برامج تحليلية أخرى - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا

VobeSoft

vobesoft.com

يحتوي كل نظام برمجي على قواعد بيانات. غالبًا ما تكون قواعد البيانات هذه ثابتة، مما يمنح المؤسسات التي تعمل مع هذه الحلول القياسية وظائف لا تستخدمها ووظائف لا يمكنها تغييرها لتناسب احتياجاتها الفريدة. عادة، مع الكثير من المتاعب، يتم تطبيق الحلول للوصول إلى الهدف النهائي. ولكن في النهاية، لا تؤدي هذه ...