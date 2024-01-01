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برامج تحليلية أخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - إسرائيل
"هل كان المنتج شريكًا جيدًا في ممارسة الأعمال؟"، و"سهولة الاستخدام"، و"سهولة الإدارة"، و"جودة الدعم" هي أهم أربعة عوامل تؤثر بشكل إيجابي على رضا المستخدم عن منتجات التحليلات الأخرى. يتم تحديد هذه العوامل بواسطة خوارزمية تحدد السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.
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ImgCreator
imgcreator.ai
يمكن لـ ImgCreator إنشاء أي صورة ببساطة من إدخال النص الخاص بك! تتراوح من صور منشورات المدونة الفريدة والواقعية إلى الرسوم التوضيحية الخيالية أو الرسوم المتحركة. تحدي خيالك واستمتع الآن!
Formula Bot
formulabot.com
أحدث ثورة في سير عمل البيانات وجداول البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بتحويل تعليماتك النصية إلى صيغ والمزيد مجانًا في ثوانٍ.
Healthcheck.io
healthchecks.io
مراقبة وظائف كرون بسيطة وفعالة. نقوم بإعلامك عندما لا تعمل النسخ الاحتياطية الليلية والتقارير الأسبوعية ووظائف cron والمهام المجدولة في الوقت المحدد.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
الأداة الأولى لتحليل البريد الإلكتروني في Gmail وOutlook. قم بقياس وقت استجابة البريد الإلكتروني لفريقك - لا يلزم تثبيت أي برامج، ولا يتطلب التدريب.
Chartmetric
chartmetric.com
تطوير الموسيقى بقوة بيانات قوة بيانات قوة بيانات بيانات. Chartmetric هي منصة الكل في واحد التي توفر تدفقًا شاملاً وبيانات اجتماعية لمحترفي صناعة الموسيقى لإنشاء وظائف ناجحة في الموسيقى.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وت...
Enverus
enverus.com
Enverus هي منصة SaaS الأكثر موثوقية والمخصصة للطاقة، وتوفر الوصول في الوقت الفعلي إلى التحليلات والرؤى وبيانات التكلفة والإيرادات المعيارية المستمدة من شراكاتنا إلى 98% من منتجي الطاقة في الولايات المتحدة وأكثر من 35000 مورد.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة تساعد الشركات المصنعة العالمية على تقليل المخزون الزائد ومنع النقص الحاد وإنشاء القيادة التشغيلية. تتمحور المنصة حول المصنع، حيث تعمل على سد الفجوة بين سلاسل التوريد المعقدة وعمليات المخزون وأساليبها القديمة كثيفة العمالة لإعداد التقارير والتحليلات واتخاذ...
Analytics Canvas
analyticscanvas.com
يتيح لك Analytics Canvas تصور تحليلك، وربطك بقواعد البيانات، وملفات Excel، وGoogle Analytics من خلال واجهة رسومية.
Grytics for Communities
grytics.com
تم تأسيس 1339 في عام 2014، وهو محرر SaaS كامل يقوم بتسويق مجموعة Grytics: برنامج لتحليل البيانات للتعاون المؤسسي ومنصات الاتصال الداخلية مثل Workplace from Meta وMicrosoft Teams وViva Engage وFacebook Groups. مهمتنا هي مساعدة المؤسسات من جميع الأحجام في جميع قطاعات الصناعة في تنفيذ استراتيجيات ال...
Exatom
exatom.io
نحن نساعدك على تحسين أداء نماذجك الحالية عبر الإنترنت. أفضل بكثير. عادةً، لا تتحول النسبة المئوية المكونة من رقمين من الزوار الذين يبدأون التفاعل مع النموذج الخاص بك إلى محولين. لماذا يتخلون عن نموذج الويب الخاص بك في منتصف الطريق أو بعد فشل الإرسال؟ اكتشف كيف يمكن تحسين أداء النموذج الخاص بك. تكمل ...
VobeSoft
vobesoft.com
يحتوي كل نظام برمجي على قواعد بيانات. غالبًا ما تكون قواعد البيانات هذه ثابتة، مما يمنح المؤسسات التي تعمل مع هذه الحلول القياسية وظائف لا تستخدمها ووظائف لا يمكنها تغييرها لتناسب احتياجاتها الفريدة. عادة، مع الكثير من المتاعب، يتم تطبيق الحلول للوصول إلى الهدف النهائي. ولكن في النهاية، لا تؤدي هذه ...
Evocon
evocon.com
Evocon هو حل لمراقبة الإنتاج قائم على السحابة ويساعد شركات التصنيع على إدارة وتحسين كفاءتها الإنتاجية. تقوم Evocon بأتمتة ورقمنة جمع البيانات من آلات الإنتاج. نقوم بعد ذلك بنقل البيانات المجمعة إلى السحابة حتى يتمكن المصنعون من الوصول إليها في الوقت الفعلي، سواء في الموقع أو عن بعد. وأخيرًا، من خلال...
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI عبارة عن منصة تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسمح لك بتحليل بياناتك باستخدام أسئلة اللغة الطبيعية. يتصل Athenic AI ببياناتك المخزنة في قاعدة بيانات أو مستودع بيانات أو تطبيق مثل منصة CRM أو ERP للإجابة على أسئلتك دون معرفة SQL أو محلل أعمال.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد...
Decipad
decipad.com
يُحدث Decipad ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد والفرق مع الأرقام من خلال تقديم منصة بديهية منخفضة التعليمات البرمجية لنمذجة البيانات وسرد القصص التفاعلية. مع Decipad، لا يعد إنشاء الخطط والنماذج والتقارير الديناميكية أمرًا فعالاً فحسب، بل إنه ممتع أيضًا. تعمل بيئة المستندات الذكية، التي تشبه ...
Astrato
astrato.io
تقدم Astrato ذكاء الأعمال - الذي تم إعادة تصوره للسحابة. البديل الحديث لـ Looker وTableau لفرق البيانات المزدحمة، يقدم Astrato تجربة سحابية أصلية ومنصة واحدة لبيانات الاستعلام المباشرة في سحب بيانات Snowflake أو Dremio أو Google BigQuery دون أي حركة للبيانات - على الإطلاق.
Hashboard
hashboard.com
Hashboard هو منتج ذكاء الأعمال (BI) مصمم لمهندسي البيانات للقيام بأفضل أعمالهم ونشر البيانات بسهولة إلى مؤسساتهم بأكملها (حتى الأشخاص غير التقنيين!) حدد المقاييس في مستودع البيانات الخاص بك واسمح لفريقك بأكمله بالبحث والاستكشاف واعثر على الرؤى التي تقود أعمالك. هدفنا هو تبسيط: واجهتنا، وكيفية تفاعلك...
Beehive AI
beehive.ai
يجمع الذكاء الاصطناعي Beehive فقط بين الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصص والتحليل الكمي، بحيث يمكن لقادة الأبحاث والرؤى تجاوز الملخصات النصية والبيانات المنعزلة لإنشاء إجابات موثوقة وقابلة للتنفيذ لأصحاب المصلحة في أعمالهم. من خلال نماذج لغوية مخصصة للتعلم الذاتي، تم التحقق من صحتها من قبل خبراء بشريي...
Wink Reports
winkreports.com
البرنامج الوحيد سهل الاستخدام لإنشاء التقارير الأكثر تعقيدًا، دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا في البيانات. احصل على تقارير مهمة تساعدك على رؤية ما هو داخل عملك. أنشئ تقارير (نعم، حتى تلك التقارير) من برامج الأعمال السحابية المفضلة لديك، وقم بإنشائها تلقائيًا وقتما تشاء. اتصل بتطبيقاتك السحابية المفضلة...
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics هو حل توزيع التقارير الذي يمنحك التحكم الكامل والمرونة لتقديم رؤى ورسائل تعتمد على البيانات إلى فريقك وعملائك.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية مصممة لفرق المبيعات والتسويق. تستخدم المنصة بيانات العملاء لبناء نماذج تنبؤية تساعد الشركات على تحديد آفاق العملاء الجدد، وتوسيع المبيعات، والبيع المتبادل، وتحديد العملاء المعرضين للخطر. تشمل الميزات الرئيسية تسجيل الرصاص بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل MQL في ال...
Polinode
polinode.com
يسمح لك Polinode باستيراد بيانات الشبكة وجمعها وتحليلها. مع Polinode Networks، يمكنك تحميل أي بيانات شبكة إلى سحابة Polinode حيث يمكنك التفاعل معها وتصورها وتحليلها.
Data Impact
dataimpact.io
مسرع التجارة الرقمية للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة في بيئة اليوم المعقدة وسريعة التطور، هناك حاجة إلى رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ للفوز عبر الإنترنت. في Data Impact، تتجاوز حلولنا المراقبة البسيطة لتزويد فرق التجارة الإلكترونية بالعديد من الروافع التي يمكن تطبيقها يوميًا. توفر منصتنا معل...
Nuant
nuant.com
Nuant عبارة عن منصة لإدارة المحافظ والمخاطر مصممة خصيصًا للمحترفين لرصد وتقييم مخاطر أصولهم الرقمية. مع Nuant، استمتع بمراقبة موحدة سهلة لأصولك الرقمية، وإدارة فائقة للمخاطر، ومحرك محاكاة قوي. - مراقبة موحدة لأصولك الرقمية: يوفر نظام إدارة محفظة Nuant مراقبة سلسة لأصولك الرقمية، ويدمج الراحة مع الكف...
Troopr Reports
troopr.ai
توفر Troopr Reports للمستخدمين القدرة على مناقشة تقارير Jira والتصرف بناءً عليها بشكل خاص باستخدام قنوات Slack. مع أكثر من 20 نموذجًا للتقارير مصممة مسبقًا، بما في ذلك مخطط Jira المحترق ومخطط السرعة، تسهل Troopr Reports تكوين تقارير Jira وإعدادها داخل Slack. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء تقار...
Rguroo
rguroo.com
كان الدافع وراء تطوير Rguroo هو الحاجة إلى برمجيات يمكن أن تساعد المعلمين في تدريس المفاهيم الإحصائية وتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الطلاب في العمليات الحسابية الروتينية. يولي تصميم Rguroo اهتمامًا خاصًا للتوصيات التقنية الواردة في إرشادات الجمعية الإحصائية الأمريكية للتقييم والتعليم في تعليم الإحصا...
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery عبارة عن منصة كاملة لتحليلات البيانات تم تصميمها مع وضع هدف أساسي واحد في الاعتبار - وهو جعل التحليلات بسيطة للجميع. يزيل ClearQuery الحواجز التقنية من خلال منح كل مستخدم القدرة على الحصول على رؤى تلقائية عند الاستيعاب. باستخدام لوحات المعلومات ولوحة الرؤى، يمكنك فهم بياناتك في لمحة واحدة...
Eppo
geteppo.com
تجري شركة Eppo اختبارات A/B موثوقة ومعتمدة على مستودعات البيانات. دقة إحصائية عالمية المستوى، وإدارة الميزات، وتقارير التجارب - كل ذلك في أداة واحدة.
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
تحليلات خفيفة الوزن وهذا ليس بالشر TelemetryDeck هي خدمة جديدة تساعد مطوري التطبيقات والويب على تحسين منتجاتهم من خلال توفير بيانات تحليلية فورية ودقيقة أثناء استخدام المستخدمين لتطبيقك. وأفضل ما في الأمر: أن كل شيء مجهول المصدر حتى تظل بيانات المستخدمين خاصة بك!
CasterStats
casterstats.com
CasterStats هو حل يدعم مصادر تسليم المحتوى المتعددة بما في ذلك: البث المباشر عبر HTTP (HLS)، والبث التكيفي الديناميكي عبر HTTP (DASH)؛ خادم الوسائط Wowza؛ آيس كاست; شوتكاست; ويندوز ميديا سيرفر؛ خادم الوسائط فلاش (FMS)؛ التدفق. اللولب. كويك تايم. أحمر 5؛ vBrick; Darwing Streaming Server وغير ذلك ال...
Breinify
home.breinify.ai
محرك تخصيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة وتوسيع نطاق مشاركة المستهلك متعددة القنوات للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة. انقر لمعرفة المزيد.
Enquire.ai
enquire.ai
تقديم السياق والتحليل بشكل أسرع من أي شبكة خبراء أخرى من خلال مزيجنا الحاصل على براءة اختراع من الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والذكاء البشري.
CloudOpty
cloudopty.com
يوفر CloudOpty CloudScore للتحسين الشامل للنظام السحابي الخاص بك لمساعدتك على توفير التكلفة وتحسين الأداء وزيادة الأمان والامتثال.
A2MAC1
a2mac1.com
منصة حوكمة البيانات لتصنيع السيارات - تنفتح الآن على صناعات جديدة. تم إنشاء A2MAC1 منذ 25 عامًا ويخدم أكبر مصنعي المعدات الأصلية (مصنعي السيارات) وOES (مصنعي قطع غيار السيارات) في هذا العالم. بدأت الشركة في هدم وقياس السيارات. ثم يقوم بعد ذلك بتجميع البيانات/النتائج ودمجها ووضع كل شيء على الإنترنت ل...
Rampfy
rampfy.com
لقد جعل Rampfy تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية أمرًا سهلاً وسريعًا. من خلال بضع نقرات، يمكنك دمج جميع أنظمتك مع تطبيق Rampfy، والبدء في رؤية معلومات حول العملية الكاملة لشركتك. مع Rampfy يمكنك: - عرض البيانات المتكاملة من جميع الأنظمة - تلقي تنبيهات استباقية حول العملية الخاصة بك - عرض مؤشرات الأداء الر...
Nomad Data
nomad-data.com
تقوم NoMad Data بتطوير نظام أساسي لإدارة البيانات يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل. هدف Nomad هو إنشاء سوق للأفكار والسماح للخبراء في البيانات، ومقدمي البيانات أنفسهم، بمطابقة الأفكار مع بياناتهم. نحن نهدف إلى مساعدة مقدمي الخدمة على اكتشاف حالات استخدام جديدة لبياناتهم ومساعدتهم في العثور على ال...
Data Blaze
datablaze.com
يمكن أن تساعد Datablaze في توصيل أعمالك لاسلكيًا من خلال اتصال إنترنت الأشياء الخلوي وتحسين تكاليفك باستخدام برنامج إدارة الأجهزة الحصري.
ActionableAgile
actionableagile.com
مجموعة من المخططات وعمليات المحاكاة التي تتصل بالبيانات الموجودة في أداة إدارة العمل التي تختارها لمساعدتك على تحسين عملياتك، وتصبح قابلة للتنبؤ بها، وتوفر تنبؤات دقيقة في لمح البصر. تدفقك هو عملنا وأمن بياناتك هو الأولوية رقم 1.
Soley
soley.io
تعد سولي رائدة في مجال الملاحة الرقمية في محافظ المنتجات وسلاسل القيمة. يدعم Soley صناع القرار في الصناعة الذين يعملون تحت ضغط الوقت والتعقيد الهائل. باستخدام Soley، يمكن للشركات تحسين مجموعة منتجاتها وتحسين مرونتها وبالتالي تقليل التكاليف. فهو يمكّنك من اكتشاف وإدارة المخاطر والإمكانات الداخلية، با...
Intelligize
intelligize.com
توفر أدوات التحليل المتقدمة رؤى عميقة تساعدك على تحديد معايير السوق بوضوح، وقياس الإفصاحات والاتفاقيات، وتتبع خطابات واتجاهات تعليقات هيئة الأوراق المالية والبورصات، وغير ذلك الكثير.
Podder
podderapp.com
Podder عبارة عن منصة رؤى بودكاست مستقلة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على "ترجمة" البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. يجمع Podder بين بيانات الطرف الأول والثاني والثالث بمساعدة الخوارزميات الذكية. يتيح ذلك لـ Podder تقديم رؤى أكثر تعمقًا حول جمهور البودكاست في جميع أنحاء الصناعة.
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable هو جدول بيانات يقوم بمزامنة البيانات من تطبيقات الأعمال وقواعد البيانات. إنها مثالية لتحليل البيانات وإعداد التقارير الآلية وإنشاء مخططات ولوحات معلومات يتم تحديثها مباشرة.
Excelkits
excelkits.com
قم بتحويل جداول البيانات إلى محتوى شامل باستخدام النماذج التفاعلية للحصول على نتائج مخصصة. أضف قوالب معدة مسبقًا في ثوانٍ أو ابدأ في تخصيص قوالبك مجانًا. سريعة الاستجابة وسريعة - ستساعدك هذه المجموعة سهلة الاستخدام على زيادة حركة المرور وتعزيز التحويلات.
Datafiniti
datafiniti.co
Datafiniti هو حل للبيانات كخدمة (DaaS) يستخدم تقنيات خاصة لأتمتة عملية استخراج البيانات وتحويل صفحات الويب إلى مجموعات بيانات نظيفة وسهلة الإدارة ومنظمة عبر قواعد بيانات الأعمال والأشخاص والمنتجات والممتلكات. تعمل واجهة برمجة تطبيقات RESTful وبوابة العملاء الخاصة بنا على تحويل الاستعلامات في الوقت ا...
Sprinkle Data
sprinkledata.com
SunnyReports هي أداة لإعداد التقارير في Adwords. يساعدك على إنشاء تقارير Adwords المخصصة في ثوانٍ. التعليقات الرئيسية من مستخدمينا هي "سهلة ومفيدة". نحن نحرص على الحفاظ على أداتنا بأسهل ما يمكن حتى لو أضفنا ميزات كل أسبوع. التنمية مدفوعة بمستخدمينا. تم تصميم SunnyReports لوكالات الويب ومديري حملات A...
Megalytic
megalytic.com
يتم استخدام Megalytic من قبل الوكالات الرقمية والمسوقين وأصحاب الأعمال للحصول على تقارير تحليلية أسرع وأكثر ثاقبة وأفضل مظهرًا.
Landline Remover
landlineremover.com
توقف عن إضاعة الوقت والمال في محاولة إرسال رسائل نصية إلى الخطوط الأرضية. قم بتحميل قائمتك من أي حجم إلى Landline Remover واكتشف على الفور أرقام الهواتف المحمولة وأي الخطوط الأرضية!
Mokkup.ai
mokkup.ai
Mokkup.ai هو منتج يعمل على تبسيط عملية تصميم لوحة القيادة. تساعد أداتنا المستخدمين على إنشاء إطارات سلكية للوحة المعلومات قبل الإنشاء في Power BI أو Tableau أو أدوات تصور البيانات الأخرى. تم تطوير Mokkup.ai مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات المفرطة لأداة التخطيط السلكي للوحة معلومات BI والتي تتخصص في ا...