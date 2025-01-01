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"هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال؟"، و"سهولة الاستخدام"، و"سهولة الإدارة"، و"جودة الدعم" هي أهم أربعة عوامل تؤثر بشكل إيجابي على رضا المستخدم عن منتجات التحليلات الأخرى. يتم تحديد هذه العوامل بواسطة خوارزمية تحدد السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.