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"هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال؟"، و"سهولة الاستخدام"، و"سهولة الإدارة"، و"جودة الدعم" هي أهم أربعة عوامل تؤثر بشكل إيجابي على رضا المستخدم عن منتجات التحليلات الأخرى. يتم تحديد هذه العوامل بواسطة خوارزمية تحدد السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.
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ImgCreator
imgcreator.ai
تطبيق ImgCreator يتيح للمستخدمين إنشاء صور وفن وتوضيحات من إدخال نص أو صور، مع دعم تام لخصوصية المستخدم.
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable هو تطبيق جداول بيانات يزامن البيانات من تطبيقات الأعمال وقواعد البيانات، مثالي لتحليل البيانات والتقارير الآلية.
Formula Bot
formulabot.com
Formula Bot هو تطبيق لتحويل النص إلى صيغ Excel، ويتيح تحويل PDF إلى Excel، وتنظيف البيانات، وإنشاء استعلامات SQL برمجة مخططات VBA.
Astrato
astrato.io
أستراتو هو تطبيق لتحليل البيانات يدعم الاستعلام المباشر من مصادر البيانات السحابية بدون نقل بيانات ويتيح إنشاء تجارب تحليلات مخصصة.
Wink Reports
winkreports.com
تقارير Wink هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء تقارير مفصلة من تطبيقات السحابة، مما يساعد الشركات على تحليل البيانات ومشاركتها بسهولة.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
تطبيق EmailAnalytics يتيح تحليل أداء البريد الإلكتروني لفرق خدمة العملاء في Gmail وOutlook، ويقيس وقت استجابة البريد دون حاجة للتثبيت أو التدريب.
Chartmetric
chartmetric.com
Chartmetric هو منصة تحليل موسيقية تقدم بيانات شاملة عن البث الاجتماعي لمساعدة الفنانين والمهنيين في صناعة الموسيقى.
Nuant
nuant.com
نيوانت هو منصة لإدارة المحافظ والمخاطر تستهدف المحترفين لمراقبة وتقييم مخاطر الأصول الرقمية عبر واجهة موحدة وأدوات متقدمة.
Analytics Canvas
analyticscanvas.com
تعد Canvas Analytics منصة متكاملة لإدارة البيانات، مما يتيح للمحللين إنشاء تدفقات بيانات متقدمة بسهولة مع دعم لمصادر بيانات متنوعة.
1000minds
1000minds.com
1000minds هو تطبيق يساعد الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرارات من خلال أدوات مثل تحليل اختيارات متعددة المعايير وتقييم تفضيلات أصحاب المصلحة.
ActionableAgile
actionableagile.com
ActionableAgile هو تطبيق يوفر رسوم بيانية وتحليلات لتحسين سير العمل والتنبؤ بالإنتاجية في فرق إدارة المشاريع Agile.
Enverus
enverus.com
Enverus هو منصة SaaS تقدم تحليلات ورؤى في الوقت الحقيقي لدعم شركات الطاقة من خلال تحسين صنع القرار والكفاءة التشغيلية.
Mokkup.ai
mokkup.ai
Mokkup.ai هو تطبيق يسهل تصميم إطارات سلكية للوحة البيانات، ويساعد المستخدمين على إنشاء نماذج بسهولة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص.
Healthcheck.io
healthchecks.io
تطبيق Healthcheck.io يراقب مهام cron ويرسل إشعارات عند عدم تنفيذ النسخ الاحتياطية والتقارير والمهمات المجدولة في الوقت المحدد.
Evocon
evocon.com
Evocon هو تطبيق سحابي لمراقبة الإنتاج يسهل جمع البيانات من الآلات ويتيح الوصول إليها بشكل فوري لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI هو منصة لتحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على الأسئلة بلغة طبيعية، مما يسهل على المستخدمين تحليل بياناتهم بدون الحاجة لمعرفة SQL.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA هو منصة SaaS سحابية تساعد الشركات في إدارة المخزون وتحسين كفاءة سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
Sprinkle Data
sprinkledata.com
تطبيق SunnyReports هو أداة لتقارير Adwords تساعد المستخدمين على إنشاء تقارير مخصصة بسهولة وسرعة، مستهدفة الوكالات ومديري الحملات.
Podder
podderapp.com
بادير هو منصة مستقلة تقدم تحليلات البودكاست المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين بيانات متعددة لتوفير رؤى عميقة عن جمهور البودكاست.
Alteryx
alteryx.com
ألتيركس هو منصة تحليل بيانات تسهل جمع وتنظيم وتحليل البيانات باستخدام أدوات بسيطة، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
A2MAC1
a2mac1.com
A2MAC1 منصة لتحليل البيانات في صناعة السيارات، تساعد الشركات على تحسين تكاليف التصنيع وتخطيط الاستدامة من خلال أدوات متطورة.
Rguroo
rguroo.com
تطبيق Rguroo يساعد المعلمين في تدريس المفاهيم الإحصائية ويقلل الوقت الذي يقضيه الطلاب في العمليات الحسابية الروتينية.
Beehive AI
beehive.ai
تطبيق Beehive AI يقدم تحليلات بيانات موثوقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد المؤسسات على استخراج رؤى دقيقة من مجموعات بيانات متعددة.
Excelkits
excelkits.com
تحول تطبيق Excelkits الجداول إلى محتوى تفاعلي عبر نماذج مخصصة. يمكنك إضافة قوالب جاهزة أو تخصيص قوالب مجانية بسهولة.
Enquire.ai
enquire.ai
Enquire.ai منصة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لتوفير رؤى سريعة وتحسين اتخاذ القرارات من خلال الاتصال بالخبراء.
Eppo
geteppo.com
Eppo هو تطبيق لاختبار A/B من مستودع البيانات، يجمع بين الصرامة الإحصائية وإدارة الميزات لتحسين تجربة اتخاذ القرارات بناءً على البيانات.
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery هو منصة تحليل بيانات تسهل الحصول على رؤى تلقائية من البيانات، مع واجهات بسيطة تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة وفهم البيانات بسهولة.
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics هو تطبيق يتيح توزيع التقارير والتحكم الكامل في توصيل الأفكار المستندة إلى البيانات لفريقك وزبائنك.
Exatom
exatom.io
تساعدك تطبيق إكستاتوم على تحسين أداء نماذجك الإلكترونية من خلال تحليل بيانات التفاعل والزمن، مع حماية الخصوصية وعدم جمع بيانات شخصية.
Hashboard
hashboard.com
Hashboard هو تطبيق يساعد مهندسي البيانات على تنظيم وتحليل البيانات بسهولة ومشاركة الرؤى مع فرقهم، مما يعزز اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
Data Impact
dataimpact.io
تطبيق Data Impact يوفر تحليلات الرف الرقمي للعلامات التجارية، يقدم رؤى قوية لتعزيز التجارة الإلكترونية عبر قنوات متعددة.
Intelligize
intelligize.com
الذكاء هو تطبيق لتحليل البيانات القانونية والتنظيمية، يوفر أدوات بحث متقدمة لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى معلومات دقيقة بسهولة.
Grytics for Communities
grytics.com
Grytics for Communities هو تطبيق لتحليل إدارة المشاركة المجتمعية، يوفر أدوات لتتبع المقاييس وفهم سلوك الأعضاء عبر منصات متعددة.
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft هو نظام برامج إدارة بيانات سحابي مرن يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بدون الحاجة لخبرة برمجية واسعة.
Polinode
polinode.com
Polinode يتيح للمستخدمين تحميل وتحليل بيانات الشبكة، مع تقديم أدوات لرؤية العلاقات والمقاييس، مما يساعد في فهم الشبكات المعقدة.
Landline Remover
landlineremover.com
تطبيق Landline Remover يساعدك على معرفة الأرقام المحمولة والأرقام الثابتة من قائمة أرقامك المدخلة، مما يوفر لك الوقت والمال.
Decipad
decipad.com
ديكيبيد هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج تفاعلية وقصص بيانات بطرق سهلة، مما يسهل فهم الأرقام والتفاعل معها بشكل ممتع وفعال.
Troopr
troopr.ai
تطبيق Troopr هو مساعد ذكي في إدارة المشاريع، يقوم بإنشاء المهام وتتبعها وأتمتة الاجتماعات وتقديم رؤى دورية بسهولة.
Toplyne
toplyne.io
تطبيق Toplyne هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لفرق المبيعات والتسويق، تساعد في تحديد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
TelemetryDeck هو تطبيق يوفر تحليلات دقيقة، غير شخصية، للمطورين لتحسين تطبيقاتهم بناءً على سلوك المستخدمين مع الحفاظ على الخصوصية.
Datafiniti
datafiniti.co
داتا فينيتي هي منصة بيانات تتيح استخراج البيانات من الويب وتنظيمها في مجموعات بيانات قابلة للإدارة، تدعم تحليل البيانات واتخاذ القرارات.
Veritone
veritone.com
تطبيق Veritone Attribute يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير مقاييس أداء إعلانات البث في الوقت القريب، ويربط البيانات بتحليلات مواقع المعلنين.
CasterStats
casterstats.com
تطبيق CasterStats يدعم مصادر توصيل المحتوى المتعددة مثل HLS وDASH وخوادم الوسائط المختلفة لجمع وتحليل البيانات.
Breinify
home.breinify.ai
Breinify هو محرك شخصي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين تفاعل العملاء من خلال توقع التفضيلات والسلوكيات بناءً على بيانات متنوعة.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty هو تطبيق لتحسين وإدارة الموارد السحابية، يوفر تحليلات لتحسين الأداء وتقليل التكاليف وزيادة الأمان.
Rampfy
rampfy.com
تطبيق Rampfy يسهل تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، يمكن دمجه بسهولة مع الأنظمة وعرض البيانات بشكل فوري وتحليل المقارنات.
Nomad Data
nomad-data.com
تطوّر تطبيق Nomad Data منصة لإدارة البيانات تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل من خلال ربط مقدمي البيانات بأفكار جديدة واحتياجات العملاء.
Data Blaze
datablaze.com
تطبيق Data Blaze يتيح الاتصال اللاسلكي لعملك عبر تقنيات إنترنت الأشياء الخلوية، ويساعد في تحسين التكاليف من خلال برنامج إدارة الأجهزة.
Soley
soley.io
تطبيق Soley يساعد الشركات في إدارة محفظة المنتجات وتحليل المخاطر الداخلية والخارجية، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
Megalytic
megalytic.com
Megalytic هي أداة لتحليل البيانات وإعداد التقارير، تسمح للمستخدمين بجمع البيانات من مصادر مختلفة وتصميم تقارير مخصصة بسهولة.
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