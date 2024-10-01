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برامج أخرى لتحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر القمر
تشير "برامج تحسين معدل التحويل الأخرى" عادةً إلى فئة متنوعة تشمل مجموعة متنوعة من أدوات البرامج والأنظمة الأساسية التي توفر وظائف إضافية أو متخصصة تتجاوز تلك التي توفرها أدوات تحسين معدل التحويل التقليدية (CRO).
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Elicit
elicit.org
مساعد باحث الذكاء الاصطناعي. Elicit هو مساعد باحث يعمل بنظام GPT-3. يساعدك Elicit على تصنيف مجموعات البيانات، وطرح الأسئلة البحثية، والبحث في المنشورات.
Exatom
exatom.io
نحن نساعدك على تحسين أداء نماذجك الحالية عبر الإنترنت. أفضل بكثير. عادةً، لا تتحول النسبة المئوية المكونة من رقمين من الزوار الذين يبدأون التفاعل مع النموذج الخاص بك إلى محولين. لماذا يتخلون عن نموذج الويب الخاص بك في منتصف الطريق أو بعد فشل الإرسال؟ اكتشف كيف يمكن تحسين أداء النموذج الخاص بك. تكمل ...
emojicom
emojicom.io
اجمع التعليقات بطريقة جذابة باستخدام الرموز التعبيرية 🗣 يتكامل بسهولة مع WordPress وShopify وMedium والمزيد. جربه الآن، إنه مجاني 🎉
Hippoc
hippoc.ai
أيها المسوقون والمصممون، هل سئمتم من عملية إنشاء تصميم الإعلانات الطويلة والمكلفة وغير المتصلة بالإيرادات؟ يتنبأ برنامج Hippoc Neuro-AI في ثوانٍ وبدقة بكيفية تحسين تصميماتك لزيادة معدل النقر إلى الظهور ومعدل التحويل وبناء الولاء للعلامة التجارية على المدى الطويل (اقرأ هذه المدونة للحصول على الدليل)....
Appocalypsis
appocalypsis.com
Appocalypsis هو تطبيق SaaS يساعد المسوقين على إنشاء وإدارة الأدوات التي تساعد في تحويل مواقع الويب الخاصة بهم.
ReviewCaddy
reviewcaddy.com
ReviewCaddy هي أداة تساعد البائعين على جمع رأي عملائهم بطريقة غنية وتفاعلية حول العناصر التي اشتروها من الموقع، وتساعد البائعين على الاستماع إلى صوت عملائهم وبالتالي إجراء تحديثات على صفحات المنتج.
CredSpark
credspark.com
تعمل CREDSPARK على تحويل المحتوى إلى تجارب مخصصة تولد بيانات فريدة وتعمق العلاقات وتزيد الإيرادات.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) هي منصة التسويق التحادثي الأكثر ذكاءً التي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق عائد استثمار متعدد. تتيح هذه المنصة للعلامة التجارية إجراء عمليات الأتمتة باستخدام Chatbots، وإدارة المهام المتعددة باستخدام CRM، وإنشاء عمليات بث مخصصة مع الحملات وتحقيق رؤى النمو في الوقت الفعلي. من خ...