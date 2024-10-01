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برامج التعاون الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - العراق
تم تصميم فئة "التعاون الآخر" للمنتجات التي لا تتناسب مع فئات التعاون والإنتاجية الحالية. قد تكون هذه المنتجات في مجالات ناشئة، أو رائدة في أنواع جديدة من البرامج، أو تخدم وظائف متخصصة دون وجود العديد من أقرانها. تتضمن هذه الفئة إضافات أو موصلات لأدوات التعاون الشائعة، بالإضافة إلى أدوات متخصصة لتسهيل أنواع معينة من التعاون والتواصل.
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Abstract
abstract.com
الملخص هو نظام إدارة سير عمل التصميم الذي يتم التحكم فيه بواسطة الإصدار، والذي يتيح التعاون السلس والمفتوح بين فرق التصميم وأصحاب المصلحة التنظيميين. الملخص هو مصدر الحقيقة الذي يتحكم فيه فريقك في جميع أعمال التصميم. نحن نؤمن بأن التصميم لا ينبغي أن يكون مغلقًا في المجلدات ورموز الملكية. يجب أن تكون...
Zeplin
zeplin.io
Zeplin عبارة عن مساحة عمل منظمة لنشر التصميمات النهائية، حيث يمكن للفريق بأكمله التعاون لشحن المنتجات الجميلة معًا. لقد تأسسنا في عام 2014، واليوم يشرفنا دعم أكثر من 5 ملايين مستخدم من آلاف فرق المنتجات بما في ذلك Apple وStarbucks وSalesforce وAmazon وMicrosoft وAudi وغيرها الكثير. نحن شركة ناشئة Y ...
Monica
monicahq.com
تتيح لك مونيكا تذكر كل شيء عن أحبائك.
Sympli
sympli.io
تسليم التصميم والتنفيذ والتعاون لفرق منتجات الويب والهواتف المحمولة. يعمل Sympli مع Photoshop وAdobe XD وSketch وAndroid Studio وXcode.
MightyText
mightytext.net
النص من الكمبيوتر. الرسائل القصيرة من الكمبيوتر. آي مسج للأندرويد. الروبوت الرسائل القصيرة من جهاز الكمبيوتر.
HackMD
hackmd.io
HackMD هي قاعدة معرفية خفيفة الوزن للفرق والمؤسسات، مما يجعل وثائقك مسؤولة. يأتي مستخدمونا من شركات Fortune 500 ومجتمعات Web3 والمؤسسات الأكاديمية والعلمية. لقد استمتع المطورون بتكامل GitHub وGist وكتل التعليمات البرمجية المرنة وتجربة التعاون السلسة. ما عليك سوى إنشاء ملاحظة لمعرفة ما إذا كانت تناسب...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار....
Super
super.so
كل ما تحتاجه لإنشاء مواقع ويب سريعة وعملية باستخدام Notion. النطاقات المخصصة، والموضوعات، والحماية بكلمة مرور، والمزيد - لا يلزم وجود كود برمجي.
Charli AI
charli.ai
Charli AI هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتوفير عمليات ذكاء اصطناعي موثوقة وقابلة للتطوير، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية. إنه يستفيد من منصة Ancaeus لتمكين الفرق من أداء مهامهم بكفاءة ودقة أكبر. يتضمن أحد عروضها الأساسية العناية الواجبة بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد الشركات في اتخاذ القرارات...
Additor
additor.io
ابق متزامنًا أثناء التوزيع! يساعد Additor فريقك على التعاون بشكل غير متزامن دون احتكاك بناءً على المصدر الحي للحقيقة. يمكنك تنظيم أنواع مختلفة من المحتوى ومشاركتها، ومتابعة السياق بوضوح من خلال تتبع التغييرات والإصدارات.
SessionLab
sessionlab.com
يساعد SessionLab في التيسير على جعل تصميم ورشة العمل وعملية التسليم أكثر كفاءة وفعالية ومتعة. فهو يقدم مخططًا حديثًا وقويًا للجلسات التعاونية والأفضل في فئته والمكتبة الأكثر شمولاً للمعرفة التيسيرية.
Markup.io
markup.io
امنح فريقك المجتهد وقته مرة أخرى. MarkUp.io عبارة عن منصة للتعليق المرئي تعمل على تمكين صناع القرار والمصممين والمسوقين والجميع من القيام بأفضل أعمالهم. تسهل واجهتنا البديهية على المبدعين والمتعاونين تقديم تعليقات سياقية في الوقت الفعلي على مواقع الويب وملفات PDF ومقاطع الفيديو والصور وأنواع أخرى من...
Bubbles
usebubbles.com
تعمل Bubbles على تمكين الفرق البعيدة من التواصل مع بعضها البعض باستخدام مشاركة الشاشة ومقاطع الفيديو - بدلاً من الدردشة أو البريد الإلكتروني - مما يسمح للمستخدمين بتوصيل السياق المهم والتعليقات المرئية لبعضهم البعض.
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard هو برنامج للقصص المصورة عبر الإنترنت يتيح لك إنشاء القصص المصورة ومشاركتها بسرعة وسهولة. يحتوي MakeStoryboard على تطبيق مدمج والعديد من الأدوات المفيدة لإنشاء القصص المصورة بسرعة. إذا كنت منشئًا، أو صانع فيديو، أو كاتب سيناريو، أو مدير محتوى، أو مؤلفًا لأي أفكار لقصص مكتوبة أو مصورة، ...
Ayanza
ayanza.com
جناح التعاون الذكي تتطلب الأوقات الصعبة الابتكار في إنتاجية الفريق اجعل الفريق يتدفق ويحقق الأهداف بسهولة. استرشد بـ Ayanza خلال هذه العملية.
Balloon
balloon.app
أضف سحر التلفزيون إلى ندواتك عبر الإنترنت، وأحداثك، واجتماعاتك مع Brandlive، منصتك لإنشاء تجارب فيديو عالية المستوى. سواء أكان ذلك ندوات شهرية عبر الإنترنت، أو إطلاق منتجات، أو اجتماعات مستثمرين، أو أكبر حدث في العام، فإننا نساعد الشركات على تنفيذ المشاريع من أي حجم وتعقيد بدءًا من المملة إلى الجدير...
Sendwin
send.win
Sendwin هي أداة إنتاجية تم تطويرها لمنصة تسجيل الدخول المتعدد لإدارة حسابات متعددة من متصفح واحد. إدارة حسابات متعددة على موقع الويب المفضل لديك من متصفح واحد. تسجيل الدخول إلى حسابات متعددة على نفس الموقع في وقت واحد.
Remote Social
remotesocial.io
يقدم Remote Social مجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة الفرق على التواصل والاستمتاع وبناء علاقات قوية.
Conferfly
conferfly.com
برنامج تطبيق ويب لقاعات المؤتمرات الخاصة بك يعمل مع تقويمات G Suite /Microsoft Office 365. سيوفر تطبيق Conferfly الوقت والمال ويجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية. لمزيد من التحقق https://conferfly.com
Pointagram
pointagram.com
Pointagram أداة اللعب التي تزيد من التحفيز وإنجازات الفريق. حافظ على توجه فريقك نحو الأهداف واحتفل بالأداء الرائع معًا.
Echofin
echofin.com
Echofin عبارة عن منصة لإدارة المجتمع تركز على الدردشة للفرق المالية. أنها توفر إدارة الاشتراك الآلي، والفوترة المتكاملة، ولوحة القيادة مع مقاييس تحليلات الأعمال وعدد غير محدود من المستخدمين/غرف الدردشة/السجل. توفر Echofin أيضًا حلاً متكاملاً للفواتير يوفر خيارات رائعة لتحقيق الدخل لأولئك المهرة وذوي...
Skreenbe
skreenbe.com
يقدم Skreenbe برنامج اجتماعات اللوحة الافتراضية لتحسين هيكل الاجتماع الخاص بك. Skreenbe مخصص لكل من لديه اجتماعات عبر الإنترنت ويريد إضافة المزيد من التنظيم والتفاعل والكفاءة إلى إجراءات أعمالهم اليومية. انسَ برامج اجتماعات الفيديو عبر الإنترنت التي تناسب الجميع وابتعد عن الاجتماعات المملة عبر الإنت...
Pandos
pandos.io
Pandos عبارة عن منصة متكاملة للتعلم والتطوير التعاوني للتعليم العالي والشركات التي تدعم ميزات التعاون الأساسية من خلال نهج جديد مثل تكوين الفريق وإدارة المهام وتقييم الأقران. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء ملف تعريفي للمهارات الصعبة والناعمة للمتعلمين، ويتم التحقق من ذلك من قبل أقرانهم. وباستخدام الملف...
Rolepass
rolepass.io
رولباس عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة يسمح للمستخدمين بتسليم الواجبات والمسؤوليات إلى بقية أعضاء فريقهم عندما يبتعد أعضاء الفريق. يركز رولباس على إنشاء نقل سلس للمعرفة بين أعضاء الفريق، وتقليل التوتر والقلق الذي تواجهه الفرق عندما يكون زملاء العمل بعيدًا عن العمل. يقع مقر رولباس خارج لوس أنجلو...
LiveDataset
livedataset.com
LiveDataset من Krescendo عبارة عن نظام أساسي لإدارة البيانات قابل للتكوين لإنشاء تطبيقات مخصصة عبر الإنترنت لعمليات تجارية فعالة. استبدال الأنظمة القديمة أو المستندة إلى جداول البيانات. تبسيط جمع المعلومات. قم ببناء عمليات تجارية قوية وعالية الجودة، بدءًا من الفرق الصغيرة وحتى آلاف المستخدمين. اجعل ...
HabitStack
habitstack.com
برنامج تنفيذ الأهداف للقادة المشغولين. يساعدك HabitStack على: - تحديد أهداف واضحة وضوح الشمس - قم بمواءمة مهامك مع تلك الأهداف - إحراز تقدم كل أسبوع - اعتماد العادات غير المألوفة التي يستخدمها القادة الفعالون لدفع الأهداف المهمة للأمام، على الرغم من أنهم مشغولون.
Brandmoxe
brandmoxe.com
برنامج الكل في واحد لتخطيط الأعمال وتطوير الشركات الناشئة الذي يساعد على تحويل الأفكار الرائعة إلى أعمال تجارية ناجحة
Suggestion Ox
suggestionox.com
Suggestion Ox عبارة عن منصة آمنة وموثوقة ومجهولة بنسبة 100٪ تمنح موظفيك حرية مشاركة الأسئلة والتعبير عن المخاوف والإبلاغ عن المشكلات من ركنهم الرقمي الآمن والخاص تمامًا. قم بقيادة محادثات ثنائية الاتجاه مجهولة المصدر لفهم مشاكلهم بشكل أفضل، واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وبناء أماكن عمل أكثر سعاد...
EverAfter
everafter.ai
تعد واجهة العملاء B2B الخاصة بـ EverAfter بمثابة المنزل الموحد الذي يحتاجه عملاؤك للبقاء على المسار الصحيح في نشر منتجك عبر مؤسستهم
Deskfirst
deskfirst.com
يوفر Deskfirst مساحات تعاون عبر الإنترنت تشبه بيئة سطح المكتب المألوفة، مما يجعل التعاون عبر الإنترنت سهلاً وسريعًا. يزيل Deskfirst الفجوات التقنية، ويسهل إدارته، ويزيد من التفاعل مع ميزات علامته التجارية القوية.
Sprocket 365
sprocket365.com
يُعد Sprocket 365 امتدادًا لـ SharePoint، ويضم مكتبة من أجزاء الويب المصممة خصيصًا والأدوات الجاهزة للاستخدام. إنه يبسط عملية تطوير أماكن العمل الرقمية، مما يوفر وقت المستخدمين من خلال التخلص من الحاجة إلى البرمجة المعقدة وعمليات التطوير المطولة. تم تصميم Sprocket 365 خصيصًا لـ SharePoint، وهو يعمل ...
Async
async.com
يقوم Async ببناء أفضل طريقة لإجراء محادثات غير متزامنة تمامًا في العمل. لقد ولت أيام الاجتماعات دون توقف. استبدل المكالمات السريعة والمراسلات غير الضرورية بالرسائل الصوتية غير المتزامنة التي تم تصميمها مع وضع طريقة عملك في الاعتبار. اقرأ النص. الرد في أي وقت. أرسل على أي منصة. متوفر على Chrome وGmai...