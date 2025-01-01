برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج إدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات مراقبة مراجعات المستخدمين عبر الإنترنت وتعزيز التجارب الإيجابية من خلال منصات المراجعة عبر الإنترنت. ستستخدم الشركات التي تأمل في الترويج لعلامتها التجارية من خلال تعليقات المستخدمين الإيجابية عبر الإنترنت برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت لالتقاط التجارب السلبية. توفر المنتجات أيضًا آليات للمستخدمين لإرسال مراجعات جديدة عبر البريد الإلكتروني أو الحملات الإعلانية. توفر المنتجات منصات تستخدمها فرق التسويق لتجميع وتفسير سمعة شركتهم عبر الإنترنت. غالبًا ما تستخدم الفرق النماذج الرقمية التي توفرها المنصة لإجراء حملات البريد الإلكتروني وتسخير المراجعات الجديدة. تمتلك العديد من المنتجات أيضًا أدوات مراقبة لاكتشاف المناقشات والمشاركات من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. تختلف هذه المنتجات عن برامج مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أنها تهدف إلى جمع المراجعات عبر الإنترنت، ولكنها يمكن أن تتضمن ميزات الوسائط الاجتماعية. هناك ارتباك، ولكن هناك القليل من التقاطع مع برنامج مراجعة المنتج. تستضيف هذه الأدوات مراجعات العملاء على مواقع التجارة الإلكترونية وتوفر القليل من إمكانيات المراقبة أو الإدارة.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel هو منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق للوكالات، مع أدوات مثل CRM، التسويق الآلي، الجدولة، وتحليل الأداء.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Kenect
kenect.com
تطبيق Kenect يتيح تواصل الشركات مع العملاء عبر الرسائل النصية ومكالمات الفيديو، ويساعد في إدارة المراجعات وجمع المدفوعات من خلال الرسائل.
Trustpilot
trustpilot.com
تطبيق Trustpilot يتيح للمستهلكين مشاركة ومشاهدة مراجعات حقيقية للشركات والمنتجات، ويساعد الشركات على إدارة سمعتها عبر الإنترنت.
Debutify
debutify.com
ديبوتيفاي هو حل شامل لمتاجر التجارة الإلكترونية، يوفر أدوات بسيطة لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة المستخدم دون الحاجة لمهارات تقنية.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.
BirdEye
birdeye.com
تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial هو منصة لجمع وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مما يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة التفاعل مع العملاء على المواقع الإلكترونية.
BrandYourself
brandyourself.com
تطبيق BrandYourself يساعد الأفراد على إدارة وتحسين سمعتهم الرقمية عبر الإنترنت من خلال أدوات لمراقبة وجوداتهم وتحسينها بشكل فعال.
G2
g2.com
G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
تطبيق "المراجعات على موقعي" يساعد الشركات في تتبع وطلب وعرض المراجعات لتحسين وجودها على الإنترنت وبناء الثقة مع العملاء.
PromoRepublic
promorepublic.com
برنامج ProMorepublic لإدارة تسويق المحتوى للامتيازات، يساعد في تنظيم وتحسين الحملات التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow هي أداة تساعد المطورين على إدارة مراجعات التطبيقات وتحليل الأداء والتنافسية عبر منصات التطبيقات المختلفة.
Shopper Approved
shopperapproved.com
تطبيق "المتسوق المعتمد" يساعد الشركات على جمع وإدارة مراجعات العملاء، مما يعزز الثقة والرؤية من خلال عرض المراجعات في مواقع استراتيجية.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity منصة إدارة محركات البحث المحلية لمساعدة الشركات على تحسين وجودها عبر الإنترنت وإدارة المراجعات والاقتباسات بدقة.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby هو تطبيق يتيح التواصل الفوري بين الفرق وتحسين خدمة العملاء من خلال رسائل نصية ترويجية وتذكيرات آلية.
Signpost
signpost.com
تطبيق Signpost يقدم حلاً شاملاً لجمع آراء العملاء، وزيادة المراجعات، والحصول على زبائن جدد، وزيادة الأعمال المتكررة.
Experience.com
experience.com
تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak هو منصة لتحسين أداء التطبيقات في متاجر التطبيقات، حيث يقدم أدوات للتحليل وإدارة الحملات وإدارة مراجعات المستخدمين.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal هي منصة لتحسين محركات البحث المحلية، تساعد الشركات على تحسين رؤية نتائج البحث وإدارة المراجعات والتقارير.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark يساعد الشركات على تحسين وجودها في البحث المحلي من خلال تتبع الاقتباسات، اكتشاف فرص جديدة، وإدارة المراجعات.
SpotOn
spoton.com
تطبيق SpotOn هو نظام نقاط بيع يدعم إدارة المطاعم، يشمل أدوات لتخصيص الطلبات، التسويق، وإدارة العملاء.
Reviews.io
reviews.io
تطبيق Reviews.io يساعد الشركات على جمع وإدارة مراجعات العملاء بفعالية، ويتيح لهم تحسين سمعتهم عبر الإنترنت والتفاعل مع التعليقات.
Get More Reviews
getmorereviews.com
تطبيق Get More Reviews يساعد الشركات على جمع وإدارة مراجعات العملاء بسهولة، مما يعزز المصداقية والرؤية عبر الإنترنت.
paiza
paiza.jp
تطبيق بايزا هو منصة للباحثين عن عمل والمتعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، يتيح تقييم المهارات البرمجية ويصدر فرص توظيف وفقًا للكفاءة.
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
تطبيق FeedbackExpress هو برنامج سحابي يساعد بائعي أمازون في أتمتة وإدارة تواصلهم مع المشترين بشأن الملاحظات.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات متعددة المواقع على إدارة النشر، الإعلان، والتفاعل من منصة مركزية.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360 هو تطبيق شامل يساعد الشركات الصغيرة في إدارة وتنسيق استراتيجيات التسويق عبر قنوات متعددة بواجهة سهلة الاستخدام.
Text Request
textrequest.com
طلب النص هو منصة رسائل نصية للأعمال تساعد الشركات على تحسين التواصل مع العملاء من خلال إنشاء وإدارة الرسائل النصية والتفاعل بشكل فعال.
Partoo
partoo.co
Partoo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين وجودها على الإنترنت وإدارة سمعتها وزيادة عدد العملاء من خلال أدوات شاملة.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Broadly
broadly.com
تطبيق Broadly يساعد الشركات المحلية في تحسين تواجدها الرقمي، جذب العملاء، إدارة التفاعلات، والحصول على تقييمات بسهولة.
Fera
fera.ai
تطبيق Fera يجمع ويدير مراجعات العملاء والصور ومقاطع الفيديو للتجارة الإلكترونية، مما يسهل عرضها على منصات مثل Shopify وWix.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
تطبيق Great Recruiters يدير تجربة المرشحين وسمعة المجندين عبر جمع الملاحظات وتحسين الأداء وتعزيز العلامة التجارية.
Pluspoint
pluspoint.io
تساعد تطبيق Pluspoint الشركات متعددة المواقع في تحسين SEO المحلي وجمع التعليقات من العملاء عبر قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Famepilot
famepilot.com
Famepilot هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة وإدارة ملاحظات العملاء عبر الإنترنت وخارجه، مما يساعد الشركات في تحسين سمعتها وتجربة العملاء.
Rio SEO
rioseo.com
تطبيق Rio SEO يعزز التسويق المحلي للشركات الكبرى من خلال إدارة القوائم، تتبع البحث، وتحسين الظهور على الإنترنت.
Uberall
uberall.com
تقدم Uberall منصة تسويق متعددة المواقع تساعد الشركات على إدارة قوائمها محليًا وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
Rannkly
rannkly.com
Rannkly هو تطبيق يدير السمعة عبر الإنترنت، يقوم بمراقبة المراجعات وتحليلها، وينشئ منشورات تفاعلية باستخدام رمز QR موحد.
URLScore.ai
urlscore.ai
urlscore.ai تطبيق يقيم سلامة وجودة عناوين URL، يوفر تقييمات للأمان ويساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء تصفح الإنترنت.
Rannko
rannko.com
Rannko يساعد أصحاب الأعمال في إدارة سمعتهم الرقمية، من خلال منتجات مثل إدارة المراجعات ووسائل التواصل الاجتماعي وتحسين المعلومات عبر الإنترنت.
Amazeful
amazeful.com
أمزينغفول هي منصة لإدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات المحلية، تساعد في جمع مراجعات العملاء وزيادة المبيعات وتحسين تجربة العملاء.
TrustAnalytica
trustanalytica.com
تطبيق TrustAnalytica يساعد الشركات على إدارة سمعتها الإلكترونية، ومعالجة المدفوعات، وأتمتة الحجوزات، وتوليد الفرص المرجوّة.
SO Connect
soconnect.com
تطبيق SO Connect يساعد الأعمال المحلية في تحديث معلوماتها عبر أكثر من 50 منصة، جمع المراجعات، وتحسين SEO المواقع لجذب المزيد من العملاء.
Review Tool
reviewtool.com
أداة المراجعة هي منصة لإدارة التعليقات والمراجعات، تتيح تتبع المراجعات وتحليل الردود وتحسين سمعة الشركات على الإنترنت.
Synup
synup.com
Synup يساعد الشركات على إدارة وجودها عبر الإنترنت من خلال تحديث معلومات العمل، وتحسين مراجعات العملاء، وتحليل الأداء عبر المنصات المختلفة.
2 Step Reviews
2stepreviews.com
تطبيق 2 Step Reviews يساعد الشركات المحلية على جمع تقييمات العملاء، مما يسهل العثور عليها على جوجل.
Riivu
riivu.io
ريفو هو أداة لإدارة التقييمات تهدف لمساعدة الشركات في جمع الملاحظات والنقد الإيجابي لتعزيز سمعتها عبر مجموعة من الميزات المتنوعة.
Oggvo
oggvo.com
تسهل تطبيق Oggvo على الشركات الصغيرة النمو والتنافسية من خلال تبسيط تجربة العملاء في كل مرحلة من رحلتهم.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT هي منصة تسويق رقمي محلية تساعد الشركات على إدارة الحملات الإعلانية وتحسين وجودها عبر الإنترنت لجذب العملاء المحليين.
Thryv
thryv.com
تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.
Sitejabber
sitejabber.com
تتيح تطبيق Sitejabber للمستخدمين الوصول إلى مراجعات حقيقية للشركات لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء المنتجات والخدمات.
UpCity
upcity.com
UpCity هو تطبيق يساعد الشركات على الربط مع مزودي خدمات موثوقين، ويقدم أدوات لتحسين التسويق الرقمي وإدارة السمعة.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
NiceJob
nicejob.com
NICEJOB هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإدارة السمعة، مما يعزز وجودها عبر الإنترنت ويساعد في جذب عملاء جدد.
Localo
localo.com
Localo هو تطبيق لتحسين محركات البحث المحلي يساعد الشركات على تحسين ظهورها على الإنترنت من خلال تحسين قوائم Google وإدارة المراجعات وتتبع الكلمات الرئيسية.
Appbot
appbot.co
تتيح AppBot لمطوري التطبيقات مراقبة وتحليل المراجعات والمشاعر من متاجر التطبيقات، مما يساعدهم على تحسين تجربة المستخدم.
Ratingful
ratingful.com
Ratingful هو تطبيق لجمع وإدارة المراجعات عبر الإنترنت وتحسين السمعة الرقمية من خلال طلب التعليقات وتحليلها وإدارتها.
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