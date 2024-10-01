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برنامج الرسم البياني التنظيمي - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر القمر
يمكّن برنامج المخطط التنظيمي المستخدمين من إنشاء مخططات تنظيمية تمثل بشكل مرئي هيكل الشركة وموظفيها. تم تصميم هذه الأدوات لتعزيز الاتصال الداخلي من خلال توفير رؤية واضحة للقوى العاملة في المنظمة. توضح المخططات التنظيمية أيضًا الأدوار الفردية وتوضح الاتصالات بين الفرق، مما يسهل فهم العلاقات والمسؤوليات داخل الشركة. غالبًا ما يتم دمج هذه الأدوات مع برامج إدارة القوى العاملة، وتساعد فرق الموارد البشرية في تخطيط وإدارة وتتبع عمل الموظفين. يقدم البرنامج خيارات متنوعة لإنشاء وتصميم المخططات التنظيمية، وغالبًا ما يتضمن قوالب معدة مسبقًا لتسريع العملية. يمكن للمستخدمين تحميل قوائم الموظفين لإنشاء دليل الموظفين مع إمكانات البحث عن النص الكامل، إما عن طريق إضافة الأسماء بشكل فردي أو استيراد القوائم بشكل مجمّع من برنامج جداول البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الأدوات للمستخدمين تحديد الأدوار والأقسام والتفاصيل التنظيمية الأخرى، كما أنها تدعم نشر المخططات وتحديثها مع تطور الشركة.
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Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh) (المعروف سابقًا باسم Microsoft Office Visio) هو تطبيق للرسومات التخطيطية والمتجهة وهو جزء من عائلة Microsoft Office. تم تقديم المنتج لأول مرة في عام 1992، من قبل شركة Shapeware Corporation. وقد استحوذت عليها شركة مايكروسوفت في عام 2000.
Lucid
lucid.app
تعد مجموعة Lucid Visual Collaboration Suite منصة كاملة للفرق التي ترغب في التعاون بصريًا، بغض النظر عن مكان وجودهم أو طريقة عملهم. تعمل السبورة البيضاء الافتراضية والتخطيط الذكي والتصور السحابي على تمكين المؤسسات من أخذ الخطط بدءًا من الأفكار الأولية وحتى التسليم الناجح. يستخدمه ملايين المستخدمين في...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Creately
creately.com
Creately عبارة عن منصة تعاون مرئية. فهو يمكّن الفرق من الانتقال من التفكير إلى التخطيط والتنفيذ في نفس المساحة المرئية. أضف أفكارًا بصريًا إلى أطر عمل مختلفة أو عمليات خرائط أو تدفقات أو مؤسسات بأكملها، وقم بإنشاء مستندات معمارية تقنية، فالاحتمالات لا حصر لها مع أكثر من 10000 قالب يأتي مع النظام الأ...
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw هو تطبيق مرئي موحد يجمع بين الرسوم التخطيطية ولوحة المعلومات وتصور البيانات في حل واحد مناسب للمؤسسات. التخطيط والتنفيذ والمراجعة كفريق في الوقت الفعلي. تعاون مع فريقك في مساحة عمل سلسة تتيح لك الجمع بين العصف الذهني الحر والمرئيات الأخرى. إنشاء وثائق ذات جودة عرض تقديمي أنشئ مخططات بجميع ...
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر له...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع،...
Organimi
organimi.com
Organimi هو برنامج مخطط تنظيمي حديث قائم على السحابة يساعد أكثر من 125000 شركة حول العالم. تتيح المنصة للشركات من جميع الأحجام إمكانية الوصول إلى برامج الرسوم البيانية للمساعدة في التصميم التنظيمي والمبيعات وتخطيط الحسابات والاستشارات والعمليات والمزيد. المخططات التنظيمية، ولوحات الصور، والأدلة، حصل...
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard عبارة عن نظام أساسي لبرامج الاشتراك يوفر حلولاً لاتصال الموظفين بالشركات التي لديها قوة عاملة بعيدة بشكل أساسي أو موزعة عبر مواقع متعددة. تساعد ميزات Pingboard الأقسام التي تتألف من الموارد البشرية والعمليات والاتصالات الداخلية وغيرهم من كبار المتخصصين في القيادة على توصيل المعلومات ذات ال...
TallyFox
tallyfox.com
يقوم حل إدارة المعرفة TallyFox من TallyFox بتنظيم المحتوى للعثور على المعلومات بسرعة. تقترح خوارزمية SmartMatchPro الخاصة بنا الخبراء والمحتوى ذي الصلة لكل شخص في الوقت الفعلي بناءً على خبرته واهتماماته وإجراءاته. يتميز Talium بأنه قابل للتكوين بشكل كبير، وهو مناسب تمامًا لمجموعة متنوعة من حالات الا...
The Org
theorg.com
قم ببناء مؤسسة أفضل باستخدام مخطط هيكلي عام. احتفل بزملائك، واجذب المواهب الأفضل، واحصل على المزيد من التعرض.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana عبارة عن منصة إستراتيجية لإدارة عدد الموظفين تساعد الشركات النامية على تتبع إنفاق عدد الموظفين والتعاون في خطط التوظيف والتنبؤ بحرق الموظفين في الوقت الفعلي. تقوم معظم الشركات النامية اليوم بتخطيط وإدارة عدد الموظفين في جداول بيانات منفصلة. تعتمد العملية على ساعات من الاجتماعات ورسائل البر...
Names & Faces
namesandfaces.com
تسهل عليك Names & Faces تحويل بيانات موظفيك إلى دليل مرئي للموظفين ومخطط هيكلي على مستوى عالمي في دقائق، مما يساعد الجميع بدءًا من المدير التنفيذي وحتى الموظف الجديد على التعرف على أعضاء الفريق وفهم المكان المناسب لهم.
GlassFrog
glassfrog.com
إن GlassFrog عبارة عن مجموعة برمجيات متطورة قائمة على الويب، تُحدث ثورة في سرعة الحركة والوضوح التنظيمي. إنها ليست مجرد أداة أخرى، ولكنها تعطي لمحة عن مستقبل العمل. استمتع بتجربة قوة البرامج الذكية، المصممة بدقة لتناسب العصر المعاصر لإدارة الأشخاص والمشروعات والاجتماعات. مع منصة GlassFrog، يمكن لكل ...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
اسمح للأشخاص الذين يشتركون في نفس الأهداف بالتعاون معًا. قم بتبسيط عملياتك عبر الشركة، أو تخلص من المخطط التنظيمي. لا يمكن التخطيط لكل شيء، لذا اسمح لنفسك بالتكيف مع الموقف بسرعة والتعاون معًا.
GoProfiles
goprofiles.io
أول منصة للأشخاص العاملين بالذكاء الاصطناعي للموظفين في أي مكان. قم ببناء ثقافة التواصل الحقيقي مع GoProfiles. لقد قمنا بدمج أفضل أجزاء أدلة الموظفين والتعرف على الأقران لبناء نوع جديد تمامًا من منصة الأشخاص.
Agentnoon
agentnoon.com
تصميم المؤسسة ومنصة تخطيط القوى العاملة لدفع الأداء التنظيمي. تمكين اتخاذ القرار الاستراتيجي باستخدام تصميم مؤسسي سريع وسهل وتفاعلي وتخطيط القوى العاملة وأداة تحليلات الأشخاص الديناميكية.
Knoetic
knoetic.com
احصل على نظرة شاملة لما يهم موظفيك من خلال الكشف عن الرؤى عبر DEI والاستنزاف والتوظيف والتعويض والمزيد.
Chartloop
chartloop.com
يوفر Chartloop للفرق الرائدة الذكاء التنظيمي الأساسي لدعم المبيعات والتوظيف واستراتيجيات الأعمال. يقوم Chartloop تلقائيًا بإنشاء مخططات تنظيمية لتشغيل خرائط الحساب.
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory هي شركة دليل الموظفين التي تقوم ببناء أدوات لمساعدة الشركات على تحسين كفاءة أماكن العمل الرقمية الخاصة بهم. تساعد منصة دليل الموظفين الحديثة الخاصة بنا الموظفين في العثور على زملائهم في العمل والتواصل معهم والتفاعل معهم مما يعزز التعاون والإنتاجية. يوفر OneDirectory إمكانية البحث السريع...