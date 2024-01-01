برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - بربادوس الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتيح برنامج إدارة السمعة عبر الإنترنت للشركات مراقبة مراجعات المستخدمين عبر الإنترنت وتعزيز التجارب الإيجابية من خلال منصات المراجعة عبر الإنترنت. الشركات التي تأمل في الترويج لعلامتها التجارية من خلال تعليقات المستخدمين الإيجابية عبر الإنترنت ستستخدم برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت لالتقاط التجارب السلبية. توفر المنتجات أيضًا آليات للمستخدمين لإرسال مراجعات جديدة عبر البريد الإلكتروني أو الحملات الإعلانية. توفر المنتجات منصات تستخدمها فرق التسويق لتجميع وتفسير سمعة شركتهم عبر الإنترنت. غالبًا ما تستخدم الفرق النماذج الرقمية التي توفرها المنصة لإجراء حملات البريد الإلكتروني وتسخير المراجعات الجديدة. تمتلك العديد من المنتجات أيضًا أدوات مراقبة لاكتشاف المناقشات والمشاركات من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. تختلف هذه المنتجات عن برامج مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أنها تهدف إلى جمع المراجعات عبر الإنترنت، ولكنها يمكن أن تتضمن ميزات الوسائط الاجتماعية. هناك ارتباك، ولكن هناك القليل من التقاطع مع برنامج مراجعة المنتج. تستضيف هذه الأدوات مراجعات العملاء على مواقع التجارة الإلكترونية وتوفر القليل من إمكانيات المراقبة أو الإدارة.