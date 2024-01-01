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برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - تشيلي
يتيح برنامج إدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات مراقبة مراجعات المستخدمين عبر الإنترنت وتعزيز التجارب الإيجابية من خلال منصات المراجعة عبر الإنترنت. الشركات التي تأمل في الترويج لعلامتها التجارية من خلال تعليقات المستخدمين الإيجابية عبر الإنترنت ستستخدم برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت لالتقاط التجارب السلبية. توفر المنتجات أيضًا آليات للمستخدمين لإرسال مراجعات جديدة عبر البريد الإلكتروني أو الحملات الإعلانية. توفر المنتجات منصات تستخدمها فرق التسويق لتجميع وتفسير سمعة شركتهم عبر الإنترنت. غالبًا ما تستخدم الفرق النماذج الرقمية التي توفرها المنصة لإجراء حملات البريد الإلكتروني وتسخير المراجعات الجديدة. تمتلك العديد من المنتجات أيضًا أدوات مراقبة لاكتشاف المناقشات والمشاركات من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. تختلف هذه المنتجات عن برامج مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أنها تهدف إلى جمع المراجعات عبر الإنترنت، ولكنها يمكن أن تتضمن ميزات الوسائط الاجتماعية. هناك ارتباك، ولكن هناك القليل من التقاطع مع برنامج مراجعة المنتج. تستضيف هذه الأدوات مراجعات العملاء على مواقع التجارة الإلكترونية وتوفر القليل من إمكانيات المراقبة أو الإدارة.
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Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Kenect
kenect.com
تفاعل مع عملائك أينما كانوا - أرسل رسائل نصية على هواتفهم. ضاعف عملاءك المحتملين، وأنشئ مراجعات عبر الإنترنت، واحصل على المدفوعات، وابدأ محادثات دردشة الفيديو، كل ذلك عبر الرسائل النصية.
Debutify
debutify.com
احصل على المزيد من التقييمات في وقت أقل، وبجهد أقل. يعمل Debutify Reviews على تبسيط طلب مراجعات العملاء وجمعها وإدارتها، حتى تتمكن من الحصول على المزيد منها بشكل أسرع.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself هي شركة لإدارة السمعة والخصوصية عبر الإنترنت توفر برامج وخدمات، بما في ذلك: نتائج Google السلبية، والعلامات التجارية الشخصية، وحماية المعلومات الخاصة، وفحص الويب المظلم، والمزيد.
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
AppTweak
apptweak.com
يعمل AppTweak على تعزيز نمو التطبيقات والألعاب الأكثر شهرة في العالم من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ في واجهة بسيطة. → جربنا مجانًا!
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
BrightLocal
brightlocal.com
النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Broadly
broadly.com
يساعدك برنامج السمعة عبر الإنترنت وتجربة العملاء على إنشاء إستراتيجية التسويق عبر الإنترنت حتى تتمكن من جذب إحالات العملاء والعملاء المتوقعين والمراجعات والإيرادات.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
LocalClarity
localclarity.com
تعمل LocalClarity على إنشاء قيمة للشركات والوكالات متعددة المواقع، حيث توفر مجموعة من الأدوات لتحسين البحث المحلي واكتشاف الخرائط، وبناء العلاقات من خلال مشاركة العملاء المباشرة (المراجعات والتوصيات والأسئلة والأجوبة والمشاركات)، واكتشاف الرؤى عبر المواقع لبناء مزايا تنافسية . السمعة مهمة. السيطرة.
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Appbot
appbot.co
أدوات مراجعة وتقييمات التطبيقات لتحسين تجربة العملاء بالكامل. منصة للشركات التي تأخذ التقييمات والتقييمات على محمل الجد. يوفر Appbot مراجعة وتقييمات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الردود والتحليلات.
Famepilot
famepilot.com
Famepilot عبارة عن منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للشركات والعلامات التجارية لمراقبة وإدارة تعليقات عملائها عبر جميع الإنترنت (البحث، والإدراج، والمواقع الاجتماعية، ومواقع المراجعة، والاستطلاعات عبر الإنترنت) وفي وضع عدم الاتصال (الاستطلاع داخل الشركة، والأكشاك، على الأجهزة اللوحي...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
يساعد موقع ReviewsOnMyWebsite الشركات على مراقبة مراجعاتها عبر الإنترنت وطلبها وعرضها للمساعدة في زيادة الدليل الاجتماعي وبناء الثقة مع عملائها.
SpotOn
spoton.com
تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.
URLScore.ai
urlscore.ai
سواء كنت حذرًا بشأن أمان موقع الويب قبل زيارتك، أو تسعى إلى تعزيز اكتشاف التهديدات السيبرانية لديك، فإن Urlscore موجود لمساعدتك. استخدم نموذج الويب الخاص بنا أو قم بدمج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لتصنيف عناوين URL وتحديد المخاطر المحتملة، مما يضمن تجارب تصفح أكثر أمانًا.
Shopper Approved
shopperapproved.com
منذ عام 2010، ساعدت خدمة Shopper Approved أكثر من 25000 شركة عبر الإنترنت في جمع ما يصل إلى 10 أضعاف التقييمات والمراجعات أكثر من أي منصة مراجعة أخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا شركة Inc. 500 الحائزة على جوائز مرتين، وشريك Google الرسمي للمراجعة، ولدينا تصنيف A+ BBB. إن الشيء الذي يميز Shopper Approved ...
UpCity
upcity.com
في UpCity، نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي خدمات B2B. ابحث عن شريكك التالي اليوم!
Uberall
uberall.com
تتأكد Uberall CoreX من أن أقرب موقع لنشاطك التجاري مرئي، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل من الاكتشاف إلى الشراء وما بعده.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Fera
fera.ai
Fera هو تطبيق لمراجعات العملاء لـ Shopify وWix وBigCommerce وغيرها من شركات التجارة الإلكترونية. فهو يتيح لك طلب وعرض تعليقات العملاء والصور ومقاطع الفيديو بسهولة من مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك قناتك.
Rannkly
rannkly.com
Rannkly عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتعامل مع السمعة عبر الإنترنت من خلال مراقبة المراجعات والوسائط الاجتماعية وتحليلها والرد عليها من خلال إنشاء وجدولة منشورات تفاعلية في لوحة تحكم واحدة فقط. الميزة الجديدة تمامًا UNIVERSAL QR CODE هي واجهة تقلل من الجهود اليدوية لكل من المؤسسة والعمل...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد...
Localo
localo.com
عزز أعمال عميلك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية المثالية - Localo🚀 قم بتمكين مجموعة خدمات وكالتك باستخدام أقوى أداة تحسين محركات البحث المحلية لزيادة مستوى الظهور المحلي لعميلك - Localo. تدور هذه الأداة القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حول منح الشركات المحلية ميزة تنافسية، وجذب المزيد ...
Mobal
mobal.io
قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
Infuse Reviews
infusereviews.com
يعد Infuse Reviews برنامجًا مبتكرًا وبأسعار معقولة لإدارة المراجعات عبر الإنترنت، ويمكنك طلب المراجعات والرد عليها وعرضها ومشاركتها، كل ذلك من لوحة التحكم سهلة الاستخدام. يمكنك أيضًا إنشاء لافتات رقمية مخصصة مع تضمين المراجعات عبر الإنترنت تلقائيًا، بالإضافة إلى الاستطلاعات بمكافأة مع محتوى يتم إنشا...
Ratingful
ratingful.com
قم بتحسين سمعتك عبر الإنترنت واحصل على المزيد من تقييمات Google من فئة 5 نجوم باستخدام Ratingful. تعمل منصتنا على تبسيط عملية طلب التقييمات من العملاء، وحماية تقييماتك، وتسليط الضوء على أهم التقييمات، ومراقبة سمعتك الرقمية. يمكنك أيضًا الرد على مراجعات Google وFacebook دون مغادرة نظامنا الأساسي، ومن...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
منصة واحدة سهلة لإدارة جميع تقييمات عملائك. عزز رضا العملاء من خلال منصتنا سهلة الاستخدام التي تعمل على أتمتة إدارة المراجعة الخاصة بك عبر الإنترنت. احصل على المزيد من تقييمات العملاء، وتواجدك عبر الإنترنت، واجذب عملاء جدد - بسهولة وفعالية. يمكن توسيع نطاقه بسهولة ووضع علامة بيضاء عليه للوكالات والم...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp هي منصة لإدارة السمعة للشركات والوكالات متعددة المواقع. نحول صوت العميل إلى ولاء العملاء. تعد GatherUp إحدى المنصات التي تعمل على توسيع نطاق جميع جوانب إدارة سمعتك بدءًا من الاستماع إلى العملاء وفهمهم والتفاعل معهم حتى تتمكن من تحسين تجربة العملاء عبر العديد من الشركات. نحن نساعدك على جمع ت...
Great Recruiters
greatrecruiters.com
نحن نساعد شركات التوظيف على تسريع نموها من خلال زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد على مراجعاتها وإحالاتها وسمعتها والقائمين بالتوظيف.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
يعد برنامج Score My Review برنامجًا متطورًا للمراجعة وإدارة السمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد واجهتنا الآلية وسهلة الاستخدام أصحاب الأعمال على جمع تقييمات العملاء الحقيقية على الطيار الآلي. باستخدام "تسجيل مراجعاتي"، يمكنك الحصول على المزيد من التقييمات بتقييم 5 نجوم على مواقع المراجعة مثل Goo...
GMBapi.com
gmbapi.com
يعد موقع GMBapi.com خيارًا قيمًا لبرنامج Google Business Profile متعدد المواقع. الوكالات والعملاء المباشرون يحبوننا. إدارة سمعتك المحلية ونشر المحتوى والخدمات والمنتجات والصور بكميات كبيرة. احصل على نظرة عامة سهلة على جميع أولويات وأداء البحث المحلي الخاص بك حتى تعرف ما هي الأدوات التي يجب عليك سحبه...
SO Connect
soconnect.com
تساعد القوائم على العثور على نشاطك التجاري المحلي من قبل المزيد من العملاء. قم بتحديث معلومات شركتك دفعة واحدة على أكثر من 50 منصة، وقم بتحسين تصنيفاتك واحصل على المزيد من حركة المرور على موقع الويب والمكالمات الهاتفية والزوار إلى موقعك (مواقعك). نحن نخدم حاليًا أكثر من 100.000 موقع عمل و50.000 عميل...
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
Rannko
rannko.com
Rannko عبارة عن 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ منصة سهلة الاستخدام لإدارة السمعة تمكن المسوقين وأصحاب الأعمال من توفير الوقت من خلال الأتمتة. تشمل المنتجات ✅ إدارة المراجعة، ✅ وسائل التواصل الاجتماعي، ✅ PowerListings والمزيد. اشترك في رانكو اليوم! 😇 😇 😇 😇
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain عبارة عن منصة SaaS لإدارة السمعة عبر الإنترنت مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد إدارة المراجعة الذكية لدينا الشركات على تحقيق أعلى تصنيف في منطقتها وتحويل موقعها الإلكتروني إلى آلة لتوليد العملاء المحتملين.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus هي خدمة لمراقبة البودكاست. مراقبة المراجعات لجميع ملفات البودكاست الخاصة بك. تتبع صفوفك كل ساعة في 175 دولة. يوميا في صندوق الوارد الخاص بك.
Pluspoint
pluspoint.io
تساعد Pluspoint الشركات والامتيازات متعددة المواقع على تعزيز مُحسنات محركات البحث المحلية لجذب المزيد من حركة المرور العضوية من خلال توفير حل أتمتة لإدارة مراجعات العملاء. وبمساعدتها، يمكن للشركات جمع تعليقات العملاء من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp...