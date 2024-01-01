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برامج غرفة الأخبار على الإنترنت - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا
يوفر برنامج غرفة الأخبار عبر الإنترنت للشركات صفحة ويب مخصصة لاستضافة ونشر محتوى الأخبار أو الوسائط عبر منصة موحدة. تعمل غرف الأخبار الرقمية هذه على دمج المواد الرقمية المنسقة الخاصة بالعلامة التجارية، وتعمل كمركز مركزي للحصول على معلومات دقيقة تتعلق بالمؤسسة. تستفيد أقسام العلاقات العامة (PR) من هذه الحلول لتوزيع البيانات الصحفية وتحديثات الأخبار ومجموعات الوسائط ومختلف أصول الوسائط المتعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو، مما يسهل التحكم في الاتصال بالعلامة التجارية وزيادة المشاركة. يعتمد الصحفيون والعملاء والجمهور المستهدف على غرف الأخبار هذه كمصادر يمكن الاعتماد عليها للحصول على المعلومات الحالية حول الشركة.
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Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Wiztrust
wiztrust.com
منصة تمكين الاتصالات. Wiztrust عبارة عن منصة توزيع متعددة القنوات، تم تصميمها لتبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية. أداة واحدة لنشر المحتوى الخاص بك عبر أي قناة لأي صاحب مصلحة. أصبح الحل القائم على السحابة من Wiztrust لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات في جميع الصناعات مثل Disney وAllianz وKPMG وAmundi وL'...
ACCESSWIRE
accesswire.com
توفر منصة التوزيع عبر الإنترنت ACCESSWIRE® لمحترفي الاتصالات سير عمل أبسط وأكثر كفاءة لأنشطتهم اليومية. أصبح لدى متخصصي الاتصالات الآن مصدر واحد يمكنهم اللجوء إليه حيث يمكنهم توزيع البيانات الصحفية وإنشاء غرفة الأخبار والتخطيط لأحداثهم بضغطة زر واحدة فقط.
PR.co
pr.co
تقوم pr.co ببناء غرف أخبار وبرامج مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت لمساعدة فرق العلاقات العامة على زيادة التعرض لوسائل الإعلام والوعي بالعلامة التجارية وبناء سمعة إيجابية. تعمل غرف الأخبار لدينا على إبراز معالم شركتك وتسهل على أي صاحب مصلحة، من الصحفيين إلى المستثمرين، التواصل مع علامتك التجارية. يساعد ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
اكتشف تأثير العلاقات العامة عبر الإنترنت! راقب ما يقال عن علامتك التجارية، وأنشئ قصتك، وحدد جمهورك وأشركه وقم بتحليل النتائج.