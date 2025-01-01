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برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت
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برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج إدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات مراقبة مراجعات المستخدمين عبر الإنترنت وتعزيز التجارب الإيجابية من خلال منصات المراجعة عبر الإنترنت. ستستخدم الشركات التي تأمل في الترويج لعلامتها التجارية من خلال تعليقات المستخدمين الإيجابية عبر الإنترنت برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت لالتقاط التجارب السلبية. توفر المنتجات أيضًا آليات للمستخدمين لإرسال مراجعات جديدة عبر البريد الإلكتروني أو الحملات الإعلانية. توفر المنتجات منصات تستخدمها فرق التسويق لتجميع وتفسير سمعة شركتهم عبر الإنترنت. غالبًا ما تستخدم الفرق النماذج الرقمية التي توفرها المنصة لإجراء حملات البريد الإلكتروني وتسخير المراجعات الجديدة. تمتلك العديد من المنتجات أيضًا أدوات مراقبة لاكتشاف المناقشات والمشاركات من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. تختلف هذه المنتجات عن برامج مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أنها تهدف إلى جمع المراجعات عبر الإنترنت، ولكنها يمكن أن تتضمن ميزات الوسائط الاجتماعية. هناك ارتباك، ولكن هناك القليل من التقاطع مع برنامج مراجعة المنتج. تستضيف هذه الأدوات مراجعات العملاء على مواقع التجارة الإلكترونية وتوفر القليل من إمكانيات المراقبة أو الإدارة.

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HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel هو منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق للوكالات، مع أدوات مثل CRM، التسويق الآلي، الجدولة، وتحليل الأداء.

Podium

Podium

podium.com

تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.

Kenect

Kenect

kenect.com

تطبيق Kenect يتيح تواصل الشركات مع العملاء عبر الرسائل النصية ومكالمات الفيديو، ويساعد في إدارة المراجعات وجمع المدفوعات من خلال الرسائل.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

تطبيق Trustpilot يتيح للمستهلكين مشاركة ومشاهدة مراجعات حقيقية للشركات والمنتجات، ويساعد الشركات على إدارة سمعتها عبر الإنترنت.

Debutify

Debutify

debutify.com

ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

EmbedSocial هو منصة لجمع وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة التفاعل مع العملاء على المواقع الإلكترونية.

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

تطبيق BrandYourself يساعد الأفراد على إدارة وتحسين سمعتهم الرقمية عبر الإنترنت من خلال أدوات لمراقبة وجوداتهم وتحسينها بشكل فعال.

G2

G2

g2.com

G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.

Reviews On My Website

Reviews On My Website

reviewsonmywebsite.com

تطبيق "المراجعات على موقعي" يساعد الشركات في تتبع وطلب وعرض المراجعات لتحسين وجودها على الإنترنت وبناء الثقة مع العملاء.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

برنامج ProMorepublic لإدارة تسويق المحتوى للامتيازات، يساعد في تنظيم وتحسين الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow هي أداة تساعد المطورين على إدارة مراجعات التطبيقات وتحليل الأداء والتنافسية عبر منصات التطبيقات المختلفة.

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

تطبيق "المتسوق المعتمد" يساعد الشركات على جمع وإدارة مراجعات العملاء، مما يعزز الثقة والرؤية من خلال عرض المراجعات في مواقع استراتيجية.

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity منصة إدارة محركات البحث المحلية لمساعدة الشركات على تحسين وجودها عبر الإنترنت وإدارة المراجعات والاقتباسات بدقة.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby هو تطبيق يتيح التواصل الفوري بين الفرق وتحسين خدمة العملاء من خلال رسائل نصية ترويجية وتذكيرات آلية.

Signpost

Signpost

signpost.com

تطبيق Signpost يقدم حلاً شاملاً لجمع آراء العملاء، وزيادة المراجعات، والحصول على زبائن جدد، وزيادة الأعمال المتكررة.

Experience.com

Experience.com

experience.com

تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak هو منصة لتحسين أداء التطبيقات في متاجر التطبيقات، حيث يقدم أدوات للتحليل وإدارة الحملات وإدارة مراجعات المستخدمين.

Yext

Yext

yext.com

Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

BrightLocal هي منصة لتحسين محركات البحث المحلية، تساعد الشركات على تحسين رؤية نتائج البحث وإدارة المراجعات والتقارير.

Whitespark

Whitespark

whitespark.ca

Whitespark يساعد الشركات على تحسين وجودها في البحث المحلي من خلال تتبع الاقتباسات، اكتشاف فرص جديدة، وإدارة المراجعات.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

تطبيق SpotOn هو نظام نقاط بيع يدعم إدارة المطاعم، يشمل أدوات لتخصيص الطلبات، التسويق، وإدارة العملاء.

Reviews.io

Reviews.io

reviews.io

تطبيق Reviews.io يساعد الشركات على جمع وإدارة مراجعات العملاء بفعالية، ويتيح لهم تحسين سمعتهم عبر الإنترنت والتفاعل مع التعليقات.

Get More Reviews

Get More Reviews

getmorereviews.com

تطبيق Get More Reviews يساعد الشركات على جمع وإدارة مراجعات العملاء بسهولة، مما يعزز المصداقية والرؤية عبر الإنترنت.

paiza

paiza

paiza.jp

تطبيق بايزا هو منصة للباحثين عن عمل والمتعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، يتيح تقييم المهارات البرمجية ويصدر فرص توظيف وفقًا للكفاءة.

FeedbackExpress

FeedbackExpress

feedbackexpress.com

تطبيق FeedbackExpress هو برنامج سحابي يساعد بائعي أمازون في أتمتة وإدارة تواصلهم مع المشترين بشأن الملاحظات.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات متعددة المواقع على إدارة النشر، الإعلان، والتفاعل من منصة مركزية.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360 هو تطبيق شامل يساعد الشركات الصغيرة في إدارة وتنسيق استراتيجيات التسويق عبر قنوات متعددة بواجهة سهلة الاستخدام.

Text Request

Text Request

textrequest.com

طلب النص هو منصة رسائل نصية للأعمال تساعد الشركات على تحسين التواصل مع العملاء من خلال إنشاء وإدارة الرسائل النصية والتفاعل بشكل فعال.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين وجودها على الإنترنت وإدارة سمعتها وزيادة عدد العملاء من خلال أدوات شاملة.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.

Broadly

Broadly

broadly.com

تطبيق Broadly يساعد الشركات المحلية في تحسين تواجدها الرقمي، جذب العملاء، إدارة التفاعلات، والحصول على تقييمات بسهولة.

Fera

Fera

fera.ai

تطبيق Fera يجمع ويدير مراجعات العملاء والصور ومقاطع الفيديو للتجارة الإلكترونية، مما يسهل عرضها على منصات مثل Shopify وWix.

Great Recruiters

Great Recruiters

greatrecruiters.com

تطبيق Great Recruiters يدير تجربة المرشحين وسمعة المجندين عبر جمع الملاحظات وتحسين الأداء وتعزيز العلامة التجارية.

Pluspoint

Pluspoint

pluspoint.io

تساعد تطبيق Pluspoint الشركات متعددة المواقع في تحسين SEO المحلي وجمع التعليقات من العملاء عبر قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

Famepilot

Famepilot

famepilot.com

Famepilot هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة وإدارة ملاحظات العملاء عبر الإنترنت وخارجه، مما يساعد الشركات في تحسين سمعتها وتجربة العملاء.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

تطبيق Rio SEO يعزز التسويق المحلي للشركات الكبرى من خلال إدارة القوائم، تتبع البحث، وتحسين الظهور على الإنترنت.

Uberall

Uberall

uberall.com

تقدم Uberall منصة تسويق متعددة المواقع تساعد الشركات على إدارة قوائمها محليًا وزيادة ظهورها في نتائج البحث.

Rannkly

Rannkly

rannkly.com

Rannkly هو تطبيق يدير السمعة عبر الإنترنت، يقوم بمراقبة المراجعات وتحليلها، وينشئ منشورات تفاعلية باستخدام رمز QR موحد.

URLScore.ai

URLScore.ai

urlscore.ai

urlscore.ai تطبيق يقيم سلامة وجودة عناوين URL، يوفر تقييمات للأمان ويساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء تصفح الإنترنت.

Rannko

Rannko

rannko.com

Rannko يساعد أصحاب الأعمال في إدارة سمعتهم الرقمية، من خلال منتجات مثل إدارة المراجعات ووسائل التواصل الاجتماعي وتحسين المعلومات عبر الإنترنت.

Amazeful

Amazeful

amazeful.com

أمزينغفول هي منصة لإدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات المحلية، تساعد في جمع مراجعات العملاء وزيادة المبيعات وتحسين تجربة العملاء.

TrustAnalytica

TrustAnalytica

trustanalytica.com

تطبيق TrustAnalytica يساعد الشركات على إدارة سمعتها الإلكترونية، ومعالجة المدفوعات، وأتمتة الحجوزات، وتوليد الفرص المرجوّة.

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

تطبيق SO Connect يساعد الأعمال المحلية في تحديث معلوماتها عبر أكثر من 50 منصة، جمع المراجعات، وتحسين SEO المواقع لجذب المزيد من العملاء.

Review Tool

Review Tool

reviewtool.com

أداة المراجعة هي منصة لإدارة التعليقات والمراجعات، تتيح تتبع المراجعات وتحليل الردود وتحسين سمعة الشركات على الإنترنت.

Synup

Synup

synup.com

Synup يساعد الشركات على إدارة وجودها عبر الإنترنت من خلال تحديث معلومات العمل، وتحسين مراجعات العملاء، وتحليل الأداء عبر المنصات المختلفة.

2 Step Reviews

2 Step Reviews

2stepreviews.com

تطبيق 2 Step Reviews يساعد الشركات المحلية على جمع تقييمات العملاء، مما يسهل العثور عليها على جوجل.

Riivu

Riivu

riivu.io

ريفو هو أداة لإدارة التقييمات تهدف لمساعدة الشركات في جمع الملاحظات والنقد الإيجابي لتعزيز سمعتها عبر مجموعة من الميزات المتنوعة.

Oggvo

Oggvo

oggvo.com

تسهل تطبيق Oggvo على الشركات الصغيرة النمو والتنافسية من خلال تبسيط تجربة العملاء في كل مرحلة من رحلتهم.

LOCALACT

LOCALACT

localact.com

LOCALACT هي منصة تسويق رقمي محلية تساعد الشركات على إدارة الحملات الإعلانية وتحسين وجودها عبر الإنترنت لجذب العملاء المحليين.

Thryv

Thryv

thryv.com

تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.

Sitejabber

Sitejabber

sitejabber.com

تتيح تطبيق Sitejabber للمستخدمين الوصول إلى مراجعات حقيقية للشركات لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء المنتجات والخدمات.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity هو تطبيق يساعد الشركات على الربط مع مزودي خدمات موثوقين، ويقدم أدوات لتحسين التسويق الرقمي وإدارة السمعة.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NICEJOB هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإدارة السمعة، مما يعزز وجودها عبر الإنترنت ويساعد في جذب عملاء جدد.

Localo

Localo

localo.com

Localo هو تطبيق لتحسين محركات البحث المحلي يساعد الشركات على تحسين ظهورها على الإنترنت من خلال تحسين قوائم Google وإدارة المراجعات وتتبع الكلمات الرئيسية.

Appbot

Appbot

appbot.co

تتيح AppBot لمطوري التطبيقات مراقبة وتحليل المراجعات والمشاعر من متاجر التطبيقات، مما يساعدهم على تحسين تجربة المستخدم.

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

Ratingful هو تطبيق لجمع وإدارة المراجعات عبر الإنترنت وتحسين السمعة الرقمية من خلال طلب التعليقات وتحليلها وإدارتها.

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