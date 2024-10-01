برامج البريد الإلكتروني الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - كينيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تشمل فئة "برامج البريد الإلكتروني الأخرى" تطبيقات وأدوات البريد الإلكتروني التي لا تندرج ضمن برامج البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا أو السائدة، مثل Microsoft Outlook أو Gmail أو Apple Mail. تتضمن هذه الفئة برامج بريد إلكتروني متخصصة أو ناشئة مصممة لتلبية احتياجات أو صناعات أو تفضيلات مستخدم محددة. قد توفر هذه الأدوات ميزات فريدة مثل الخصوصية المحسنة، أو عمليات التكامل المتخصصة، أو واجهات المستخدم البديلة، أو إمكانات إدارة البريد الإلكتروني المتقدمة المصممة خصيصًا لسير عمل أو بيئات معينة.