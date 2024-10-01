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برامج البريد الإلكتروني الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان
تشمل فئة "برامج البريد الإلكتروني الأخرى" تطبيقات وأدوات البريد الإلكتروني التي لا تندرج ضمن برامج البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا أو السائدة، مثل Microsoft Outlook أو Gmail أو Apple Mail. تتضمن هذه الفئة برامج بريد إلكتروني متخصصة أو ناشئة مصممة لتلبية احتياجات أو صناعات أو تفضيلات مستخدم محددة. قد توفر هذه الأدوات ميزات فريدة مثل الخصوصية المحسنة، أو عمليات التكامل المتخصصة، أو واجهات المستخدم البديلة، أو إمكانات إدارة البريد الإلكتروني المتقدمة المصممة خصيصًا لسير عمل أو بيئات معينة.
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Skiff
skiff.com
Skiff Mail هو منتج بريد إلكتروني مشفر من طرف إلى طرف ويعطي الخصوصية أولاً للفرق والشركات والأفراد. بفضل سعة التخزين المجانية التي تبلغ 10 جيجابايت والمجالات المخصصة والإدارة التنظيمية المتقدمة، فإنه يوفر نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام وآمنًا تمامًا للتواصل والتعاون.
Email Parser
emailparser.com
محلل البريد الإلكتروني هو أداة تُستخدم لاستخراج النص من رسائل البريد الإلكتروني الواردة وإرساله إلى جداول البيانات أو قواعد البيانات أو الخدمات الأخرى باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو Zapier أو IFTTT.
Neo
neo.space
Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات...
Soverin
soverin.net
صندوق بريد خاص ملكك حقًا. بسعر كابتشينو شهريًا، نقدم لك صندوق بريد آمنًا على نطاقك الخاص. بريدك الإلكتروني آمن ولا يتم بيعه للإعلانات.
ImprovMX
improvmx.com
قم بإعداد إعادة توجيه البريد الإلكتروني في ثوانٍ وابدأ في تلقي وإرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام اسم المجال الخاص بك. مجاني تمامًا. لا يوجد تسجيل. دعم 24/7.
Pobox
pobox.com
Pobox هي خدمة البريد الإلكتروني للأشخاص الذين يحبون بريدهم الإلكتروني. احصل على صندوق بريد، ومرشحات للرسائل غير المرغوب فيها قابلة للتخصيص، وإعادة التوجيه إلى عناوين متعددة والمزيد، في نطاقك الخاص أو أحد نطاقاتنا.
ContactBook
contactbook.app
يساعد تطبيق ContactBook عملك على تنظيم جهات الاتصال وإدارتها مركزيًا وإبقائها مشتركة مع الأشخاص المناسبين. يمكنك توصيل أدواتك المفضلة مثل جهات اتصال Google وOutlook وكذلك استيراد جهات الاتصال عبر ملفات بتنسيق .csv أو .vcf وإدارتها جميعًا معًا. يمكنك تصنيف جهات الاتصال بشكل أكبر باستخدام المجموعات وت...
Topicbox
topicbox.com
يعد Topicbox طريقة أكثر إنتاجية للقيام بالبريد الإلكتروني الجماعي، حيث يوفر منصة مشاركة مركزية للفرق لمشاركة المعلومات وإدارة المشاريع.
Sendtric
sendtric.com
رائد في إنشاء مؤقت العد التنازلي الديناميكي للبريد الإلكتروني ليستخدمه مسوقو البريد الإلكتروني.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO هي الشركة الرائدة المعترف بها في مجال الامتثال للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإدارة قائمة المنع. تقدم الشركة حل SaaS سهل الاستخدام والذي يعمل على أتمتة جمع وتخزين وتوزيع بيانات القمع المطلوبة للامتثال لقوانين مثل CAN-SPAM وTCPA. تأسست الشركة في عام 2009، وهي لا تقدم أقوى الحلول ا...
Infraforge
infraforge.ai
يساعدك Infraforge على إعداد النطاقات وصناديق البريد خلال دقائق على عنوان IP مخصص على خادم خاص.
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io هو الحل الرائد للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها وإثرائها. ابدأ الاستخدام مجانًا وتواصل مع الأشخاص المهمين لشركتك.
Listagram
listagram.com
Listagram عبارة عن أداة لبناء قائمة البريد الإلكتروني تعمل على زيادة معدلات تحويل الاشتراك عن طريق تحويل نماذج الاشتراك إلى لعبة تفاعلية