروريًا للشركات لإنشاء تجارب مؤثرة والتواصل مع العملاء المحتملين. مع ظهور التكنولوجيا، يعتمد منظمو الأحداث بشكل متزايد على أدوات مبتكرة لتبسيط العمليات وزيادة عائدهم على الاستثمار. أحد هذه الحلول التي تم إطلاقها مؤخرًا هو BoothX. تو...
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com هو تطبيق ويب ونظام أساسي لتحسين سير العمل يوفر عمليات تكامل البرامج والبيانات القابلة للتنفيذ وتجربة الشبكات الاجتماعية ذات العلامة التجارية لتوفير الوقت ومنع الأخطاء وتقليل التكاليف المرتبطة بتخطيط وتقديم الأحداث الافتراضية بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمؤتمرات والمعارض، البث ال...
EventPipe
eventpipe.com
EventPipe هي شركة برمجيات سحابية توفر نهجًا حديثًا لإدارة إسكان الأحداث لمنتجي الأحداث وشركات الإسكان ومخططي الاجتماعات ومكاتب المؤتمرات والزوار (CVBs). يعد EventPipe حلاً شاملاً يغطي دورة حياة مسكن الحدث بالكامل. يمكن للمستخدمين إكمال كل شيء بدءًا من إنشاء طلبات تقديم العروض وحتى إدارة عقود الفنادق...
Ticketlight
ticketlight.co.uk
Ticketlight هو حدث ذاتي الخدمة ونظام حجز التذاكر للمكان مصمم لمنظمي الأحداث.
Minimob
minimob.com
يقدم Minimob إستراتيجيات ناجحة لاكتساب المستخدمين من خلال واجهة إعلانات الهاتف المحمول الكاملة. اسألنا كيف!
Jurnee
jurnee.io
المنصة العالمية لجميع أحداث فريقك. يمكنك الوصول إلى مئات التجارب الرائعة والحجز في دقائق وتبسيط عملياتك الداخلية، كل ذلك في مكان واحد. قم بإعداد سياساتك وحدد ميزانيتك وقم بالوصول إلى مئات الأنشطة للتأكد من بقاء فرقك على اتصال أينما كانوا.
Inviter
inviter.com
يساعد Inviter في إرسال دعوات الفيديو وتحية الفيديو مع الأصدقاء والعائلة والمستخدمين والمشتركين والمتابعين والموظفين والعملاء.
Event Mender
eventmender.com
نحن نبني السوق المناسب لمحترفي الفعاليات لمساعدتهم في العثور على النظام الأساسي المناسب والشريك المناسب لأحداثهم الافتراضية أو المختلطة. المزيد قريبا!
CONREGO
conrego.com
CONREGO هو برنامج شامل لإدارة الأحداث مصمم لتبسيط وتعزيز عملية تخطيط الأحداث بأكملها. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يمكّنك CONREGO من إنشاء الأحداث بجميع أحجامها وإدارتها بسهولة. بدءًا من التسجيل عبر الإنترنت وإصدار التذاكر وحتى أدوات تتبع الحضور والتواصل، فهو يوفر حلاً شاملاً لمتخصصي ا...
Confetti
withconfetti.com
تتمثل مهمة Confetti في إحداث تغيير جذري في صناعة تخطيط الأحداث، وتبسيط العملية لكل من منظمي الأحداث والبائعين من خلال توفير تجربة عالية الجودة وخدمة عملاء ممتازة. ✨ نريد أن تجعل تجاربنا الحياة لا تُنسى وتمكين المؤسسات من بناء فرق أقوى وثقافة مؤسسية أفضل.
EventLink
eventlink.com
يقدم EventLink كل شيء بدءًا من التصميم الإبداعي وحلول التطوير وحتى إدارة الأحداث والبرامج ودعم السفر والتخزين والتدريب والتصميم التعليمي وتكامل الوسائط وإدارة الأصول.
BeatSwitch
beatswitch.com
برنامج إدارة المهرجانات والأحداث الموسيقية المعياري الذي يسمح لك بإدارة عمليات المهرجانات والاعتمادات والفرق والفنانين.
PopBookings
popbookings.com
مع PopBookings، يمكنك الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد بحيث يكون الجميع في نفس الصفحة. يساعد تبسيط عمليات التوظيف لديك في الحفاظ على تنظيمك أنت وفريقك. يمكن للجميع الرجوع إلى نفس المعلومات داخل الحساب. وفر الوقت باستخدام أدواتنا القوية.
VeeSpaces
veespaces.com
أصبح عرض أدوات المعرض أمرًا سهلاً! هل نعرض في المعارض التجارية الحية؟ جرب مجموعة المعارض الرقمية VeeSpaces. قم بإنشاء شارات برموز QR مخصصة لتبادل المعلومات. احصل على تطبيقات الهاتف المحمول لالتقاط العملاء المحتملين وعمليات التكامل. قم بإنشاء عروض تقديمية للمنتجات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي وال...
Ultiplace
ultiplace.com
تمثل Ultiplace منصة أحداث افتراضية رائدة لاستضافة المعارض التجارية التي تمكن منظمي الأحداث من إعداد أحداثهم عبر الإنترنت بسرعة باستخدام نهج مبتكر ومسؤول. إنها بديهية وسريعة ومؤتمتة بالكامل مما يجعلها حلاً مثاليًا لمنظمي الأحداث. بغض النظر عما إذا كنت مسؤول توظيف أو جامعة أو إدارة حكومية أو شركة، فإن...
Summon
getsummon.com
Summon هو حل شامل لخدمة صف السيارات بدون تذاكر، مصمم لتحديث وتبسيط العمليات لمجموعة واسعة من الإعدادات، مثل المطاعم والفنادق والفعاليات ومحلات البيع بالتجزئة، فضلاً عن المواقع السكنية والتجارية. تم تصميم منصتنا لتكون قابلة للتوسع، وتلبي احتياجات المشغلين الفرديين ومتعددي المواقع. فهو يوفر ميزات رئيس...
Spalba
spalba.com
Spalba هو سوق SaaS ممكّن لتبسيط تخطيط الأحداث للمؤسسات. نحن نعيد اختراع الطريقة التي يتم بها التخطيط لأحداث الشركات. إن صعوبة القيام بحدث ما بدءًا من العثور على المكان/الموردين المناسبين/الوكالة المناسبة إلى جانب فهم عائد الاستثمار للحدث الخاص بك أمر متناثر للغاية وتقوم Spalba بدمج كل هذا معًا من خل...
SlidesUp
slidesup.com
SlidesUp هو المركز لجميع خطط مؤتمراتك. لا مزيد من جداول البيانات والتكرار عبر الأدوات. بمجرد التخطيط باستخدام SlidesUp، يتم تحديث كل شيء في موقع مركزي واحد.
PouchNATION
pouchnation.com
PouchNATION عبارة عن منصة قائمة على SaaS مزودة بتقنية NFC القابلة للارتداء وحل شامل لإدارة الضيوف، تركز على الأماكن والأحداث المباشرة لرقمنة عملياتها وتقديم تجربة خالية من القلق لضيوفها، عبر الإنترنت و/أو دون الاتصال بالإنترنت، مما يوفر رؤى متقدمة التي تعزز الإيرادات والكفاءة. نحن نتطلع باستمرار إلى...
Lets.events
lets.events
Lets.events عبارة عن أداة مجانية لإدارة قائمة الضيوف وتسجيل الوصول لمخططي الأحداث والتي تعزز المشاركة العامة. نحن نقدم أداة إدارة الضيوف الأكثر سهولة وسهولة في الاستخدام للأحداث من أي حجم. يمكن إضافة المشاركين يدويًا، عبر استيراد برنامج Excel أو روابط الأحداث المشتركة على الوسائط الاجتماعية. بعد الأ...
GuestQueue
guestqueue.com
الحل الكامل لإدارة قائمة ضيوف الحدث. لا، على محمل الجد، نحن نفعل شيئا واحدا، ونحن نفعل ذلك أفضل من أي شخص آخر!
GruupMeet
gruupmeet.com
البيانات والرؤى في الوقت الحقيقي. رعاية فائقة للاضطراب. منصة اتصالات الحدث. التسجيل للنقل والجولات والأنشطة وتناول الطعام.
Eventgroove
eventgroove.com
Eventgroove عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تسمح لمجمعي الأحداث والمنظمات غير الربحية الوطنية والدولية بتنظيم وترويج وبيع التذاكر عبر الإنترنت للأحداث وحملات جمع التبرعات الافتراضية والمختلطة والشخصية. إلى جانب إمكانياتنا في جمع التبرعات وحلول التجارة الإلكترونية المتميزة، سيكون لديك كل الأدوات التي تح...
Event Always
eventalways.com
أطلق حدثك التالي أو اجتماع شركتك مع شركة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز - EventAlways. ابحث عن المؤتمرات القادمة في مومباي أو في أي مكان حولك بمساعدة قوائم الأحداث الخاصة بـ EventAlways.
Chasma Event
chasma.io
Chasma Event هو برنامج لإدارة الأحداث على الأجهزة المحمولة لأحداث الموظفين أو أي حدث عبر مؤسستك. يقوم بأتمتة الدعوات والرد على الدعوات والتفاصيل والتوجيهات والموارد لأي تجمع بأي حجم.
Sendomatic
sendomatic.com
تساعد Sendo Online Invitations الأفراد والمؤسسات في إنشاء وإدارة الأحداث عبر الإنترنت.
Explori
explori.com
يتمتع Explori بالعديد من الميزات الفريدة التي تجعل من السهل والسريع على محترفي الأحداث تحليل أداء الأحداث الخاصة بهم. قم بإنشاء رؤى يمكنك الاعتماد عليها بثقة سنة بعد سنة ووضع نتائجك في السياق من خلال مقارنة الأحداث الأخرى في محفظتك أو فئتك. - شاهد المزيد على: http://www.explori.com/Content/Features/...
DynamO Pricing
dynamopricing.com
DynamO هي شركة تكنولوجيا توفر أداة تسعير ديناميكية مؤتمتة بالكامل وقائمة على الطلب للأماكن ومنظمي الأحداث. يعمل برنامج DynamO على تعزيز إيرادات مبيعات التذاكر على الفور، ويساعد على بيع جميع التذاكر أو ملء الأماكن الأكبر حجمًا ويقلل بشكل كبير من الوقت والطاقة المنفقة على التسعير المناسب. يمكن دمج الح...
Blerter
blerter.com
Blerter عبارة عن منصة بسيطة وسهلة الاستخدام لتوصيل الأحداث تساعدك على مركزية اتصالاتك وعملياتك وعمليات السلامة - وربط فريقك بأكمله في مكان واحد. قم بتبسيط عملية التسليم، وكن مستعدًا للأشياء التي يمكن أن تسوء، وقم بزيادة مشاركة الطاقم في الحدث الخاص بك التالي. أظهر أقل، كن مستعدًا للأشياء التي يمكن أ...
Billetto UK
billetto.co.uk
Billetto هو برنامج مجاني لإصدار التذاكر يقوم بإدارة الأحداث والترويج لها، وبيع التذاكر عبر الإنترنت، وتتبع مدى جودة أداء الحدث.
Concierge
conciergeteam.co
يساعد فريق الكونسيرج مديري الأحداث على إرسال رسائل نصية مجدولة وثنائية الاتجاه (SMS) مع ضيوف الحدث.
Guestboard
guestboard.co
Guestboard هي أداة مجانية وشاملة لتخطيط الأحداث والتواصل حيث يمكنك تنظيم الأحداث للمجموعات من 10 إلى 1000+ مع قائمة ضيوف واضحة. كمنصة معيارية، يسمح لك Guestboard باختيار الأدوات الدقيقة التي يحتاجها حدث مجموعتك: لوحة الرسائل، والمستندات والملفات المشتركة، وقائمة الضيوف، والجدول الزمني، وحجز أماكن ال...
SponsorPitch
sponsorpitch.com
يعمل SponsorPitch على تمكين الشراكات من خلال تبسيط عملية مبيعات الرعاية. يمكنك الاستفادة من بياناتنا للبحث عن العلامات التجارية واكتشافها وإجراء العناية الواجبة بشأنها. لديك أيضًا مكان لعرض فكرتك. خمس فوائد رئيسية لـ SponsorPitch: 1. تزويدك ببيانات الصفقات الخاصة بالأعضاء فقط حول العلامات التجارية و...
Feathr
feathr.co
Feathr عبارة عن منصة تسويق غير ربحية، تم تصميمها خصيصًا لمساعدة المؤسسات على تحقيق المزيد من التأثير وزيادة الإيرادات. من خلال الإعلانات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات المشاركة الرقمية سهلة الاستخدام، يساعدك Feathr على زيادة الوعي وتعزيز التبرعات عبر الإنترنت والترويج للأحداث وتج...