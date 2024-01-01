برامج التعاون الأخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تم تصميم فئة "التعاون الآخر" للمنتجات التي لا تتناسب مع فئات التعاون والإنتاجية الحالية. قد تكون هذه المنتجات في مجالات ناشئة، أو رائدة في أنواع جديدة من البرامج، أو تخدم وظائف متخصصة دون وجود العديد من أقرانها. تتضمن هذه الفئة إضافات أو موصلات لأدوات التعاون الشائعة، بالإضافة إلى أدوات متخصصة لتسهيل أنواع معينة من التعاون والتواصل.