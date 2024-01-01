مقدمو تمويل الأعمال الآخرون - التطبيقات الأكثر شعبية - إثيوبيا

Embroker

embroker.com

يعد تأمين الأعمال من أقدم الصناعات في العالم. إنه مبني على العلاقات الشخصية بدلاً من التقدم التكنولوجي. ويهيمن عليها أيضًا لاعبون راسخون. حتى الآن. Embroker هي شركة تأمين أعمال رقمية تم إنشاؤها من الألف إلى الياء باستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على أوجه القصور التي تزيد الأسعار وتؤدي إلى تجارب ا...