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مقدمو تمويل الأعمال الآخرون - التطبيقات الأكثر شعبية - أستراليا
مقدمو تمويل الأعمال الآخرون
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ANZ Australia
anz.com.au
مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة هي شركة أسترالية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في ملبورن، فيكتوريا. إنه ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث الأصول ورابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية.
Revolut
revolut.com
تطبيق واحد لجميع الأشياء المال. بدءًا من إنفاقك اليومي وحتى التخطيط لمستقبلك من خلال المدخرات والاستثمارات، تساعدك Revolut على تحقيق المزيد من أموالك.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة هي شركة أسترالية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في ملبورن، فيكتوريا. إنه ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث الأصول ورابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية.
Fundbox
fundbox.com
يوفر Fundbox وصولاً سريعًا وسهلاً إلى تمويل الأعمال، بما يصل إلى 150.000 دولار. تعرف على كيف يمكن لخيارات حد الائتمان والقروض لأجل أن تحقق النمو لشركتك.
Revolut Business
revolut.com
حساب بلا حدود، مزود بأدوات قوية ومخصصة في مكان واحد، مما يمنحك التحكم المطلق في الشؤون المالية لأعمالك.
Holvi
holvi.com
حسابك الشامل للعمل الحر. الخدمات المصرفية والفواتير ومسك الدفاتر - بالإضافة إلى بطاقة ائتمان تجارية جديدة. كل ذلك في مكان واحد، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك. هذه هي الحياة العملية المبسطة.
Lendio
lendio.com
تعد شركة Lendio (المعروفة سابقًا باسم Funding Universe) ومقرها يوتا، والتي تأسست في عام 2011 على يد Brock Blake وTrent Miskin، سوقًا مجانيًا للقروض عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare هي عبارة عن منصة للاستثمار في الأسهم الخاصة، مما يجعل الأموال من الدرجة الأولى متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات عند الحد الأدنى الأدنى.
Fidor Bank
fidor.de
فيدور. ببساطة. مرن. رقمي. المصرفية على مستوى جديد. احصل على مكافأة نشاطك الآن.
Wikifolio
wikifolio.com
يمكن للمواهب وخبراء أسواق رأس المال مشاركة أفكارهم التجارية بطريقة مرئية للجميع. يمكن للجميع اختيار ما يفضلونه بغض النظر عن رأس المال المتاح لديهم والاستفادة من أفكار التداول هذه عبر منتج مالي يتم تداوله في البورصة.
Moula
moula.com.au
Moula هي طريقة أفضل لاقتراض الأموال لتنمية أعمالك. إنهم يستخدمون مزيجًا من العقول والقلوب لتحديد الأعمال الجيدة ويمكنهم الموافقة على القروض وتمويلها في غضون 24 ساعة.
Vouch
vouch.us
Vouch هي نوع جديد من شركات التأمين الرقمي التي تحمي الشركات الناشئة من الأخطاء والتقاضي والهجمات.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital هي شركة ممول للأعمال الصغيرة تأسست عام 2012. نحن نؤمن بتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة الناجحين من خلال توفير رأس المال العامل بسرعة وكفاءة. تقوم منصتنا التكنولوجية بتقييم التدفق النقدي والنمو والشخصية ولا تركز كثيرًا على الائتمان الشخصي كما تفعل البنوك والاتحادات الائتمانية. ونتيجة لذلك،...
Minveo
minveo.de
منصة لإدارة الأصول الرقمية. التكنولوجيا والكمية على أساس. مدعوم من التعلم الآلي.
Lendino
lendino.dk
Lendino هو سوق للقروض حيث يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص والمهني إقراض الشركات ذات الجدارة الائتمانية مباشرة لصالح كلا الطرفين. إن استخدام سوق القروض يوفر الوقت والمال والمتاعب - سواء كمقرض أو مقترض.
Checkflo
checkflo.com
تعد خدمة إنجاز الشيكات المبسطة من Checkflo مصدرًا شاملاً لجميع احتياجات معالجة الشيكات والطباعة والبريد. يمكننا تقليل تكاليفك الإدارية وتحسين كفاءتك التشغيلية، كل ذلك بجهد أقل وأعمال ورقية أقل. يقدم Checkflo أدوات صديقة للمحاسبين لإدارة وتتبع وتحليل مدفوعات الشيكات وعمليات التسليم وغير ذلك الكثير من...
Kriya
kriya.co
احصل على تسهيلات سرية وكاملة لخصم فاتورة دفتر الأستاذ. إنها مناسبة تمامًا للشركات ذات احتياجات التدفق النقدي المنتظم، حيث أنها مضمونة مقابل جميع فواتيرك المستحقة.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova هو صندوق استثمار بديل خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصة، ويسمح لك بالاستثمار في أكثر من 12 فئة من الأصول البديلة الغريبة من خلال الاستثمار ببساطة في صندوق واحد. يخصص خبراء الاستثمار لدينا أموالك في أصول مثل النبيذ والفن والشركات الناشئة والعملات المشفرة والعقارات وغيرها. يمكنك اعتبا...
Foundy
foundy.com
Foundy هي منصة الاندماج والاستحواذ الرائدة في أوروبا، حيث تساعد المؤسسين ومستحوذي الأعمال على إكمال عمليات الاستحواذ في أقل من 30 يومًا. منصتك الشاملة لشراء وبيع الشركات. تساعد Foundy المؤسسين والمستحوذين على إكمال عمليات الاستحواذ بسرعة تصل إلى 3 أضعاف وبتكلفة أكثر فعالية من عملية الاندماج والاستح...
Crowdcube
crowdcube.com
شراء أسهم في الشركات الخاصة ذات النمو المرتفع في أوروبا.
Clara
clarafinds.com
تساعدك Clara على تصور أي مجموعة بيانات بشكل تفاعلي حتى تتمكن من تنظيم البيانات المعقدة وفهمها والتعاون بشأنها.
Tipigo
tipigo.com
تستغل شركة Tipigo قوة محللي الأسهم المحترفين، حيث تقوم بتجميع البيانات الضخمة والخبرة البشرية لإنشاء محافظ أسهم مخصصة أثبتت تفوقها على السوق.
Swish Funding
swishfunding.com
الأنواع: عروض غير ملزمة، تمويل المعدات، توسيع الأعمال، التمويل السريع، التقديم عبر الإنترنت
StackSource
stacksource.com
StackSource عبارة عن منصة قروض عقارية تجارية مدعومة بالتكنولوجيا. نحن نربط المستثمرين الذين يقومون بتطوير أو الحصول على العقارات التجارية بخيارات التمويل مثل البنوك وشركات التأمين والمقرضين من القطاع الخاص من خلال عملية سهلة وشفافة.
RateSetter
ratesetter.com
مزود القروض الشخصية الحائز على جوائز والذي يبقيك مسيطرًا. احصل على سعرك الشخصي الفوري عبر الإنترنت مع عرض أسعار لا يؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest متخصصة في التخطيط للتقاعد وإدارة الحسابات. نحن نقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك من خلال إدارة حساب التقاعد الخاص بك ومراقبة السوق نيابةً عنك.
OurCrowd
ourcrowd.com
يقوم فريق الاستثمار ذو الخبرة في OurCrowds بتحديد وإجراء أبحاث دقيقة على آلاف الشركات للاستفادة من الفرص المتطورة عبر القطاعات والمراحل.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline هي منصة استثمار الصناديق المشتركة الأكثر تقدمًا في الهند، حيث تضم جميع شركات إدارة الأصول تحت سقف واحد مع فريق يضم أكثر من 50 من خبراء الصناعة ومحللي الصناديق المؤهلين تأهيلاً عاليًا. إنها منصة آلية تتفهم احتياجات كل المستثمرين وتوفر لهم الراحة لمطابقة راحتهم الاستثمارية مع المخاطر بطريق...
Gusher
gusher.co
Gusher هي الطريقة البسيطة والسريعة والسهلة لإنشاء وبناء شركة ناشئة. دون الحاجة للمستثمرين. دون الحاجة لرأس المال. كيف؟ يساعد Gusher رواد الأعمال على إنشاء وإطلاق الشركات الناشئة باستخدام الأسهم القائمة على الأداء. كل شيء بدءًا من التكنولوجيا والإعلام والصحة وحتى التصميم والتمويل والألعاب.
growney
growney.de
سيتم توفير تقنية Robo-Advice المعمول بها للبنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات المالية الآخرين.
FlexFunding
flexfunding.com
مع Flex Funding، يمكنك الاستثمار في القروض للشركات الدنماركية السليمة. إنهم يحصلون على المال من أجل تطويرهم ونموهم، وتحصل على عائد جذاب.
Finhaven
finhaven.com
من خلال تطبيق تكنولوجيا التشفير على أسواق رأس المال المجزأة وغير الفعالة تقليديًا، توفر منصة Finhaven ابتكارات يستفيد منها كل من المصدرين العالميين والمستثمرين في سوقها.
Equitise
equitise.com
Equitise هي منصة التمويل الجماعي الرائدة في أستراليا. وتتمثل مهمتها في زيادة إمكانية الوصول إلى رأس المال للشركات الأسترالية والنيوزيلندية الخاصة لمساعدتها على النجاح.
Dividend Finance
dividendfinance.com
نحن نتشارك مع شركات تركيب الطاقة الشمسية السكنية في جميع أنحاء البلاد لتوفير التمويل للطاقة الشمسية والتخزين باستخدام تقنية مبسطة وفريق مخصص لمساعدتك على تنمية أعمالك.
Debexpert
debexpert.com
نحن نساعد البنوك والمقرضين الآخرين على بيع محفظة ديونهم بكفاءة وبأفضل سعر في السوق من خلال سوق القروض عبر الإنترنت. نحن متخصصون في بيع الديون إلى وكالات التحصيل، وشركات شراء الديون، ومشتري العقارات، ومشتري الديون الطبية، ومشتري محافظ قروض السيارات، وصناديق التحوط، والمكاتب العائلية، ومشتري الديون ال...
Crowd2Fund
crowd2fund.com
تتيح Crowd2Fund Exchange للمستثمرين شراء وبيع أسهمهم في الشركات.
Companisto
companisto.com
Companisto هي عبارة عن منصة تمويل جماعي قائمة على الأسهم. Companisto هي منصة الاستثمار للشركات الناشئة وشركات النمو.
Anaxago
anaxago.com
يجمع Anaxago المستثمرين الذين يبحثون عن طرق جديدة للاستثمار وفرص استثمارية فريدة في العقارات والشركات الناشئة. تساهم Anaxago في تطوير نموذج مالي يساعد الاقتصاد على منح الأفراد إمكانية الوصول المباشر إلى أعمال الغد. ومن خلال تخصيص جزء من مدخراتهم لتمويل الشركات الناشئة، يشارك المجتمع في تنمية الاقتصا...
Invesdor
invesdor.com
الشركة الرائدة في سوق بلدان الشمال الأوروبي في جمع التبرعات الرقمية التي تربط الشركات الأوروبية الطموحة بالمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
FundThrough
fundthrough.com
رأس المال العامل عند الطلب للشركات المتنامية. يوفر FundThrough للشركات إمكانية الوصول الفوري إلى الأموال من الفواتير غير المدفوعة على منصة تمويل سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. تتراوح تسهيلات التمويل من 500 دولار إلى أكثر من 2 مليون دولار، اعتمادًا على قوة مبيعات الشركة. أينما تكون الشركة في دورة نموها...
Kiva
kiva.org
تتصور كيفا عالمًا شاملاً ماليًا حيث يتمتع جميع الأشخاص بالقدرة على تحسين حياتهم.
Seedrs
seedrs.com
فرص الاستثمار عبر الإنترنت في أفضل الشركات الناشئة الجديدة، وزيادة الاستثمار التأسيسي والملائكي، مع أفضل موقع للتمويل الجماعي للأسهم الأوروبية Seedrs.
Embroker
embroker.com
Embroker هي شركة وساطة تأمين مصممة خصيصًا للطريقة التي تمارس بها أعمالك. يمكنك الحصول على سهولة التكنولوجيا إلى جانب الخدمة المتميزة من أفضل الوسطاء.