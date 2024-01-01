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برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - اليونان
يتيح برنامج إدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات مراقبة مراجعات المستخدمين عبر الإنترنت وتعزيز التجارب الإيجابية من خلال منصات المراجعة عبر الإنترنت. ستستخدم الشركات التي تأمل في الترويج لعلامتها التجارية من خلال تعليقات المستخدمين الإيجابية عبر الإنترنت برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت لالتقاط التجارب السلبية. توفر المنتجات أيضًا آليات للمستخدمين لإرسال مراجعات جديدة عبر البريد الإلكتروني أو الحملات الإعلانية. توفر المنتجات منصات تستخدمها فرق التسويق لتجميع وتفسير سمعة شركتهم عبر الإنترنت. غالبًا ما تستخدم الفرق النماذج الرقمية التي توفرها المنصة لإجراء حملات البريد الإلكتروني وتسخير المراجعات الجديدة. تمتلك العديد من المنتجات أيضًا أدوات مراقبة لاكتشاف المناقشات والمشاركات من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. تختلف هذه المنتجات عن برامج مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أنها تهدف إلى جمع المراجعات عبر الإنترنت، ولكنها يمكن أن تتضمن ميزات الوسائط الاجتماعية. هناك ارتباك، ولكن هناك القليل من التقاطع مع برنامج مراجعة المنتج. تستضيف هذه الأدوات مراجعات العملاء على مواقع التجارة الإلكترونية وتوفر القليل من إمكانيات المراقبة أو الإدارة.
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G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على ...
UpCity
upcity.com
UpCity هو مورد يساعد على ربط الشركات بمقدمي خدمات B2B الذين يمكنهم الوثوق بهم. نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي الخدمات. مع وجود أكثر من 70.000 من مقدمي الخدمات المدرجين - من وكالات التسويق إلى شركات المحاسبة إلى مستشاري الموارد البشرية وغيرهم الكثير - قام ما يقرب من 2 مليون شر...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادر...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Kenect
kenect.com
يجمع Kenect جميع اتصالات العملاء في عملك ضمن منصة واحدة. نقوم بتحويل خط عملك الرئيسي إلى رقم يمكن إرسال الرسائل النصية إليه، لذلك لن تحتاج أبدًا إلى إعطاء رقمك الشخصي مرة أخرى. ابدأ في إرسال الرسائل النصية إلى عملائك أثناء إنشاء التعليقات وزيادة العملاء المحتملين على الويب وتوفير الوقت. يرى مستخدم K...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Debutify
debutify.com
Debutify هو الحل المتكامل الشامل لعلامة التجارة الإلكترونية الحديثة. بفضل مجموعة من التطبيقات المُحسّنة للتحويل، فإنه يعمل على تبسيط إطلاق أي علامة تجارية وإدارتها وتوسيع نطاقها. ولهذا السبب وضعت العديد من العلامات التجارية لـ DTC حول العالم ثقتها في Debutify. تم تصميم كل منتج من منتجات Debutify بسل...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself هي أول أداة لإدارة السمعة والعلامة التجارية الشخصية عبر الإنترنت يمكنك القيام بها بنفسك. تأخذك الأداة خطوة بخطوة خلال عملية تحسين تواجدك عبر الإنترنت من خلال إظهار خصائص الويب/ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية التي يجب أن تكون عليها وكيفية تحسينها بحيث يتم تصنيفها بشكل جيد عندما يبحث الأش...
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسج...
PromoRepublic
promorepublic.com
تساعد منصة التسويق الخاصة بـ PromoRepublic أصحاب الامتياز على زيادة ظهورهم عبر الإنترنت في البحث ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال نهج فريد يعتمد على البيانات. فهو يمكّن أصحاب الامتياز من إدارة أدوات التسويق والأصول والبيانات بكفاءة وسلاسة من مركز تحكم مركزي. بعد أن أثبتت نجاحها مع أكثر من 80 علامة ...
AppFollow
appfollow.io
يُسهل AppFollow فهم سمعة تطبيقك ورفعها. AppFollow هي خدمة متكاملة للعمل مع متاجر التطبيقات. يتضمن أدوات لإدارة المراجعة والأتمتة، وتحليل أداء التطبيق العضوي، وأبحاث المنافسين، ومراقبة أداء التطبيق، والتحليل. يُسهل AppFollow فهم سمعة تطبيقك ورفعها. نحن نساعد أكثر من 100 ألف مستخدم على استخدام البيانا...
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على ت...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews هو برنامج متكامل لإدارة المراجعات عبر الإنترنت يمكنه إنشاء جميع مراجعات العملاء تلقائيًا وعرضها في شكل أداة مراجعة على موقع الويب الخاص بك. إنه برنامج متقدم لإدارة السمعة عبر الإنترنت يسمح للشركات بإدارة جميع مراجعاتها عبر الإنترنت في لوحة تحكم واحدة. يمكنك أتمتة عملية المراجعات، وإدارت...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak عبارة عن منصة للتسويق والاستخبارات في متجر التطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لقادة الأجهزة المحمولة تحسين الأداء العضوي والمدفوع لتطبيقاتهم في متاجر التطبيقات. يبرز AppTweak باعتباره النظام الأساسي الأكثر شمولاً في الصناعة، حيث يوفر معلومات ASO وإدارة حملات الإعلانات على شبكة الب...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل ف...
Marketing 360
marketing360.com
تأسست شركة Marketing 360® في عام 2009 على يد الأب والابن، جو وجي بي كيلوج، بهدف إحداث فرق من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على النمو وتنمية مجتمعاتها المحلية. الآن، يقع موقع Marketing 360 في فورت كولينز، كولورادو وأوستن، تكساس، ويعمل به أكثر من 550 عضوًا في الفريق ولديه أكثر من 20000 عميل نشط من الشرك...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Text Request
textrequest.com
Text Request عبارة عن منصة الرسائل النصية للأعمال المصممة لتحفيز مشاركة العملاء. لقد قمنا بتصميم حلول رسائل التوصيل والتشغيل لمشاكل الاتصال اليومية لديك، حتى تتمكن من التخلص من الضوضاء والتواصل مع العملاء في أي وقت وفي أي مكان. تم تصميم Text Request ليتناسب معك، بدءًا من شخص واحد يتعامل مع بعض المحا...
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal عبارة عن منصة محلية مخصصة لتحسين محركات البحث. تسمح أدوات وتقارير تحسين محركات البحث المحلية القوية للوكالات والعلامات التجارية بتحسين التصنيف المحلي، وتوليد المزيد من الزيارات والعملاء المحتملين من البحث المحلي، وإدارة المراجعات/السمعة. تثق أكثر من 5000 وكالة وعلامة تجارية مبتكرة مثل iP...
Broadly
broadly.com
قم ببناء حضور قوي ودائم عبر الإنترنت وسمعة تساعدك على التميز في منطقتك. يساعد على نطاق واسع الآلاف من الشركات المحلية على جذب العملاء المحتملين والتواصل مع العملاء وخدمتهم وطلب التقييمات تلقائيًا - كل ذلك من تطبيق واحد سهل الاستخدام. قم بتوفير تجربة عملاء من فئة 5 نجوم باستمرار من خلال موقع ويب سريع...
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء ...
NiceJob
nicejob.com
تساعد NiceJob الشركات الكبرى في الحصول على السمعة التي تستحقها، والحصول على أعلى التصنيفات، وكسب المزيد من المبيعات. إنها عبارة عن منصة لتسويق السمعة مصممة لمساعدة أعمالك على النمو من خلال جذب المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات. تقوم NiceJob بذلك عن طريق أتمتة عملية جمع المراجعات ...
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق...
LocalClarity
localclarity.com
تعمل LocalClarity على إنشاء قيمة للشركات والوكالات متعددة المواقع، حيث توفر مجموعة من الأدوات لتحسين البحث المحلي واكتشاف الخرائط، وبناء العلاقات من خلال مشاركة العملاء المباشرة (المراجعات والتوصيات والأسئلة والأجوبة والمشاركات)، واكتشاف الرؤى عبر المواقع لبناء مزايا تنافسية . السمعة مهمة. السيطرة.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
يساعد موقع ReviewsOnMyWebsite الشركات على مراقبة مراجعاتها عبر الإنترنت وطلبها وعرضها للمساعدة في زيادة الدليل الاجتماعي وبناء الثقة مع عملائها.
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Appbot
appbot.co
يقدم Appbot أدوات لمراجعة التطبيق وتقييمه لفرق الهاتف المحمول حتى تتمكن من معرفة ما يشعر به المستخدمون تجاه تطبيقك في دقائق. Appbot محبوب من قبل آلاف المستخدمين من شركات مثل BMW وTwitter وMicrosoft وDeutsche Bank. يقوم Appbot بمراقبة مراجعات متجر التطبيقات لجميع البلدان على متاجر iTunes وGoogle Play...
Shopper Approved
shopperapproved.com
منذ عام 2010، ساعدت خدمة Shopper Approved أكثر من 25000 شركة عبر الإنترنت في جمع ما يصل إلى 10 أضعاف التقييمات والمراجعات أكثر من أي منصة مراجعة أخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا شركة Inc. 500 الحائزة على جوائز مرتين، وشريك Google الرسمي للمراجعة، ولدينا تصنيف A+ BBB. إن الشيء الذي يميز Shopper Approved ...
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot عبارة عن منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للشركات والعلامات التجارية لمراقبة وإدارة تعليقات عملائها عبر الإنترنت (البحث، والإدراج، والمواقع الاجتماعية، والمراجعة، والاستطلاعات عبر الإنترنت) وفي وضع عدم الاتصال (الاستطلاع داخل الشركة، والأكشاك، على الأجهزة اللوحية) والنماذج...
SpotOn
spoton.com
SpotOn هي واحدة من أسرع شركات البرمجيات والدفع نموًا، حيث توفر التكنولوجيا والدعم الذي يساعد الشركات المحلية - والأشخاص الذين يديرونها - على تحقيق النجاح وفقًا لشروطهم الخاصة. تشتهر SpotOn بتقنيتها المرنة المستندة إلى السحابة والدعم الشخصي، وتوفر منصة شاملة لقبول المدفوعات وزيادة الإيرادات وتبسيط ال...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتعامل مع السمعة عبر الإنترنت من خلال مراقبة المراجعات والوسائط الاجتماعية وتحليلها والرد عليها من خلال إنشاء وجدولة منشورات تفاعلية في لوحة تحكم واحدة فقط. الميزة الجديدة تمامًا UNIVERSAL QR CODE هي واجهة تقلل من الجهود اليدوية لكل من المؤسسة والعمل...
URLScore.ai
urlscore.ai
سواء كنت حذرًا بشأن أمان موقع الويب قبل زيارتك، أو تسعى إلى تعزيز اكتشاف التهديدات السيبرانية لديك، فإن Urlscore موجود لمساعدتك. استخدم نموذج الويب الخاص بنا أو قم بدمج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لتصنيف عناوين URL وتحديد المخاطر المحتملة، مما يضمن تجارب تصفح أكثر أمانًا.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد...
Localo
localo.com
عزز أعمال عميلك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية المثالية - Localo قم بتمكين نطاق خدمات وكالتك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية الأقوى لتعزيز الرؤية المحلية لعميلك - Localo. تدور هذه الأداة القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حول منح الشركات المحلية ميزة تنافسية، وجذب المزيد من الع...
Uberall
uberall.com
Uberall عبارة عن منصة تسويق متعددة المواقع تسهل على الشركات المشابهة لشركتك العثور عليها واختيارها وتحويل عمليات البحث إلى مبيعات. تتم إدارة ما يزيد عن 1.5 مليون موقع باستخدام الحل الذي نقدمه، كما تظهر القوائم التي تديرها Uberall في 194 دولة وما زال العدد في ازدياد.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Fera
fera.ai
Fera هو تطبيق لمراجعات العملاء لـ Shopify وWix وBigCommerce وغيرها من شركات التجارة الإلكترونية. فهو يتيح لك طلب وعرض تعليقات العملاء والصور ومقاطع الفيديو بسهولة من مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك قناتك.
Mobal
mobal.io
ابحث عن المزيد من العملاء واكسبهم واحتفظ بهم من خلال ملفات تعريف أعمال أفضل. تقوم Mobal بأتمتة إدارة ملف تعريف عملك حتى تتمكن من التركيز على الوصول إلى النتائج بشكل أسرع. تعد منصة Mobals المدعومة بالذكاء الاصطناعي الطريقة الأسهل والأسرع للحفاظ على ملفات تعريف أعمالك في شكلها الصحيح وتحديثها عبر جميع...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter هي شركة استخبارات العلامة التجارية التي تعيد تصور اتصالات العملاء وإدارة السمعة من خلال الاستماع العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نسهل على العلامات التجارية متعددة المواقع تحقيق التأثير في الوقت الفعلي من خلال الرؤى ذات الصلة في اللحظات الحرجة. تتفهم Chatmeter تحديات إدارة السمعة متعد...
Pluspoint
pluspoint.io
تساعد Pluspoint الشركات والامتيازات متعددة المواقع على تعزيز مُحسنات محركات البحث المحلية لجذب المزيد من حركة المرور العضوية من خلال توفير حل أتمتة لإدارة مراجعات العملاء. وبمساعدتها، يمكن للشركات جمع تعليقات العملاء من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp...
Infuse Reviews
infusereviews.com
يعد Infuse Reviews برنامجًا مبتكرًا وبأسعار معقولة لإدارة المراجعات عبر الإنترنت، ويمكنك طلب المراجعات والرد عليها وعرضها ومشاركتها، كل ذلك من لوحة التحكم سهلة الاستخدام. يمكنك أيضًا إنشاء لافتات رقمية مخصصة مع تضمين المراجعات عبر الإنترنت تلقائيًا، بالإضافة إلى الاستطلاعات بمكافأة مع محتوى يتم إنشا...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful عبارة عن منصة لإدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات المحلية. نحن نساعد الشركات على جمع آراء العملاء عبر الإنترنت ويتم اختيارهم من قبل المزيد من العملاء المحتملين. إنها أداة فعالة لتوليد المبيعات وزيادة الثقة والتميز عن المنافسين. توفر التقارير والتحليلات المتعمقة للمنصة بيانات قيمة تساعد الشرك...
Ratingful
ratingful.com
قم بتحسين سمعتك عبر الإنترنت واحصل على المزيد من تقييمات Google من فئة 5 نجوم باستخدام Ratingful. تعمل منصتنا على تبسيط عملية طلب التقييمات من العملاء، وحماية تقييماتك، وتسليط الضوء على أهم التقييمات، ومراقبة سمعتك الرقمية. يمكنك أيضًا الرد على مراجعات Google وFacebook دون مغادرة منصتنا، ومنع عرض ال...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
منصة واحدة سهلة لإدارة جميع تقييمات عملائك. عزز رضا العملاء من خلال منصتنا سهلة الاستخدام التي تعمل على أتمتة إدارة المراجعة الخاصة بك عبر الإنترنت. احصل على المزيد من تقييمات العملاء، وتواجدك عبر الإنترنت، واجذب عملاء جدد - بسهولة وفعالية. يمكن توسيع نطاقه بسهولة ووضع علامة بيضاء عليه للوكالات والم...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp هي منصة لإدارة السمعة للشركات والوكالات متعددة المواقع. نحول صوت العميل إلى ولاء العملاء. تعد GatherUp إحدى المنصات التي تعمل على توسيع نطاق جميع جوانب إدارة سمعتك بدءًا من الاستماع إلى العملاء وفهمهم والتفاعل معهم حتى تتمكن من تحسين تجربة العملاء عبر العديد من الشركات. نحن نساعدك على جمع ت...
Great Recruiters
greatrecruiters.com
نحن نساعد شركات التوظيف على تسريع نموها من خلال زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد على مراجعاتها وإحالاتها وسمعتها والقائمين بالتوظيف.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا وخدمات وخبرات Bazaarvoice لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaarvoi...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
يعد برنامج Score My Review برنامجًا متطورًا للمراجعة وإدارة السمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد واجهتنا الآلية وسهلة الاستخدام أصحاب الأعمال على جمع تقييمات العملاء الحقيقية على الطيار الآلي. باستخدام "تسجيل مراجعاتي"، يمكنك الحصول على المزيد من التقييمات بتقييم 5 نجوم على مواقع المراجعة مثل Goo...
GMBapi.com
gmbapi.com
يعد موقع GMBapi.com خيارًا قيمًا لبرنامج Google Business Profile متعدد المواقع. الوكالات والعملاء المباشرون يحبوننا. إدارة سمعتك المحلية ونشر المحتوى والخدمات والمنتجات والصور بكميات كبيرة. احصل على نظرة عامة سهلة على جميع أولويات وأداء البحث المحلي الخاص بك حتى تعرف ما هي الأدوات التي يجب عليك سحبه...
SO Connect
soconnect.com
تساعد القوائم على العثور على نشاطك التجاري المحلي من قبل المزيد من العملاء. قم بتحديث معلومات شركتك دفعة واحدة على أكثر من 50 منصة، وقم بتحسين تصنيفاتك واحصل على المزيد من حركة المرور على موقع الويب والمكالمات الهاتفية والزوار إلى موقعك (مواقعك). نحن نخدم حاليًا أكثر من 100.000 موقع عمل و50.000 عميل...
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في ال...
Rannko
rannko.com
تعتبر Rannko في طليعة إدارة السمعة الرقمية، حيث تساعد أصحاب الأعمال الكبيرة والصغيرة على تنمية علاماتهم التجارية وتحسين الإدراك العام. تحويل عملائك إلى سفراء لعلامتك التجارية الخاصة. من خلال التركيز على "المحلي أولاً"، فإن Rannko قادر على مساعدة عملك على الازدهار من خلال نظامنا الأساسي سهل الاستخدام...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.