برامج التعاون الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - جبل طارق

Async

async.com

يقوم Async ببناء أفضل طريقة لإجراء محادثات غير متزامنة تمامًا في العمل. لقد ولت أيام الاجتماعات دون توقف. استبدل المكالمات السريعة والمراسلات غير الضرورية بالرسائل الصوتية غير المتزامنة التي تم تصميمها مع وضع طريقة عملك في الاعتبار. اقرأ النص. الرد في أي وقت. أرسل على أي منصة. متوفر على Chrome وGmai...